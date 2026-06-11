Vadovai, pasirengę kurti pokyčius

„Šiandien esame teatre – vietoje, kurioje labai aiškiai matyti bendrystės prasmė. Spektaklis gimsta tik tada, kai susijungia daugybė talentų, patirčių ir pastangų. Manau, kad tai labai artima ir KTU MBA dvasiai. Šios studijos subūrė skirtingus žmones, turinčius skirtingas profesines patirtis, bet vedė juos bendro tikslo link. Būtent iš tokios bendrystės gimsta pasitikėjimas, drąsa ir lyderystė, kuri gali kurti prasmingus pokyčius“, – sveikindamas absolventus kalbėjo KTU rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka.
Speciali programa
KTU MBA – tai vienų metų verslo administravimo magistrantūros programa, skirta vadovavimo patirties turintiems profesionalams. Programa orientuota į praktinę lyderystę, pokyčių valdymą, atsparumo stiprinimą verslo aplinkoje ir inovatyvaus verslo vystymą. Tačiau absolventams ši programa tapo ne tik žinių sistema – joje labai aiškiai atsiskleidė ir keturios KTU vertybės: atsakingumas, profesionalumas, inovatyvumas ir bendrystė.
„Tikroji vertybių prasmė atsiskleidžia ne tada, kai apie jas kalbame, o tada, kai pagal jas veikiame – ten, kur nėra tobulo plano, bet reikia atsakomybės, komandos ir drąsos judėti pirmyn“, – mintimis dalijosi KTU MBA absolventė Živilė Bagdonienė.
KTU strateginių partnerysčių prorektorė ir KTU MBA programos iniciatorė prof. dr. Edita Gimžauskienė pabrėžė, kad KTU MBA yra didelės dėstytojų ir verslo praktikų komandos darbo, paremto tarpdisciplininiu požiūriu – verslo, vadybos ir technologijų supratimo jungtimi, rezultatas.
Pasak jos, absolventų pasiekimai rodo, kad mokymasis gali keisti ne tik profesinį kelią, bet ir požiūrį į lyderystę: „Svarbiausias lyderystės matas yra ne tai, kiek žmonių seka paskui tave, o kiek lyderių užauga šalia tavęs.“
KTU EVF dekanas doc. dr. Kęstutis Duoba, sveikindamas absolventus, akcentavo, kad MBA studijų prasmė – ne tik įgytos žinios, bet ir gebėjimas jas taikyti realiose organizacijose.
Pasak dekano, ši programa atliepia šiandienos verslo ir viešojo sektoriaus poreikį turėti lyderius, gebančius jungti vadybinį, technologinį ir žmogiškąjį matmenį. Simboliška, kad būtent šiemet diplomai įteikiami pirmajai laidai po KTU EVF gautos prestižinės tarptautinės AACSB akreditacijos. Šis kokybės ženklas suteikiamas mažiau nei 6 proc. verslo mokyklų pasaulyje ir patvirtina aukščiausius studijų, mokslo ir valdymo standartus.
Sveikindama antrąją KTU MBA laidą, programos vadovė doc. dr. Regita Bendikienė pabrėžė, kad MBA – tai ne tik akademinis vardas, bet ir kokybės ženklas. Programą ji palygino su „Mercedes-Benz“, kurio vardas siejamas su patikimumu, patirtimi, prestižu ir aukštais standartais.
„Kai galvojame apie „Mercedes-Benz“, galvojame ne tik apie automobilį. Galvojame apie pasitikėjimą, tradiciją, kokybę ir prestižą. KTU MBA taip pat yra ženklas – ženklas, kad žmogus pasirinko augti, kelti sau aukštus standartus ir prisiimti atsakomybę už pokytį. Šis diplomas liudija ne tik baigtas studijas, bet ir brandą, profesionalumą ir pasirengimą vadovauti sudėtingame pasaulyje“, – kalbėjo R. Bendikienė.
„Technologijos keičia organizacijas, tačiau pokyčius įgyvendina žmonės. Todėl vadovo gebėjimas suprasti technologijų tendencijas, matyti strateginį kontekstą ir kartu išlaikyti pasitikėjimu grįstą santykį su komanda tampa viena svarbiausių šiuolaikinės lyderystės kompetencijų“, – sveikinimo kalboje sakė MBA programą kartu vykdančio KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas doc. dr. Kazimieras Juzėnas.
Nuo Kauno iki Hamburgo
KTU MBA antrosios laidos absolventams ši programa tapo ne tik akademiniu iššūkiu, bet ir intensyvia asmeninio bei profesinio augimo patirtimi. Per metus jie derino studijas, darbus, šeimos įsipareigojimus, komandinius projektus, vėlyvus vakarus, paskaitas, vebinarus ir atsiskaitymus. Tačiau būtent šis intensyvumas, pasak absolventų, ir sukūrė didžiausią vertę – išmokė plačiau matyti organizacijas, giliau suprasti pokyčius ir drąsiau kelti sau aukštesnius profesinius reikalavimus.
„Per šiuos metus buvo visko – motyvacijos, atkaklumo, intensyvių etapų, klausimų, ieškojimų, komandinių darbų ir akimirkų, kai atrodė, kad užduočių turime tikrai daugiau nei laiko. Tačiau kartu buvo ir labai daug augimo. Šios studijos tapo patirtimi, kuri skatino mąstyti plačiau ir į situacijas žvelgti iš skirtingų perspektyvų“, – absolventų patirtį apibendrino grupės seniūnė Vida Drąsutė.
Vienu ryškiausių programos etapų absolventai įvardijo tarptautinę stažuotę Hamburge – KTU–TUHH Winter School on Innovation and Technology Management. Jos metu dalyviai turėjo galimybę iš arti susipažinti su inovacijų ekosistemomis, akademijos ir verslo partnerystėmis, dirbtinio intelekto transformacija, taupiosiomis inovacijomis, tvaria gamyba, žiediniu dizainu ir pokyčių lyderyste.
Vizitai į Hamburgo Technologijų universitetą (University of Technology), Startup Port Hamburg, CREATUM, „Hamburg Chamber of Commerce“ ir „Airbus“ leido absolventams pamatyti, kaip inovacijos gimsta ne tik iš technologijų, bet ir iš bendradarbiavimo, pasitikėjimo, strateginio mąstymo ir gebėjimo jungti skirtingas patirtis.
„Hamburgo stažuotė daugeliui mūsų tapo viena stipriausių MBA patirčių. Tai buvo savaitė, kurioje susijungė žinios, praktinė patirtis ir nauji ryšiai. Grįžome dar aiškiau supratę, kad inovacijos nėra vien technologiniai sprendimai – tai ir žmonės, jų atvirumas, bendradarbiavimas, gebėjimas veikti neapibrėžtomis sąlygomis ir kurti vertę organizacijoms, miestams ir bendruomenėms“, – sakė V. Drąsutė.
Būtent iš tokios bendrystės gimsta pasitikėjimas, drąsa ir lyderystė, kuri gali kurti prasmingus pokyčius.
Kultūra ir lyderystė
KVMT vadovo pavaduotojas kultūrai ir bendriems reikalams, KTU alumnų asociacijos prezidentas Rimantas Lekavičius, sveikindamas absolventus, pirmiausia akcentavo simbolišką sugrįžimą į šią erdvę. Prieš keliolika metų KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto diplomų įteikimo šventės vykdavo būtent Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, todėl diplomų įteikimas antrajai KTU MBA laidai čia tapo ir gražiu tradicijos atnaujinimu.
„Labai simboliška, kad diplomų įteikimas antrajai KTU MBA laidai po keliolikos metų grįžo į KVMT. Šis diplomas – dar vienas ypatingas puslapis jūsų gyvenimo scenarijuje. Linkiu, kad šio scenarijaus realizavimas teiktų džiaugsmo ir pasitenkinimo ne tik jums ir jūsų artimiesiems, bet būtų reikšmingas ir visai Lietuvai“, – sakė R. Lekavičius.
Pasak jo, teatras šiai šventei suteikė ypatingą simboliką – čia aiškiai matyti, kad prasmingas rezultatas reikalauja pasirengimo, disciplinos, kūrybiškumo ir atsakomybės.
Jis linkėjo absolventams KTU MBA įgytą patirtį išsinešti į naują profesinę sceną, kurioje svarbiausi bus ne vaidmenys, o tikri sprendimai, ne dekoracijos, o vertybės, ne plojimai, o kuriama ilgalaikė vertė organizacijoms ir žmonėms.
Bendrystė liks
Absolventų kalboje daug dėmesio skirta ir žmonėms – dėstytojams, programos komandai, artimiesiems ir studijų draugams. Pasak V. Drąsutės, būtent bendrystė tapo vienu svarbiausių šių studijų atradimų.
„Grupiokai tapo ne tik bendramoksliais, bet ir bendrakeleiviais. Kavos pertraukos tarp paskaitų su nenutylančiais pokalbiais kartais būdavo ne mažiau vertingos nei paskaitos – jų metu gimdavo įžvalgos, idėjos, palaikymas ir tikra bendrystė“, – kalbėjo absolventų atstovė.
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