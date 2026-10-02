Užliedžiai turės naują progimnaziją

Naujasis priestatas gerokai išplės Užliedžių daugiafunkcio centro galimybes – čia galės mokytis apie 500 I–VIII klasių mokinių. Planuojama įrengti penkias pradinio ugdymo klases, skirtas maždaug 140 mokinių, ir dešimt pagrindinio ugdymo klasių, kuriose galės mokytis apie 360 moksleivių.
„Užliedžiai – viena sparčiausiai augančių Kauno rajono vietovių, todėl kartu su bendruomene turi augti ir švietimo infrastruktūra. Naujasis priestatas leis sukurti daugiau ugdymo vietų ir geresnes sąlygas čia besimokantiems vaikams. Tai investicija, kurios naudą Užliedžių bendruomenė jaus ne vieną dešimtmetį“, – teigė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Simbolinę kapsulę meras įkasė kartu su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, kultūros ministru Luku Alsiu, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu, Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore Ingrida Levickiene, Užliedžių seniūnu Irmantu Šumsku ir statybos darbus vykdančios bendrovės „Autokausta“ vadovu Juozu Kriaučiūnu.
Naujajame pastate numatytos 65 įvairios paskirties patalpos. Be mokomųjų klasių, čia bus įrengta STEAM laboratorija, du informacinių technologijų kabinetai, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio kalbų, dailės, muzikos ir technologijų kabinetai, sporto salė, skaitykla ir sensorinis kambarys.
Pradinukai mokysis pirmame aukšte, jiems bus skirta atskira erdvė ir poilsio koridorius. Vyresniųjų klasių mokinių erdvės bus įrengtos antrame ir trečiame aukštuose, o trečiame aukšte jiems numatytos atskiros poilsio zonos.
Priestatą su esamu mokyklos pastatu į vientisą ugdymo kompleksą per antrą aukštą sujungs galerija-tiltas. Įgyvendinant projektą taip pat bus įrengtos naujos inžinerinės sistemos ir rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė.
Bendra projekto vertė – beveik 7,7 mln. eurų. Kauno rajono savivaldybė projektui skiria beveik 2,6 mln. eurų. Statinį planuojama užbaigti 2028 m. pavasarį.
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