Užfiksavo Gedimo gatvėje iš gaisrinio hidranto pliaupiantį vandenį: kaip per senus filmus Amerikoje

„Vanduo stipriai bėga jau apie pusvalandį“, – apie 19.30 val. pranešė kaunietis.
Pasak jo, vaizdas primena ankstesnių laikų Ameriką. „Per senus filmus būdavo tokios scenos“, – paaiškino skaitytojas ir atsiuntė vieno vaizdo įrašo nuorodą.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno ugniagesiais ir pranešė apie tai, kas vyksta.
„Jei vanduo bėga iš gaisrinio hidranto, tai yra ne ugniagesių, o „Kauno vandenų“ rūpestis, “, – teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
