Uždegta žalia šviesa M. K. Čiurlionio koncertų centro statybai

„Sveikiname teismo sprendimą, kuriuo atmestas nepagrįstas ieškinys prieš Kauno savivaldybę. Jis patvirtina, kad administracija viešuosius pirkimus vykdo laikydamasi skaidrumo, teisėtumo ir lygiateisiškumo principų.
Esame įsipareigoję užtikrinti, kad strateginės reikšmės projektai būtų įgyvendinami atsakingai, užtikrinant racionalų miesto biudžeto lėšų panaudojimą. Kaunas ir toliau kryptingai sieks, kad suplanuoti darbai vyktų sklandžiai, o miestiečiai kuo greičiau galėtų džiaugtis nauja infrastruktūra“, – sakė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Vasaros pradžioje bendrovė „Infes“, taip pat dalyvavusi M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos viešajame rangos konkurse, kreipėsi į teismą dėl neva nepagrįstų perkančiosios organizacijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos – sprendimų panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
Teismas nusprendė, kad „Infes“ pateikti argumentai – dėl per mažos laimėtojo pasiūlytos kainos, neatitikimo kvalifikacijai ir melagingos informacijos – yra nepagrįsti. Kartu panaikintas ir draudimas Kauno savivaldybei pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju – „Autokausta“.
„Antroje vietoje likusi „Infes“ apskundė konkurso rezultatus, teigdama, kad laimėtojo „Autokaustos“ pasiūlyta kaina neįprastai maža, o pati įmonė neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė rėmėsi viešai prieinamais šaltiniais ir prielaidomis, o ne faktiniais duomenimis. Tuo metu savivaldybė galėjo pasikliauti užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis laimėtojo atliktų darbų vertę.
Teismas, išnagrinėjęs duomenis, nustatė, kad pirmosios vietos laimėtojo pateikti įkainiai pagrįsti, taip pat atmestos abejonės dėl „Autokaustos“ patirties“, – teigė Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė.
Bendrovė „Infes“ ieškinį grindė ne faktiniais duomenimis, o Centrinės viešųjų pirkimų informacijos sistemos paviešintomis sutartimis, žurnalų ir interneto svetainių straipsniais, savo subjektyvia nuomone. Šią ieškinio dalį teismas taip pat pripažino kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Teismas pažymėjo, kad pirmosios vietos laimėtojo atliktų darbų vertė ir kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Sprendimą palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikusi miesto pozicijai palankias išvadas.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas per 14 dienų. Jei taip neįvyks, Kauno miesto savivaldybės administracija galės sėkmingai užbaigti rangos darbų pirkimą bei sudaryti sutartį su geriausią pasiūlymą pateikusiu viešojo konkurso laimėtoju.
Miestas tikėjosi statybas pradėti vasarą, tačiau ginčas su „Infes“ užvilkino procesą. Dėl šios priežasties darbai galės prasidėti tik vėlyvą rudenį.
