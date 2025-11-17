Meras: kai kam intrigos ir noras stabdyti Kauno vystymąsi yra svarbiau

Nacionalinės reikšmės objektas
„Kaunas – lyderis įgyvendinant nacionalinės reikšmės projektus. M. K. Čiurlionio koncertų centras nėra tik apie naują salę. Tai – strateginis projektas, stiprinsiantis Lietuvos kultūrinį prestižą, ekonominį potencialą ir nacionalinę tapatybę.
Neslėpsiu – dėl konkurso dalyvio keltų ginčų teismuose buvo besidžiaugiančių. Kai kam intrigos ir noras stabdyti miesto vystymąsi yra svarbiau. Visgi tokius entuziastus turime nuvilti – visų instancijų teismai patvirtino, kad viskas daroma teisėtai. Džiaugiuosi, kad dar suspėsime pradėti darbus minint žymiausio šalies kompozitoriaus ir dailininko 150-ąsias gimimo metines. Pastačius klasikinei muzikai dedikuotus rūmus, net ir Nemunas pradės tekėti ritmingiau“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
M. K. Čiurlionio koncertų centro statybas planuota pradėti dar šią vasarą, tačiau konkurse dalyvavusi kita bendrovė apskundė konkurso rezultatus. Tiek pirmosios, tiek ir antrosios instancijos teismai konstatavo, kad konkurso laimėtojo pateikti įkainiai yra racionalūs, atmesti teiginiai ir abejonės dėl rangovo patirties. Visi Kauno savivaldybės sprendimai šiame konkurse buvo teisingi ir teisėti.
Pradedamos statybos
Artimiausiomis savaitėmis H. ir O. Minkovskių g. 31 teritorijoje prasidės intensyvūs paruošiamieji darbai. Čia rangovai įrengs statybvietę.
Daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje iškils A++ energinio naudingumo klasės, 25 metrų aukščio, beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele. Papildomas parkavimas transportui numatytas ir greta statinio.
Išskirtiniame pastate bus dvi salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams.
Antroji – daugiafunkcė erdvė su atsiveriančiu vaizdu į Nemuną ir bemaž 700 vietų. Čia bus galimybė keisti salės akustines savybes – galės vykti ne tik visų muzikos žanrų koncertai, bet ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai.
Išskirtiniai architektūriniai sprendimai
Būsimojo M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinė išraiška paaiškėjo prieš aštuonerius metus, Kaunui surengus tarptautinį architektūrinį konkursą. Savo idėjas tąkart pateikė net 119 architektų komandų iš 36 valstybių.
Architektūrinio konkurso nugalėtojais tapo jungtinė „Paleko archstudijos“ ir įmonių grupės „Be Live“ bendrovės „Baltic Engineers“ komanda. Šis Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato R. Paleko vadovaujamų architektų bei patyrusių generalinių projektuotojų tandemas suvienijo kūrybines architektų, inžinierių, hidrologų ir hidrotechnikų, akustikos ekspertų pajėgas.
Pagal jų parengtą viziją, M. K. Čiurlionio koncertų centras darniai įsilies į bendrą Nemuno kranto reljefą ir harmoningai derės su aplink vystoma bei kitapus upės besidriekiančia urbanistine visuma, naujai atgijusios Nemuno salos landšaftu.
Iš lauko skaidrus banguotas fasadas atkartos upės vandens atspindžius, o viduje būsiantiems lankytojams atsivers gyvas ikoniško Kauno senamiesčio peizažas ir Nemuno tėkmės įrėminta vaizdinga panorama.
Architektūriniai sprendiniai sukurs įspūdį, tarsi objektas sklendžia virš vandens. Greta pastato įsiterps jaukus mažųjų laivų uostas. Neabejojama, kad tai ateityje pagyvins upių laivybą.
Naujas traukos centras
Pastaraisiais metais atgimusi Nemuno sala ir jos prieigos tampa vis didesniu kauniečių traukos centru. Greta būsimų koncertams skirtų rūmų pastatyta ir vis dar statoma daugiau miestui reikšmingų objektų.
Praėjusių metų pabaigoje atidarytas pirmas mokslo ir inovacijų populiarinimo centras Lietuvoje „Mokslo sala“. Čia pat statomas tiltas pėstiesiems ir dviratininkams, sujungsiantis salos ir Žemosios Fredos krantus. Statybininkai skaičiuoja atlikę pusę darbų.
Jau greitai dar patogesnį susisiekimą su būsimu koncertų centru užtikrins ne tik naujasis tiltas, bet ir čia pat tvarkoma H. ir O. Minkovskių gatvė.
