Tūkstančiai kauniečių nepabūgo prasto oro ir ryžosi dalyvauti ėjimo varžybose

Į „Walmark ėjimo varžybas“ susirinkę dalyviai tikino, kad lietus netrukdo vaikščioti.

Tinkama apranga

Jau tradiciniu tapęs masinis ėjimo renginys „Walmark Ėjimo varžybos“ šį šeštadienį Kaune tapo rekordiniu – jame dalyvavo daugiau nei 8 tūkst. ėjimo entuziastų. Tarp jų „Kauno diena“ sutiko ir sveikatos ministrą Aurelijų Verygą, kuris neslėpė meilės vaikščiojimui.

„Dalyvauju, nes smagu. Aš mėgstu vaikščioti. Tai gal net mėgstamesnis dalykas nei bėgiojimas, nes bėgioti iš tiesų yra iššūkis. Jei nori tai sveikai daryti, reikia nuolat bėgioti, o vaikščioti gali visada. Aš net turiu šiaurietiškas lazdas. Seniau kiekvieną rytą keldavausi ir eidavau savo normą mišku. Dabar tų žingsnių specialiai neskaičiuoju, bet kartais pasižiūriu į telefoną, kuris viską fiksuoja. Būna įvairių dienų, kai posėdžiuose prasėdžiu ir nieko gero nenueinu, bet būna ir tokių visai neblogų dienų, kai vien darbo reikalais vaikščiojant tarp skirtingų objektų nueinu ir 12 km“, – kalbėjo sveikatos ministras ir pridūrė, jog lietus jam visai netrukdo, nes specialiai pasiruošė aprangą, kuri nesušlampa ir jos neperpučia vėjas.

Kiti kalbinti ėjimo varžybų dalyviai taip pat buvo pasiruošę apsisaugoti nuo lietaus. Kai kurie žingsniuoti pradėjo nešdami skėčius, kiti apsivilko polisterinius lietpalčius.

„Norėjo smagiai praleisti laiką, o man dar ir patinka lietus, tai tikrai bus viskas gerai“, – prieš startą sakė kaunietė Vaida, į renginį atėjusi su mažu vaiku, kuris visą trasą įveiks vežimėlyje.

Dar kiti ėjimo mėgėjai į renginį atsivedė savo keturkojus draugus. Jiems taip pat uždėjo dalyvio numerį ir kartu žygiavo Kauno gatvėmis.

Žingsnių valiuta

Ėjimo varžybų trasa nusidriekė per visą Kauno centrą. Žingsnius skaičiuoti kauniečiai pradėjo Rotušės aikštėje, vėliau per Senamiestį, I.Kanto gatvę, pasiekė Nemuno krantinę, po to – soborą, kur įkurta 5 tūkst. žingsnių erdvė. Nuo ten dalyviai turėjo grįžti iki Santakos ir vėl į Rotušės aikštę.

Visos trasos ilgis – 15 tūkst. žingsnių arba 11 km.

„Einant bus galima ne tik atrasti netikėtų ir negirdėtų faktų apie Kauną, bet ir atsikvėpti – nuėjus 5 tūkst. žingsnių bus įrengta Šeimos zona su daugybe pramogų mažiesiems dalyviams, o įveikus 10 tūkst. žingsnių ėjikus pasitiks pirmasis Žingsnių turgus, kuriame už surinktus žingsnius galima įsigyti šviežių vaisių ir daržovių“, – ėjimui motyvavo renginio sumanytoja Vlada Musvydaitė.

Dalyviai nesivaržė trasą įveikti kuo greičiau. Šiose ėjimo varžybose buvo svarbus ne laikas, o būtent nueitas žingsnių kiekis.

Anot organizatorių, šia iniciatyva siekiama skatinti fizinį aktyvumą, sveikatingumą, aktyvų laisvalaikį su visa šeima. Ėjimo varžybose galėjo dalyvauti visi – tėvai su vaikų vežimėliais, senjorai, net augintiniai.

Specialiai šioms ėjimo varžyboms buvo sukurta išmani pažintinė trasa, kurią dalyviai rado mobiliojoje programėlėje, kuri skaičiuoja žingsnius.

Visi trasą įveikę dalyviai bus apdovanoti unikaliais rankų darbo medaliais.