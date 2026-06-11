 Tikėjosi išskirtinio fontano, sulaukė eilinio

Tikėjosi išskirtinio fontano, sulaukė eilinio

2026-06-11 12:30
Edita Šileikė

Į atnaujintą Rotušės aikštę jau plūsta kauniečiai ir miesto svečiai. Praeiviai negaili liaupsių šiai sutvarkytai Senamiesčio erdvei, tačiau fontanas sulaukė ir kritikos, nes įrengtas ne toks, kaip buvo numatyta.

Idėja: prieš Rotušės aikštės rekonstrukciją viešai buvo pristatyta, kad bus įrengtas fontanas, kuriame atsispindės miesto bokštai.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Kauno dienos“ skaitytoja Kornelija pasidalijo savo pastebėjimais apie naująjį Rotušės aikštės fontaną. Moteris atkreipė dėmesį, jog Kauno miesto savivaldybė buvo skelbusi, kad čia atsiras miesto veidrodis, tačiau dabartinis vaizdas jo visai neprimena.

„Jėzuitų bažnyčios šešėlyje paskendęs „šulinio“ fontanas, anot vizijos autorių, galėtų būti išmontuotas, o jo vietoje atsirastų naujas traukos objektas – grindinyje įleistas vandens telkinys „miesto veidrodis“. Paviršiuje atsispindėtų aikštę supančių pastatų bokštai, čia braidytų vaikai, ramybe ir vėsuma mėgautųsi suaugusieji“, – taip pristatant, kaip atrodys Rotušės aikštės aikštės fontanas, buvo rašoma prieš keletą metų platintame spaudos pranešime.

Kaunietė būtent tokio fontano ir tikėjosi, tad, atėjus į Rotušės aikštę, teko nusivilti. „Tikrai laukiau kitokio fontano, nematyto, bet įrengė eilinį. Tokio pat tipo fontanai jau yra Vienybės aikštėje, Kauko laiptų viršuje ir Kovo 11-osios parke. Tiesiog vandens srovė trykšta iš grindinio – jokio išskirtinumo“, – apmaudo neslėpė Kornelija.

Persigalvojo: dabar Rotušės aikštėje įrengtas jau Kaune matyto tipo fontanas, kurio srovės trykšta iš grindinio.
Persigalvojo: dabar Rotušės aikštėje įrengtas jau Kaune matyto tipo fontanas, kurio srovės trykšta iš grindinio. / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Kauno miesto savivaldybės atstovai nurodė, kodėl projektas buvo pakeistas ir atsisakyta „miesto veidrodžio“ idėjos.

„Tai jau ne pirmas tokio tipo fontanas mieste. Siekiant išlaikyti vientisumą, bendrą aikštės estetiką, švarą ir įvertinus, kad šio tipo fontanus itin vertina mažieji kauniečiai, nuspręsta įrengti būtent tokį fontaną. Šis fontanas suprogramuotas viena spalva ir jų keitimas nenumatytas“, – dienraščiui komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Šiame straipsnyje:
Rotušės aikštė
rekonstrukcija
fontanas
Rotušės aikštės fontanas

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Komentarai

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Komentarai

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Vardan tiesos
Galima daug norėti ,bet viskam reikia turėti pinigų.Neprašykim paauksuotų fontanų. Kai matai ,kad iš centrinės valdžios Kaunui nieko nėra duodama , tai reikia pasakyti ,kad Kaune ir taip daug yra padaryta ir daroma. Žinant kad Vilniaus biudžetas 1,75 milijardo ir vistiek skiriama 53 mln iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos stadionui ,Iš ten pat -60mln eurų nac.koncertų salei ,Kaunui - NULIS. Tiltą per Nemuną statomės mes-kauniečiai iš savų pinigų,o važiuos -visa Lietuva
0
0
KAUNAS
Įspūdingai sutvarkyta rotušės aikštė ir labai gražus fontanas. Šaunuoliai!!!
1
0
Kaunietis 34m
O kaip jie gali pasitvirtintin ir paskui viduje nusprendę, pakeisti pagal save? Kodel institucijoms neberupi kas vyksta Kaune. Man apskritai Rotuse labai modernizuota.
3
-1
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