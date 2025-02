Tik vienam vakarui į Kauną savo kūrybos sugrįžta pristatyti Dargis

Kaip jis sako, sugrįžta būtent tenai, kur beveik prieš 30 metų prasidėjo jo kaip žurnalisto karjera. D. Dargio susitikimas su skaitytojais vyks Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Berželio“ padalinyje, kuris yra šalia legendinio Dainavos rajono.

Neatsitiktinai šįkart nuspręsta pasimatyti su skaitytojais šioje Kauno vietoje, mat anuomet rajonas buvo plačiai vadinamas „Bermudų trikampiu“, o pats D. Dargis jame gyveno 1989 – 1997 metais. Dar besimokant 10-oje klasėje, tuometinėje Kauno 25-ojoje vidurinėje mokykloje (dabartinėje – Kovo 11-osios gimnazijoje) jis pradėjo savo žurnalistinę karjerą – pradžioje mokyklos laikraštyje, o paskui – ir viename iš Kauno savaitraščių. D. Dargis sako, kad būtent šiemet vasaros pabaigoje sueis lygiai 30 metų, kai prasidėjo jo, kaip žurnalisto kelias ir jis būtent debiutavo kaip autorius didžiojoje šalies žiniasklaidoje. Jo pirmieji rašiniai buvo apie tuometinį pramogų verslą, muzikos atlikėjus ir Kauno jaunimo problemas.

Trečiadienio pavakarę D. Dargis skaitytojams ir Kauno svečiams papasakos nemažai intriguojančių istorijų apie savo jau ilgai trunkančią žurnalistinę karjerą. Be to, pristatys pernai spalio pabaigoje pasirodžiusią – kruopščiai redaguotą ir išleistą S. Gaidjurgio parašytą skandalingąją knygą „Lietuvos žudiko nr.1 atsivėrimas“. Knyga buvo patekusi tarp dešimties perkamiausių šalies knygų didžiausiame šalies interneto knygyne Knygos.lt ir jau pamažu baigiama išpirkti. Tačiau knygos antrojo tiražo nežadama išleisti.

Be viso to, per beveik 15 metų trunkančią knygų rašytojo karjerą D. Dargis išleido net 10 knygų – „Tikroji Daktarų istorija“, „Kruvinasis mafijos maršrutas“, „Vilniaus bomberio išpažintis“, „Mafijos kronikos“, „13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių“, „Juodosios mafijos našlės“, „Kriminalinė Agurkinių odisėja“, „Holivudo monstras iš Lietuvos“, „Kamuoliniai prie bausmės linijos“ bei „Milijonieriaus testamentas meilės pinklėse”.

Debiutinė D. Dargio knyga „Tikroji Daktarų istorija“ (2010 m.) tapo absoliučiu fenomenu negrožinės literatūros istorijoje. Buvo išleisti net šeši jos leidimai. Iki šiol ji laikoma, kaip viena visų laikų sėkmingiausiai Lietuvoje parduotų negrožinės literatūros knygų. Ši D. Dargio knyga parduota daugiau nei 160 tūkst. egzempliorių tiražu. Autorius publikuoja vaizdo siužetus – Patreon ir YouTube platformose. Kad D. Dargio darbai kaskart sulaukia nemažo auditorijos susidomėjimo, patvirtina ir įspūdingi sekėjų skaičiai socialinėje medijoje – YouTube (daugiau nei 47 000), Facebook puslapyje Dailius Dargis – mano knygos (daugiau nei 27 000).