„Telia“ Kaune atidaro pirmąjį Lietuvoje tik verslui skirtą aptarnavimo centrą

Kaune šiandien pradeda veikti pirmas „Telia“ klientų aptarnavimo centras, skirtas tik smulkioms ir vidutinės įmonėms (SVV). Jame verslininkai gaus visas reikiamas ryšio ir IT konsultacijas, galės užsisakyti paslaugas ir vietoje apžiūrėti, įsigyti bei atsiimti užsakytą įrangą. Bendrovė planuoja, kad tokie verslui skirti aptarnavimo centrai ateityje galėtų atsirasti ir kituose Lietuvos miestuose.

Kiekvieną mėnesį didžiųjų Lietuvos miestų salonuose „Telia“ vidutiniškai aptarnauja iki 750 verslo klientų. Po karantino ypač išaugo nuotoliniam darbui reikalingų paslaugų ir įrangos poreikis, dar didesnę reikšmę greitam sprendimų priėmimui ir dokumentų teikimui įgijo ir mobilusis parašas. Dėl to nuspręsta plėsti verslo sprendimų kompetencijas ir telkti SVV aptarnaujančias komandas atskiruose salonuose.

„Besitęsiantis nerimas dėl pandemijos skatina verslą nuodugniau įvertinti technologinį pasiruošimą netikėtoms situacijoms, atnaujinti įrangą ar investuoti į kokybišką ryšį. Matydami šias tendencijas norime būti arčiau klientų ir padėti jiems prisitaikyti prie naujosios realybės, pasitelkus technologijas paspartinti jų veiklos augimą, o kartais net pakeisti verslo modelį taip išsaugant įmonę ir darbo vietas“, – sako „Telia“ verslo klientų aptarnavimo vadovas Daniel Karpovič.

„Telia“ duomenimis, SVV įmonės šiuo metu daugiausia įsigyja mobiliojo ryšio paslaugų, 4G interneto maršrutizatorių, investuoja į didelės greitaveikos šviesolaidinį internetą, įrangą ir saugumo paslaugas nuotoliniam darbui. Be to, po karantino išaugo susidomėjimas ir IT paslaugomis – darbo vietų ir informacinių sistemų priežiūra.

„Esame tiekėjas, teikiantis ne tik ryšio paslaugas. Investicijos į naują tik verslui skirtą aptarnavimo centrą padės didinti IT sprendimų prieinamumą vidutinių ir mažųjų įmonių segmente, o tai svarbu šiandieninėje konkurencinėje ir naujų verslo sąlygų aplinkoje. Be to, šiame salone verslo klientams užtikrinsime dar didesnį aptarnavimo greitį ir patogumą atvykusiems“, – sako D. Karpovič.

Augančias verslo investicijas į naujausias technologijas rodo ir per devynis šių metų mėnesius daugiau kaip penktadaliu pakilę „Telia“ IT paslaugų pardavimai. Bendrovė skaičiuoja, kad debesų kompiuterijos paslaugų poreikis per metus išaugo 40 proc., atsarginių kopijų sprendimų – 48 proc., darbo vietų priežiūros – daugiau kaip 30 procentų.

SVV aptarnavimo centras Kaune įsikūrė naujai pastatytame „Prime“ biurų komplekse Savanorių pr. 367.

„Telia“ verslo centre ypač didelis dėmesys skiriamas ir saugumo reikalavimams: darbuotojai dėvi apsaugos priemones, patalpos nuolat dezinfekuojamos. Salone vienu metu galinčių būti klientų skaičius taip pat yra ribojamas.