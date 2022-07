Taurakiemio seniūnija: stengiamasi ir dėl vietos gyventojų, ir dėl turistų

Žada užbaigti per spalį

Medinis Arlaviškių botaninio draustinio, arba Kadagių slėnio, pažintinis takas tarnavo vienuolika metų, bet, veikiamas klimato sąlygų, sutrūnijo ir tapo lankytojams nesaugus. Pernai nuo birželio 7 d. buvo priimtas sprendimas jį uždaryti. Nors žygeiviai turėjo vilčių, kad tako remontas neužsitęs, tempus sulėtino išaugusios statybų ir statybinių medžiagų kainos. Objektą administruojančiai Kauno marių regioninio parko direkcijai (KMRPD) teko skelbti naują viešųjų pirkimų konkursą.

KMRPD vyriausiasis specialistas Evaldas Makrickas „Kauno dieną“ informavo: projektas pagal sutartį turėtų būti užbaigtas iki šių metų spalio 30 d., tačiau rangovas turi galimybę pratęsti sutarties darbų vykdymą mėnesiui.

Pasak E.Makricko, šiuo metu atlikta apie 30 proc. darbų. „Atlikti visi demontavimo darbai, viso tako atkarpoje pakloti pamatai. Šiuo metu įrengiamos tako ir aikštelių laikančiosios konstrukcijos“, – vardijo pašnekovas. Dar liko įrengti medinį paklotą, mažosios architektūros elementus, suoliukus, informacinius stendus, nukreipiančiąsias rodykles.

Kol kainos kandžiojosi mažiau, buvo planuota rinktis ilgaamžiškesnes konstrukcijas. Paklaustas, ar planų nepakoregavo išaugusios statybinių medžiagų ir darbų kainos, E.Makrickas patikino, kad dalis ilgaamžių konstrukcijų – pamatai ir tako, aikštelių laikančiosios konstrukcijos iš metalo, paklotas iš ąžuolo – bus įrengiama. Dėl medžiagų pabrangimo pasirašyti papildomi susitarimai su rangovu, kurie derinami su Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Sutarties vertė – 281 265 eurai, darbai finansuojami ES, valstybės ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis.

Projektas: šiuo metu Piliuonos kaime, Klevų gatvėje, vyksta vandentiekio vamzdyno remontas, nauji vandentiekio vamzdžiai klojami valstybinėje žemėje palei kelią / Taurakiemio seniūnijos nuotr.

Savivaldybė prie projekto prisideda 50 tūkst. eurų, be to, pernai išasfaltavo tako prieigose esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Šiemet Arlaviškių kaime, Kadagių slėnio gatvėje, vedančioje į pažintinį taką, rengiamas gatvės apšvietimas. „Jau nutiestas kabelis, statomi apšvietimo stulpai, rangovas garantavo, kad darbai bus baigti rugsėjo mėnesį. Ilgėjant rudens vakarams, bus saugiau vietiniams ir sodų gyventojams, kurie eina iki artimiausios parduotuvės, seniūnijos svečiams. Be to, netoliese yra Kadagių slėnio žirgynas, į kurį vakarais iš laukų grįžta žirgai ir tamsoje iki nelaimės – vienas žingsnis; nelaimingų atsitikimų jau būta. Kadagių slėnio gatvės pradžioje ir pabaigoje apšvietimas įrengtas seniau, o dabar darbai bus atlikti likusioje dalyje“, – sakė Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė.

Įrengus pralaidas ir žvyro dangą, aplankyti Guogų piliakalnį bus galima bet kokiu oru.

Dėmesys Guogams

Netrukus turėtų prasidėti kelio link Guogų piliakalnio žvyravimo darbai. Jis yra vaizdingoje vietoje ant Nemuno kranto, dažnai lankomas turistų ir vietos gyventojų, pasigrožėti atsiveriančia panorama užsuka ir žvejai, susiruošę į žūklę. Palei mišką nusidriekęs gruntinis kelias yra žemesnėje vietoje, palijus lengvuoju automobiliu iki piliakalnio privažiuoti neįmanoma. Įrengus pralaidas ir žvyro dangą, aplankyti Guogų piliakalnį bus galima bet kokiu oru“, – užtikrino seniūnė.

Be to, Guogų kaime, prie Nemuno, Taurakiemio seniūnija turi labai gražų sklypą. Atslūgus vandeniui upėje čia prasidės slipo, skirto mažiesiems laivams įleisti ir iškelti, ir mobiliosios prieplaukos statyba. „Plokštės jau atvežtos, laukiama tinkamų sąlygų dirbti. Tai dvejų metų trukmės projektas, kurio metu numatyta sutvarkyti visą sklypą: įrengti vietų automobiliams parkuoti, saulės baterijų sugeneruota energija apšviesti sklypą, pastatyti tualetą, konteinerių šiukšlėms, nužvyruoti grunto takus“, – darbus vardijo seniūnė.

Planus koreguoja permainos

Šviesesnė ir saugesnė Taurakiemio seniūnijoje taps ne tik Kadagių slėnio gatvė. Apšvietimas bus atnaujintas ir Pilėnų gatvėje (Sietyno kaimas).

„2010 m. uždarius sanatoriją „Viršužiglis“, jos pastatai atiteko Turto fondui. Tais pačiais metais vagys nugvelbė metalinius gatvės apšvietimo stulpus. Ten akligatvis, gyvenamųjų namų nėra, bet kelias ir apšvietimo tinklo priežiūra priklauso seniūnijai. Elektros apskaitos spintą perkėlėme arčiau gyventojų, o apšvietimo stulpų taip ir neatstatėme, kadangi nebuvo poreikio. Šiais metais seniūniją pasiekė gera žinia, kad pastatas jau baigiamas renovuoti, jame netrukus įsikurs senelių oazė „Šermukšnio namai“. Taigi apšvietimo tinklą būtina atkurti, artėjant rudeniui tai bus padaryta“, – teigė D.Glinskienė.

Seniūnė įvardijo ir problemą: per pagrindines gyvenvietes driekiasi regioniniai keliai, norint juose įrengti apšvietimą, projektų derinimai užtrunka gerokai ilgiau.

Pasitelkia ir kitų būdų

Saugumas Taurakiemio seniūnijoje didinamas ir kitais būdais. Darbų sąraše ties vienu punktu jau padėta varnelė: įrengtas pėsčiųjų takas Taikos plente, Piliuonos kaime, prie regioninio kelio Kaunas–Piliuona–Prienai.

„Numatyta ir asfaltavimo darbų, tačiau pagal grafiką tai bus daroma rudenį ir užbaigta iki lapkričio 1 d. Planuojame išasfaltuoti kelią Viršužiglyje, Žiglos gatvės gale, link valymo įrenginių, nes šioje vietoje gyvena nemažai žmonių. Taurakiemio seniūnija nepasižymi sodybų gausa ir tankumu, atstumai tarp jų dideli. Taurakiemio kaime, Pamiškės gatvėje, bus asfaltuojama nedidelė, apie 200 m, atkarpa. Čia yra trys sodybos, kuriose gyvena apie 20 žmonių, ir jie ne kartą yra skundęsi dėl dulkių. Džiaugiamės, kad gyventojams sąlygos netrukus pagerės“, – sakė seniūnė.

Daržų rausti nereikės

Piliuonoje didelė problema yra dėl vandentiekio tinklų – jie neatitinka poreikio pagal gyventojų skaičių, yra labai seni, dažnai trūkinėja, žmonės lieka be vandens.

„Statant Piliuonos gyvenvietę nebuvo parengtas planas, todėl vandentiekio vamzdžiai nutiesti bet kur. Ant jų buvo statomi gyvenamieji namai, pasodinta medžių. Vamzdžiai eina ir per gyventojų privačias valdas, ir per pasodybinius sklypus – įvykus avarijai, nutrūksta vandens tiekimas, o gyventojai neleidžia kasinėti“, – pasakojo D.Glinskienė.

Patogumas: netrukus mažuosius laivus nuleisti į Nemuną ties Guogų kaimu bus daug paprasčiau / Taurakiemio seniūnijos nuotr.

Šiuo metu Piliuonos kaime, Klevų gatvėje, vyksta vandentiekio vamzdyno remontas, nauji vandentiekio vamzdžiai klojami valstybinėje žemėje palei kelią. Tai „Giraitės vandenų“ vykdomas projektas. Jį užbaigus, gyventojai privalės prisijungti prie naujo tinklo, tuomet vandentiekio avarijų ir nesusipratimų su gyventojais, neleidžiančių kasinėti daržus, tikimasi išvengti.

Panašūs darbai pernai buvo atlikti Taikos plente.

Saugumas: šiemet apšvietimas iš naujo bus įrengtas keliose seniūnijos gatvėse / Taurakiemio seniūnijos nuotr.

Komentaras

Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Arlaviškių botaninio draustinio, arba Kadagių slėnio, pažintinio tako Kauno rajone rekonstrukcijos projektą vykdo Kauno marių regioninio parko direkcija. Kauno rajono savivaldybės taryba jau yra priėmusi sprendimą, kad direkcija atnaujintą taką perduotų savivaldybei prižiūrėti, tvarkyti ir eksploatuoti. Tai yra teigiamas dalykas, nes šiuo metu Kadagių slėnio pažintinis takas nėra mūsų priežiūros zonoje, nors mums tenka ir šienauti, ir šiukšles išvežti. Tai geranoriška pagalba, nes esame suinteresuoti, kad šis objektas, kuris 2016 m. buvo pripažintas gražiausiu Lietuvoje, būtų lankomas.

Gerų žinių turime ir dėl kito turistinio objekto – sutvarkius kelią ir įrengus pralaidas, Guogų piliakalnį automobiliu bus galima pasiekti ir po liūties. To paties pavadinimo kaime, prie Nemuno, žvejams ir mėgstantiems plaukioti upėje įrengsime slipą.

Paskelbtas konkursas ir pasirašyta sutartis dėl pradinės mokyklos rekonstrukcijos. Atnaujinus pastato vidų ir išorę, čia veiks vaikų darželis. Jau baigiama atlikti projekto ekspertizė, šį mėnesį paskelbsime konkursą rangovui parinkti, o rudenį prasidės rekonstrukcijos darbai. Iki būsimo darželio taip pat bus įrengtas pėsčiųjų takas.