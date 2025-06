Tarptautinė konferencija Kaune – pažanga ir inovacijos galvos bei kaklo onkologijoje ir laringologijoje

2025 m. gegužės 30–31 d. Kaune, „Radisson Hotel Kaunas“ konferencijų centre, vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Multidisciplinary Approaches in Head and Neck Oncology and Laryngology: Progress and Innovations“. Renginį organizavo LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika, Lietuvos otorinolaringologų draugija ir Ausų, nosies ir gerklės minimaliai invazinės chirurgijos asociacija, minint Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos 100-metį.