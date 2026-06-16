Studentai sprendžia praktinius iššūkius: kaip atrodo studijos Kauno kolegijos Verslo fakulte?

Apie tai, kaip mokslo ir verslo sinergija keičia studijų patirtį bei kokias galimybes atveria praktinis mokymosi modelis, pasakoja Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė ir Finansų antro kurso studentas, Finansinio raštingumo klubo prezidentas Ignas Gruodis.
Lankstesnės studijų galimybės
Besikeičiantis studento profilis, jo gyvenimo būdas ir lankstumo poreikis padiktavo pokyčius Verslo fakultete. Nuo šių metų rugsėjo čia bus galima studijuoti mišriu būdu – derinant kontaktinius užsiėmimus kolegijoje ir nuotolinį mokymąsi.
D. Ilevičienė taip pat pastebi, kad keičiasi ne tik paskaitų forma, bet ir pats santykis su dėstytoju bei mokymosi procesu.
„Anksčiau žinios buvo susietos su auditorija, konkrečiu laiku ir vieta, dabar jos tampa lankstesnės ir prisitaiko prie studento gyvenimo. Mišrus modelis leidžia išlaikyti akademinį pulsą: susitikimus, diskusijas, konsultacijas“, – sakė dekanė.
Dar daugiau lankstumo suteiks galimybė studijuoti nuotoliniu būdu. Nuo rugsėjo tokį studijų organizavimo būdą galės rinktis Organizacijų vadybos, Turizmo ir viešbučių vadybos, Tarptautinio verslo bei Apskaitos studijų programų studentai. Anot pašnekovės, tai tampa ne kompromisu, o galimybe, ugdančia atsakomybę ir savarankiškumą. Šiuolaikinės technologijos taip pat atveria platesnius studijų būdų pasirinkimus, suteikdamos daugiau laisvės.
Kaip nurodo D. Ilevičienė, Verslo fakultete studijų programos atnaujinamos sistemiškai – orientuojantis į principą, kad studijos turi atkartoti realią verslo aplinką.
„Esminis pastarųjų metų pokytis studijose – nuosekliai stiprėjantis problemomis grįsto ir projektinio mokymosi modelis: studentai dirba su realiais verslo iššūkiais iš įmonių, organizacijų ir startuolių“, – dalijosi D. Ilevičienė.
Ji pasakoja, kad visose Verslo fakultete realizuojamose studijų programose taip pat stiprinamos šiandien itin reikalingos duomenų analitikos, skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto (DI) kompetencijos: „Studentai naudoja DI įrankius, mokosi duomenis paversti strateginiais sprendimais. DI čia integruojamas į marketingą, finansus, logistiką ir vadybą kaip kasdienė darbo priemonė.“
I. Gruodis: studijos lūkesčius pateisino su kaupu
Finansų studijų programos antrakursis I. Gruodis pasakoja, kad jo kelias į Kauno kolegijos Verslo fakultetą nebuvo tiesus: „Iš tikrųjų tai buvo mano antras bandymas stoti. Kurį laiką studijavau ekonomiką kitame universitete, tačiau neilgai trukus supratau, kad man labiau tinka ne vien teorija, o praktika grįstas mokymasis. Todėl studijas nutraukiau ir laukiau kito stojimo.“
Per tą laiką, anot pašnekovo, jis iš draugų ne kartą girdėjo, kad Kauno kolegijoje daug dėmesio skiriama praktiniams įgūdžiams ugdyti, todėl nusprendė pasirinkti šią aukštąją mokyklą. Kadangi jau buvo studijavęs kitur, I. Gruodis prisimena, kad studijoms Kauno kolegijoje kartelę buvo iškėlęs pakankamai aukštai. Vis dėlto pasirinktos studijos lūkesčius pateisino su kaupu.
„Man labai patinka tai, kad studijų metu reikia spręsti realių įmonių užduotis – tai suteikia papildomos motyvacijos, leidžia geriau suprasti, su kokiais iššūkiais iš tikrųjų susiduria verslai. Tokiais atvejais natūraliai pradedi gilintis į įmonės veiklą, nes niekada nežinai – galbūt ateityje būtent ten ir dirbsi“, – sakė studentas.
I. Gruodis taip pat prisimena, kad jį nustebino dėstytojų įsitraukimas ir bendruomeniškumas: „Nesutikau nė vieno dėstytojo, kuris nebūtų suinteresuotas padėti studentui. Taip pat įspūdį paliko kursiokai – tas bendrumo jausmas ir vienybė, kai visi jaučiame, kad esame lyg vienas kumštis.“
Verslo fakulteto studentas taip pat aktyviai įsitraukia į popaskaitines veiklas ir šiuo metu yra Finansinio raštingumo klubo prezidentas. Pasak jo, ši veikla jam suteikia daug naudos tiek kaip lyderiui, tiek kaip komandos nariui.
„Tai leidžia augti, mokytis bendrauti, organizuoti, prisiimti atsakomybę ir realizuoti save tarp bendraminčių“, – dalijosi Kauno kolegijos studentas.
Apibendrindamas savo patirtį vaikinas išskiria studijų aplinką ir dėstytojų įsitraukimą: „Dėstytojai dalijasi praktine patirtimi, todėl paskaitos tampa gyvos ir įdomios.“
Finansų studijas jis rekomenduotų tiems, kuriems įdomu kaip valdomi pinigai, priimami investiciniai sprendimai ir kuriamas verslas: „Jau per pirmąjį pusmetį galima nemažai sužinoti apie asmeninių finansų valdymą, taupymą ir pirmuosius investavimo žingsnius.“
Idėjos, virstančios realiais sprendimais
Įvairūs tarptautiniai darbo rinkos tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė šiuolaikinių organizacijų kūrybiškumą ir antreprenerystę įvardija kaip vieną svarbiausių darbuotojų kompetencijų, nepriklausomai nuo pareigų ar srities. Siekiant integruoti šių kompetencijų ugdymą į visus mokymosi aspektus, Kauno kolegijoje veikia Verslumo ir kūrybiškumo centras „ideaPoint“. Čia organizuojami įvairūs mokymai, seminarai ir dirbtuvės, padedantys ugdyti studentų kūrybinį mąstymą ir verslumo įgūdžius.
„Šis centras atsirado iš įžvalgos, kad vien žinių šiandien nepakanka – svarbu gebėti jas paversti veikiančiais sprendimais. Čia studentai generuoja idėjas, jas tikrina realiomis sąlygomis, kuria prototipus, vysto startuolius dirbdami tarpdisciplininėse komandose su mentoriais ir verslo partneriais“, – teigė dekanė.
Pasak jos, didelio studentų susidomėjimo sulaukia pre-akceleratoriaus programa bei kitos projektinės veiklos. Verslo fakulteto dekanė pažymi, kad jose nuosekliai vystomos ir testuojamos studentų idėjos, stiprinamas bendradarbiavimas su verslo partneriais, o studijų procesas įgauna aiškų praktinį pagrindą.
„Šios patirtys papildo tradicines studijas, ugdo gebėjimą veikti neapibrėžtumo sąlygomis, priimti sprendimus ir kurti vertę. Skirtingai nei tradicinėse studijose, šios veiklos orientuotos į realų rezultatą ir poveikį, todėl nuosekliai ugdo kūrybiškumą, antreprenerišką mąstymą ir gebėjimą kurti rinkoje pritaikomus sprendimus“, – teigė D. Ilevičienė.
Partnerystė su verslu – studijų kokybės ir aktualumo garantas
Šiandien aukštasis mokslas tampa esmine jungtimi tarp verslo, visuomenės ir valstybės poreikių. Pasak D. Ilevičienės, Verslo fakultete ši partnerystė stiprinama per bendrus projektus bei aktyvų įmonių įsitraukimą į studijų procesą.
„Verslo atstovai dalyvauja rengiant ir atnaujinant studijų programas, teikia realias užduotis studentams, skaito paskaitas bei vertina projektinius darbus. Šios partnerystės turi tiesioginę įtaką studijų turiniui – jos užtikrina, kad dėstomos žinios atitinka aktualius rinkos poreikius, o studijų metu sprendžiami realūs verslo iššūkiai“, – sakė Verslo fakulteto dekanė.
Studentams tai suteikia ne tik teorinį pasirengimą, bet ir praktinę patirtį, gebėjimą dirbti su tikromis situacijomis bei lengvesnę integraciją į darbo rinką. Pasak Verslo fakulteto dekanės, ypač svarbų vaidmenį atlieka ir alumnai – jie aktyviai įsitraukia į studijų procesą kaip praktikai, mentoriai ar kviestiniai lektoriai.
„Taip kuriamas tęstinis ryšys tarp studijų ir profesinės veiklos, o studentai gauna aktualias įžvalgas iš jau sėkmingai karjerą sukūrusių specialistų – buvusių Verslo fakulteto absolventų“, – pabrėžė D. Ilevičienė.
Kauno kolegija išsiskiria plačiu studijų programų spektru – Verslo, Medicinos, Informatikos, inžinerijos ir technologijų, Menų ir ugdymo, Alytaus fakultetuose ir Tauragės skyriuje realizuojama per 40 studijų programų – nuo informatikos, inžinerijos ir technologijų iki menų, socialinių mokslų ir medicinos.
Studijų programos yra sudarytos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Praktinis rengimas sudaro mažiausiai trečdalį studijų programos apimties.
Baigusieji studijas Kauno kolegijoje įgyja profesinį bakalauro laipsnį. Profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį žymintis diplomas sėkmingai baigusiems studijų programą gali būti išduodamas tik tos aukštosios mokyklos, kurios veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino teigiamai.
Daugiau informacijos apie studijas Kauno kolegijoje galima rasti čia.
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