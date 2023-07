Statybų karštinėje prisvyla ir pinigai – nepadeda net palankūs teismo sprendimai

Patikrino kokybę

Į redakciją kreipėsi bendrovės „Kosto mozaika“ direktorius Kostas Mačiunskas. Jis tvirtino, kad jo įmonę slegia statybos sektoriui Lietuvoje būdinga yda: darbai padaryti, sutartis įvykdyta, bet pinigai nesumokami.

Ne kartą su tokia situacija susidūręs vyras yra laimėjęs teisminių ginčų, tačiau jo bendrovei palankūs teismo sprendimai menkai guodžia, nes tai nepadeda atgauti už darbus nesumokėtų pinigų.

Prieš porą metų „Kosto mozaika“ sudarė statybos subrangos sutartį su bendrove „Losrita“. Darbų užsakovė – Raseinių rajono savivaldybė.

Po kelių mėnesių, trinkelėmis išklojus visą numatytą plotą, užsakovė – savivaldybė – patikrino darbų kokybę ir konstatavo, kad ji tinkama. Su „Losrita“ buvo atsiskaityta dviem pervedimais: bendra darbų kaina – 67 397 Eur. Atėjo eilė savo dalį gauti darbus atlikusiai „Kosto mozaikai“.

Jei darbai būtų nekokybiški, savivaldybė jų net nebūtų priėmusi ir už darbus nebūtų atsiskaičiusi. Viskas buvo gerai – ir darbų kokybė, ir jų atlikimo terminai.

Priežastis – trinkelės

Tačiau pinigus iš Raseinių rajono savivaldybės gavusi bendrovė uždarbiu su „Kosto mozaika“ dalytis nepanoro. Nenoro priežastis – neva nekokybiškai sudėtos arba sulūžusios plytelės.

„Jei darbai būtų nekokybiški, savivaldybė jų net nebūtų priėmusi ir už darbus nebūtų atsiskaičiusi. Viskas buvo gerai – ir darbų kokybė, ir jų atlikimo terminai. Užsakovas jokių pretenzijų neturėjo. Tiesiog bendrovė, su kuria pasirašėme darbų atlikimo sutartį, ėmė ieškoti nebūtų priežasčių, kaip nesumokėti mums teisėtai priklausančios dalies“, – apgailestavo K. Mačiunskas.

Nesklandumai: bendrovės „Kosto mozaika“ direktorius K. Mačiunskas ne kartą susidūrė su situacija, kai darbai ir užmokestis prasilenkia. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Prasidėjo teisminis ginčas. „Losrita“ tvirtino, kad dalis paklotų trinkelių buvo sulaužytos. Reikalavo nuardyti trinkeles, nukasti dalį grunto sluoksnio, tada kloti trinkeles iš naujo, montuoti kelio bortelius ir viską padaryti per 45 dienas.

Pasikartojanti situacija

Siekdama prisiteisti pinigus, „Kosto mozaika“ atkreipė teismo dėmesį į tai, kad situacija, kai „Losrita“ vengia atsiskaityti už atliktus rangos darbus, nėra vienintelė.

„Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad su „Kosto mozaika“ vengianti atsiskaityti bendrovė dalyvauja ir dalyvavo daugelyje bylų dėl skolos priteisimo (kai skola susidarė rangos teisinių santykių pagrindu)“, – pabrėžė anksčiau „Kosto mozaikos“ interesus gynusi advokatė Justina Kalėdaitė.

2022 m. vasario 24 d. Vilniaus apygardos teisme buvo patvirtinta taikos sutartis, pagal kurią „Kosto mozaika“ sutiko padaryti nuolaidų su sąlyga, kad užsakovas atsiskaitys. Tačiau ir tai nedavė rezultatų.

Paskubėjo išsikraustyti

„Deja, teismo nutartis ar įpareigojimas jokiu būdu nėra atsiskaitymo garantas. Įmonė „Losrita“ iki šiol nėra atsiskaičiusi. Negana to, nesenai prisipažino, kad yra nemoki ir ruošiasi bankrutuoti. Dar šių metų pradžioje sužinojome, kad įmonė labai greitai išsikraustė iš nuomojamų patalpų Vilniuje ir dingo su visais darbuotojais ir turtu“, – „Kauno dienai“ sakė „Kosto mozaikos“ interesams šiuo metu atstovaujanti teisininkė, bendrovės „Kontraktas“ vadovė Ieva Smetonaitė.

Anot jos, kaip panašiais atvejais dažnai pasitaiko, tik prasidėjus nemokumo bėdoms, pasikeičia akcininkai, dažnai vadovai.

„Losritos“ akcininkės pasitraukimas sutapo su įmonės nemokumo atsiradimu: akcijos parduotos bendrovei, kurioje nėra nė vieno darbuotojo. Šios įmonės vienas iš akcininkų – „Losritos“ vadovas“, – pabrėžė teisininkė.

„Kauno dienai“ pavyko susisiekti su „Losrita“. Viešai nurodytu bendrovės vadovo telefonu atsiliepusi ir darbuotoja prisistačiusi moteris paprašė informuoti, kokiu klausimu skambiname.

Išgirdusi „Kauno dienos“ klausimus, ji sakė juos perduosianti vadovui ir jis pats paskambinsiąs. Tačiau skambučio ir komentarų redakcija nesulaukė.

Prasidėjo nesklandumai

Nors jau ir turinti karčią patirtį, tačiau į situaciją, kai netikėtai ima svilti pinigai, „Kosto mozaika“ pakliuvo ir praėjusią vasarą, pasirašiusi darbų sutartį dėl Zapyškyje esančios mokyklos aplinkos sutvarkymo.

Konkursą dėl minėtų darbų laimėjo bendrovė „Conresta“, tačiau darbams atlikti ji pasamdė kita bendrovę – „Debstą“, o ši darbus patikėjo „Kosto mozaikai“. Netrukus prasidėjo nesklandumai, dėl kurių „Kosto mozaika“, „Debsta“ ir „Conresta“ nesutaria iki šiol.

Nesutarimų priežastis – ne pagal numatytą grafiką vykstantys darbai ir „Debstos“ sprendimas už darbus sumokėti mažiau, nei buvo suskaičiavusi „Kosto mozaika“.

Standartai: darbų kokybė privalo būti be priekaištų. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Darbus nutraukė

K. Mačiunsko tvirtinimu, darbų grafiko nepavykdavo laikytis dėl aplink mokyklą esančioje teritorijoje chaotiškai vykstančių darbų.

„Vėlavimų atsirasdavo dėl to, kad daug įmonių aplinkui dirbo, nuolat kažkas vėluodavo ir mūsų darbo zona būdavo užimta. Dėl to negalėdavome tinkamai atlikti ir planuoti savo darbų. Teko dirbti savaitgaliais be laisvadienių, iki vėlumos“, – tvirtino „Kosto mozaikos“ vadovas.

Nesutarimai kulminaciją pasiekė vieną savaitgalį, kai „Kosto mozaika“ apskritai nutarė nutraukti bet kokius darbus.

„Vieną penktadienį mums netikėtai pasakė, kad iki pirmadienio reikia padaryti daug darbų, nes iš Kauno rajono atvažiuoja kažkokia savivaldybės komisija. Pasakiau, kad fiziškai nespėsime, nes kitų įmonių technika dar stovi ant mūsų darbų fronto. Sakiau, kad galiu mesti daugiau pajėgumų, bet jūs apmokėkite sąskaitą, kuri prieš mėnesį jau išrašyta ir neapmokėta. Tada, sakiau, kad dirbsime toliau. Tačiau jie nesutiko. Tada ir pasakiau vyrams – važiuojame iš čia. Jau buvo padaryta apie 90 procentų numatytų darbų“, – apie konfliktinę situaciją pasakojo K. Mačiunskas.

Įtaria nelegalius darbus

„Kosto mozaikos“ vadovo tvirtinimu, neatliktus darbus galimai nelegaliai baigė į objektą atvežti uzbekai, tadžikai, kuriuos pasamdė Šiauliuose registruota bendrovė.

Siekdamas įrodyti savo teisumą, „Kosto mozaikos“ vadovas pabrėžė: „Statybos aikštelėje privalomą darbo žurnalą pildė būtent „Kosto mozaika“, nes Šiauliuose registruota bendrovė tokios teisės neturi. Patikrinus įrašus žurnale, viskas paaiškėtų.“

Jo tvirtinimu, „Debstą“ pasamdžiusi „Conresta“ net nežinojo, kad į objektą buvo atvežti Šiauliuose registruotos bendrovės pasamdyti darbininkai.

Žurnalo neparodė

„Debstos“ vadovas Daumantas Blužas „Kauno dienai“ tvirtino, kad visos problemos dėl „Kosto mozaikos“ darbų trūkumų, tačiau nedetalizavo.

„Kosto mozaika“ pridarė bėdų visiems – tiek „Conrestai“, tiek mums. Avansai buvo mokami laiku, bet būdavo nuolat vėluojama, darbai nuolat strigo – tai medžiagos nevažiuoja, tai dar kažkas“, – kalbėjo D. Blužas.

Paklaustas, ar galėtų parodyti darbų žurnalą, sakė, kad galėtų, bet dabar nežino, kada turės laiko prisėsti prie kompiuterio.

„Reikėtų pakalbėti su „Conresta“, kuri yra neutralesnė pusė“, – patarė D. Blužas.

„Conresta“ buvo pabrėžtinai lakoniška ir nieko išsamiau nepaaiškino: „Nurodytame objekte darbams atlikti buvo pasitelkta subrangovė „Debsta“. Sutarties vykdymo laikotarpiu nedraudėme subrangovui samdyti trečiųjų šalių. Mes, kaip generalinis rangovas, dėl terminų, darbų atlikimo ir kokybės tiesiogiai santykius palaikėme ir komunikavome su sutarties šalimi bendrove „Debsta“. Šiuo metu su nurodyta bendrove nėra likę sutarties vykdymo klausimų, išskyrus subrangovo garantinius įsipareigojimus garantiniu laikotarpiu.“

Įžvelgia piktybiškumą

„Kosto mozaikos“ interesams šiuo metu atstovaujanti Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų Teisininkų klubo prezidentė I. Smetonaitė pabrėžė, kad problemos, su kuriomis susiduria konkursus laimėjusių bendrovių persamdomos įmonės, yra gana tipinės.

„Kosto mozaika“, kaip ir daugelis kitų rangovų, susiduria su tomis pačiomis problemomis dėl užsakovų atsiskaitymo. Dalis užsakovų nemoka specialiai, kad „sutaupytų“ pelno, kiti tikrai turi pagrįstų pretenzijų. Su skolomis pati dirbu jau daugiau nei 16 metų ir iš praktikos žinau, kad statybų srityje 80 proc. neatsiskaitymo atvejų būna piktybiški“, – sakė I. Smetonaitė.

Teisininkė atkreipė dėmesį į ta, kad „Debsta“, kurią persamdė konkursą laimėjusi „Conresta“, numatytiems darbams atlikti greičiausiai neturi galimybių ir pajėgumų.

„Todėl persamdo kitas įmones. Iš „Creditinfo“ ataskaitos matyti, kad įmonė įkurta vos 2021 m. ir jos apyvarta nesiekia 50 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad sutarties vertė beveik dvigubai viršijo šios įmonės metinę apyvartą! Atsitiktiniu būdu darbams atlikti buvo pasamdyta bendrovė „Kosto mozaika“. Deja, darbai buvo vykdomi, o atsiskaitymai – ne. Aišku, to galima buvo tikėtis iš įmonės, kuri neturi tokių finansinių galimybių, dėl kurių pasirašė sutartį. Tai dar vienas dažnas galimo sukčiavimo atvejis – pasirašoma sutartis iš anksto žinant, kad negalės vykdyti arba nevykdys atsiskaitymų. „Kosto mozaika“ turėjo griebtis kraštutinių priemonių ir stabdyti darbus dėl užsakovo vengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus“, – komentavo I. Smetonaitė.

Ji informavo, kad skola, kurios reikalauja „Kosto mozaika“, dabar yra perduota skolų išieškojimo bendrovei.