Startavo nacionalinė iniciatyva „Milijonas medžių Lietuvai“: pirmieji ąžuolai pasodinti Rumšiškėse

Pirmajam sodinimui – simbolinė vieta
Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta – Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti 150 ąžuolų ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi.
„Kartu su moksleiviais, bendruomenėmis ir organizacijomis visoje Lietuvoje siekiame parkuose, mokyklų teritorijose ir bendruomenių erdvėse pasodinti vieną milijoną medžių. Taip prisidėsime prie ES tikslo iki 2030 metų visoje Europoje pasodinti 3 milijardus papildomų medžių“, – sakė Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas.
„Tai prasminga iniciatyva, kviečianti kiekvieną prisidėti prie žalesnės ir tvaresnės Lietuvos kūrimo, – kalbėjo VMT direktorius. – Šiandien simboliškai pradedame šią kelionę, o pagrindiniai sodinimai vyks rudenį. Žingsnis po žingsnio kartu kursime žalesnę Lietuvos ateitį. Norime, kad medžių sodinimas taptų ne tik gražia akcija, bet ir patirtimi, stiprinančia vaikų, jaunimo bei bendruomenių ryšį su gamta ir atsakomybę už aplinką“, – sakė Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas.“
Dovana ateities kartoms
Iniciatyvą pasveikino ir Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna: „Labai svarbu suprasti, kad viskas, ką darome šiandien, yra skirta mūsų ateičiai. Norime, kad ateities kartos matytų ir prisimintų ne tik kertamus medžius, bet ir tai, kad jie buvo sodinami.“
„Didžiuojuosi, kad Lietuvoje vyksta tokia iniciatyva, ir džiaugiuosi galėdamas būti jos dalimi. Gamta mano gyvenime svarbi nuo vaikystės, todėl tikiuosi, kad prie šios Valstybinės miškų tarnybos akcijos prisijungs visa Lietuva ir kartu per artimiausius metus padovanosime šaliai milijoną medžių“, – sakė projekte dalyvaujantis Laurynas Suodaitis.
Į iniciatyvą planuojama įtraukti savivaldybes, mokyklas, bendruomenes, įvairias organizacijas bei verslo įmones. Skaičiuojama, kad skirtingose veiklose galėtų dalyvauti daugiau nei 200 tūkst. mokinių, savanorių, įmonių ir organizacijų atstovų, o pati iniciatyva vienaip ar kitaip pasiektų iki milijono Lietuvos gyventojų.
Medžiai bus sodinami ten, kur jų labiausiai reikia – mokyklų teritorijose, miestų ir miestelių viešosiose erdvėse, parkuose, skveruose, bendruomenių bei įvairių įstaigų aplinkoje. Projektu siekiama ne tik didinti žaliąsias erdves, bet ir įtraukti vaikus, jaunimą, bendruomenes, gamtos entuziastus bei verslo atstovus į aiškius ir pamatuojamus veiksmus, prisidedančius prie klimato kaitos švelninimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo.
Kadangi vasara nėra palankiausias metas medelių sodinimui, pagrindinės iniciatyvos veiklos persikels į rudenį. Jau rugsėjį įvairiose Lietuvos vietose planuojama pasodinti apie 250 tūkst. skirtingų rūšių medelių.
Kviečiami prisijungti partneriai ir rėmėjai
Projekto organizatoriai kviečia verslo įmones, organizacijas ir fondus tapti iniciatyvos partneriais. Prisidėti galima finansuojant sodinukus, edukacines veiklas, regionines sodinimo akcijas ar darbuotojų savanorystės iniciatyvas.
Partneriams bus suteikta galimybė aiškiai matyti savo indėlį – kiek medžių pasodinta, kiek vaikų įtraukta ir kuriose Lietuvos vietose kuriamos naujos žaliosios erdvės.
„Verslui tai galimybė tvarumą paversti konkrečia ir matoma veikla. Kiekvienas pasodintas medis kuria apčiuopiamą rezultatą – žalesnę aplinką, stipresnes bendruomenes ir gerąsias patirtis“, – teigė projekto organizatoriai.
Prie pirmojo sodinimo prisijungę dalyviai buvo apdovanoti žaliomis projekto kepurėlėmis – simboline padėka už skirtą laiką, energiją ir darbą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)