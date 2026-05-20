 Startavo nacionalinė iniciatyva „Milijonas medžių Lietuvai“: pirmieji ąžuolai pasodinti Rumšiškėse

Startavo nacionalinė iniciatyva „Milijonas medžių Lietuvai“: pirmieji ąžuolai pasodinti Rumšiškėse

2026-05-20 14:06 kauno.diena.lt inf.

Valstybinė miškų tarnyba pradėjo nacionalinę iniciatyvą „Milijonas medžių Lietuvai“. Rumšiškėse, Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje, iniciatyvos dalyviai pasodino pirmuosius dvimečius ąžuolų sodinukus ir taip paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas – iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti milijoną medžių.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pirmajam sodinimui – simbolinė vieta

Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta – Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti 150 ąžuolų ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi.

„Kartu su moksleiviais, bendruomenėmis ir organizacijomis visoje Lietuvoje siekiame parkuose, mokyklų teritorijose ir bendruomenių erdvėse pasodinti vieną milijoną medžių. Taip prisidėsime prie ES tikslo iki 2030 metų visoje Europoje pasodinti 3 milijardus papildomų medžių“, – sakė Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas.

Valstybinės miškų tarnybos nuotr.

„Tai prasminga iniciatyva, kviečianti kiekvieną prisidėti prie žalesnės ir tvaresnės Lietuvos kūrimo, – kalbėjo VMT direktorius. – Šiandien simboliškai pradedame šią kelionę, o pagrindiniai sodinimai vyks rudenį. Žingsnis po žingsnio kartu kursime žalesnę Lietuvos ateitį. Norime, kad medžių sodinimas taptų ne tik gražia akcija, bet ir patirtimi, stiprinančia vaikų, jaunimo bei bendruomenių ryšį su gamta ir atsakomybę už aplinką“, – sakė Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas.“

Dovana ateities kartoms

Iniciatyvą pasveikino ir Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna: „Labai svarbu suprasti, kad viskas, ką darome šiandien, yra skirta mūsų ateičiai. Norime, kad ateities kartos matytų ir prisimintų ne tik kertamus medžius, bet ir tai, kad jie buvo sodinami.“

Valstybinės miškų tarnybos nuotr.

„Didžiuojuosi, kad Lietuvoje vyksta tokia iniciatyva, ir džiaugiuosi galėdamas būti jos dalimi. Gamta mano gyvenime svarbi nuo vaikystės, todėl tikiuosi, kad prie šios Valstybinės miškų tarnybos akcijos prisijungs visa Lietuva ir kartu per artimiausius metus padovanosime šaliai milijoną medžių“, – sakė projekte dalyvaujantis Laurynas Suodaitis.

Valstybinės miškų tarnybos nuotr.

Į iniciatyvą planuojama įtraukti savivaldybes, mokyklas, bendruomenes, įvairias organizacijas bei verslo įmones. Skaičiuojama, kad skirtingose veiklose galėtų dalyvauti daugiau nei 200 tūkst. mokinių, savanorių, įmonių ir organizacijų atstovų, o pati iniciatyva vienaip ar kitaip pasiektų iki milijono Lietuvos gyventojų.

Medžiai bus sodinami ten, kur jų labiausiai reikia – mokyklų teritorijose, miestų ir miestelių viešosiose erdvėse, parkuose, skveruose, bendruomenių bei įvairių įstaigų aplinkoje. Projektu siekiama ne tik didinti žaliąsias erdves, bet ir įtraukti vaikus, jaunimą, bendruomenes, gamtos entuziastus bei verslo atstovus į aiškius ir pamatuojamus veiksmus, prisidedančius prie klimato kaitos švelninimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo.

Kadangi vasara nėra palankiausias metas medelių sodinimui, pagrindinės iniciatyvos veiklos persikels į rudenį. Jau rugsėjį įvairiose Lietuvos vietose planuojama pasodinti apie 250 tūkst. skirtingų rūšių medelių.

Valstybinės miškų tarnybos nuotr.

Kviečiami prisijungti partneriai ir rėmėjai

Projekto organizatoriai kviečia verslo įmones, organizacijas ir fondus tapti iniciatyvos partneriais. Prisidėti galima finansuojant sodinukus, edukacines veiklas, regionines sodinimo akcijas ar darbuotojų savanorystės iniciatyvas.

Partneriams bus suteikta galimybė aiškiai matyti savo indėlį – kiek medžių pasodinta, kiek vaikų įtraukta ir kuriose Lietuvos vietose kuriamos naujos žaliosios erdvės.

„Verslui tai galimybė tvarumą paversti konkrečia ir matoma veikla. Kiekvienas pasodintas medis kuria apčiuopiamą rezultatą – žalesnę aplinką, stipresnes bendruomenes ir gerąsias patirtis“, – teigė projekto organizatoriai.

Valstybinės miškų tarnybos nuotr.

Prie pirmojo sodinimo prisijungę dalyviai buvo apdovanoti žaliomis projekto kepurėlėmis – simboline padėka už skirtą laiką, energiją ir darbą.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
valstybinė miškų tarnyba
iniciatyva
Mindaugas Tarnauskas
sodinti medžius
nacionalinė iniciatyva
Milijonas medžių Lietuvai
Rumšiškės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Krabograd
viena letena kerta nuostabius medžius, kita- sodina šluotražius. Svarbu- stiklainiai pildosi.
1
0
mmm
nespes sodint kiek iskerta,veltui stengias ir tuos iskirs- jau veliavoj turetu but nebe zalia spalva bet juoda
1
0
VILTE
Lietuva tapo tikru beprotnamiu.N hektaru kerta,o kalba apie kazkokias iniciatyvas medzius sodint.Idiotai,nereikia naikinti simtamedziu medziu.
5
0
Visi komentarai (11)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų