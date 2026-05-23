Sodininkų bendrijoms – savivaldybės parama infrastruktūrai gerinti

– Kokie yra šios programos prioritetai ir kokio efekto siekiama? – „Kauno rajono diena“ paklausė Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo Pauliaus Kero.
– Daugelis sodininkų bendrijų jau seniai nebėra vien tik sezoninės sodų teritorijos – jose nuolat gyvena vis daugiau žmonių, jaunų šeimų, jos tampa visavertėmis gyvenamosiomis teritorijomis. Tačiau didelė dalis infrastruktūros – keliai, vandentiekis, nuotekų sistemos, elektros tinklai – istoriškai buvo įrengti pačių bendrijų lėšomis ir šiandien dažnai neatitinka šiuolaikinių poreikių.
Kauno rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa skirta finansinei paramai teikti savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms. Ja siekiama padėti bendrijoms tvarkyti ir prižiūrėti mėgėjiškus sodus, jų kraštovaizdį, bendrojo naudojimo objektus ir prisidėti prie gamtos saugojimo.
Programa taip pat turi užtikrinti sklandų sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) perleidimo savivaldybės nuosavybėn procesą. Svarbus programos prioritetas – padėti bendrijoms tinkamai valdyti ir prižiūrėti bendrijų bendrojo naudojimo objektus: kelius, gatves, elektros tinklus, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo tinklus, esančius sodininkų bendrojo naudojimo žemėje.
Pagrindiniai programos tikslai – gerinti gyvenimo kokybę sodininkų bendrijose, modernizuoti infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas saugesniam ir patogesniam susisiekimui. Taip pat siekiama skatinti bendrijas tvarkyti teisinius ir techninius dokumentus ir palaipsniui integruoti jų infrastruktūrą į bendrą savivaldybės infrastruktūros sistemą.
Prioritetai daugiausia siejami su bendrojo naudojimo kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų tvarkymu, kadastriniais matavimais, infrastruktūros teisine registracija ir kelių perdavimu savivaldybei.
– Kokią ankstesnę patirtį savivaldybė turi įgyvendindama projektus, susijusius su sodininkų bendrijų rėmimu?
– Kauno rajono savivaldybė sodininkų bendrijų rėmimo programą įgyvendina jau ne vienus metus. Programa oficialiai patvirtinta 2021 m. Per visą šį laikotarpį Sodininkų bendrijų rėmimo programai Kauno rajono savivaldybės biudžete buvo skirta 400 tūkst. eurų.
Iš jų 315 047 eurai skirti iš sodų bendrijų perimamiems keliams tvarkyti, 84 953 eurai – kitoms sodininkų veikloms finansuoti (kadastriniai matavimai, inventorizacija, kelių priežiūra, komunikacijų priežiūra ir atnaujinimas).
2025 m. gauti 22 prašymai skirti paramą. Finansavimas skirtas 21 bendrijai, o parama faktiškai pasinaudojo 20 bendrijų.
2025 m. Samylų seniūnijoje sutvarkyta 1,3 km sodininkų bendrijų gatvių trasa Samylų seniūnijoje. Iš viso penkios gatvės (Klevų, Pajūrio, Kazimierų, Gėlių ir Gėlininkų), jungiančios aštuonias sodininkų bendrijas („Neringa“, „Aras“, „Automobilistas“, „Sveikata“, „Pajūris“, „Vasara“, „Bitukas“ ir „Kaspinas“).
2026 m. Sodininkų bendrijų rėmimo programai Kauno rajono savivaldybės biudžete numatyta dar 400 tūkst. eurų.
– Ar visos sodininkų bendrijos turi lygias galimybes tikėtis iš projekto naudos?
– Visos Kauno rajono teritorijoje esančios sodininkų bendrijos turi teisę teikti paraiškas ir pretenduoti į finansavimą. Vertinant paraiškas atsižvelgiama į projektų pagrįstumą, infrastruktūros svarbą gyventojams, programos prioritetų atitikimą ir bendrijos pasirengimą įgyvendinti darbus. Todėl didesnę tikimybę gauti finansavimą turi tos bendrijos, kurios yra susitvarkiusios dokumentaciją, turi aiškiai suplanuotus infrastruktūros projektus ir gali prisidėti nuosavomis lėšomis.
Skiriamas paramos dydis vienai bendrijai per vienus metus negali viršyti 3 tūkst. eurų. Be to, bendrijos prie darbų ir paslaugų įsigijimo turi prisidėti ir savo lėšomis. Priklausomai nuo planuojamos veiklos, bendrijoms skiriama parama yra ne didesnė kaip 60–70 proc. nuo darbų ir paslaugų įsigijimo sumos.
– Ką svarbu žinoti, norint pateikti paraišką?
– Norėdamos gauti finansavimą, sodininkų bendrijos turi pateikti prašymą, užpildytą anketą ir papildomus dokumentus: bendrijos narių susirinkimo sprendimą, preliminarias sąmatas, komercinius pasiūlymus ar kitus planuojamus darbus ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Paraiškų teikimo tvarka yra gana aiškiai reglamentuota Kauno rajono savivaldybės specialiojoje sodininkų bendrijų rėmimo programoje. Savivaldybė paskelbia kvietimą teikti paraiškas savo interneto svetainėje ir vietos spaudoje, nurodydama terminus, finansavimo sumą ir visus reikalingus dokumentus. Šiais metais paraiškas galima teikti iki birželio 9 d.
Paraiškas vertina speciali komisija, atsižvelgdama į kelis kriterijus: kiek žmonių bendrijoje yra deklaravę gyvenamąją vietą, kokio pobūdžio infrastruktūros darbai planuojami ir ar projektas atitinka programos prioritetus.
Svarbu ir tai, kad finansavimas išmokamas jau atlikus darbus – bendrija turi pateikti darbų atlikimo aktus, sąskaitas ir mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Taip siekiama užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą.
400 tūkst. eurų – tiek šiemet numatyta skirti Sodininkų bendrijų rėmimo programai iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto.
– Kokius pagrindinius sodininkų bendrijų poreikius išskirtumėte?
– Programa orientuota į svarbiausių sodininkų bendrijų infrastruktūros problemų sprendimą. Didžiausias dėmesys skiriamas bendrojo naudojimo objektams – keliams, gatvėms, vandentiekio ir nuotekų sistemoms, elektros tinklams ir kitai inžinerinei infrastruktūrai.
Kalbant apie kelių tvarkymą, savivaldybė gali iš dalies kompensuoti tiek techninės dokumentacijos rengimą, tiek pačius kelių ar gatvių priežiūros, atnaujinimo ar naujos infrastruktūros įrengimo darbus. Prioritetas dažnai teikiamas būtent kelių infrastruktūrai, nes daugelyje sodininkų bendrijų ji yra viena opiausių problemų – ypač ten, kur nuolat gyvena žmonės.
Taip pat programa apima vandentiekio ir nuotekų sistemų modernizavimą ar įrengimą. Savivaldybė gali prisidėti prie projektavimo, techninių dokumentų rengimo ir dalies darbų finansavimo. Tai svarbu ne tik gyvenimo kokybei, bet ir aplinkosaugos reikalavimams bei tvariai rajono plėtrai.
Elektros tinklų infrastruktūra taip pat įtraukta į programą. Bendrijos gali pretenduoti į paramą tinklų tvarkymo, modernizavimo ar dokumentacijos rengimo darbams. Kalbant apie gamtinių dujų tinklus, pati programa daugiau orientuota į bendro naudojimo infrastruktūrą, tačiau, bendrijoms tvarkantis teritorijas ir infrastruktūrą, atsiranda daugiau galimybių bendradarbiauti su inžinerinių tinklų operatoriais dėl prisijungimo prie dujų ar kitų tinklų ateityje.
Komentaras
Antanas Nesteckis
Kauno rajono savivaldybės vicemeras
Sodininkų bendrijos Kauno rajone šiandien atlieka kur kas didesnį vaidmenį nei anksčiau. Dalis jų tampa nuolatinėmis gyvenamosiomis teritorijomis, todėl savivaldybei svarbu, kad šiose vietovėse būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos kasdieniam žmonių gyvenimui. Kalbame ne tik apie kelių ar gatvių priežiūrą, bet ir apie bendrojo naudojimo infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, teritorijų tvarkymą ir ilgalaikį šių teritorijų integravimą į bendrą rajono infrastruktūros sistemą.
Savivaldybės parama sodininkų bendrijoms leidžia nuosekliai spręsti įsisenėjusias infrastruktūros problemas, skatinti pačias bendrijas aktyviau tvarkyti techninius ir teisinius dokumentus, planuoti darbus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo. Tai svarbu ne tik konkrečių bendrijų gyventojams, bet ir visam Kauno rajonui, nes tvarkinga, saugi ir patogiai pasiekiama gyvenamoji aplinka yra viena iš darnios rajono plėtros sąlygų.“
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