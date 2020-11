Tragikomedija Ringauduose: per klaidą siuntą pristatė kaimynams, šie jos atiduoti nežada

Ringaudiškė Aldutė pakliuvo į tragikomišką situaciją. Kurjeris siuntą, kurioje buvo brangus robotas-siurblys, per klaidą pristatė ne jai, o kaimynams. Deja, pastarieji tiek Aldutei, tiek dar kartą atvykusiam kurjeriui neigia, kad gavo siuntą.

„Noriu įspėti visą Ringaudų bendruomenę – būkite budrūs! Esant COVID-19 pandemijai, siuntų kurjeriai laikosi tam tikrų saugumo priemonių ir siuntinius pristato bekontakčiu būdu. Per klaidinantį adresą man adresuotą siuntą pristatė kaimynams, kurie gyvena vos per kelis namus, bet jie to nepripažįsta. Kurjeris aiškiai įvardijo pristatymo vietą: kaip atrodo namas (restauruojamas), kad prie įėjimo buvo sukiužęs Helovino moliūgas, kokie automobiliai kieme stovėjo, kad pabeldus į duris vaikas buvo netoli durų, kad buvo išėjęs vyras iš ūkinio pastato“, – apie informaciją, kurią pateikė kurjeris, pasakojo Aldutė.

Įtartinas kaimynų elgesys

Nuvykus pas minėtą kaimynę situacijos neišsprendėme, nes ji pasirinko puolimo ir rėkimo taktiką, o tai geriausia gynyba prisidirbus.

Moteris tvirtino, kad po klaidingai pristatytos siuntos pasikeitė ir kaimynų elgesys – kiemo vartai nuo tos dienos užrakinti, nors iki tol, pasak ringaudiškės, jie dažniausiai būdavo atviri. „Kurjeris turi kelionės maršruto vykimo ir sustojimo išklotinę (įrodymas, kad paliko būtent prie šio namo), tik, deja, siuntinio niekas neatiduoda. Minėtų kaimynų namo numeris yra identiškas mūsiškiui, namai yra vienoje ištisinėje gatvėje, tik jų namas priskirtas gretimai gatvei ir ne visos navigacijos rodo teisingai. Dauguma pas mus atvykstančių dažniausiai nuvyksta kaimynų adresu, tad nenuostabu, kad ir kurjeris nuklydo. Nuvykus pas minėtą kaimynę situacijos neišsprendėme, nes ji pasirinko puolimo ir rėkimo taktiką, o tai – geriausia gynyba prisidirbus. Kurjerio niekas neįsileidžia, nors šviesa namuose dega (po įvykio vartai užrakinti, o iki tol dažniausiai jie būdavo pilnai atviri). Paliktas siuntinys buvo gana didelis (robotas-siurblys), tad šuo nunešti negalėjo, o ir nepastebėti neįmanoma“, – apmaudo dėl kaimynų elgesio neslėpė ringaudiškė.

„Per telefoną ant kurjerio rėkė, sakau: ko jūs rėkiat? Ką žmogus padarė? Bet pirmas puolimas: aš nieko nepasirašiau, aš nieko nepaėmiau. Tada sakau jiems: o iš kur jūs žinote, kad reikėjo kažką pasirašyti?“ – apie pokalbį su kaimynais portalo žurnalistams pasakojo Aldutė.

Freepik.com nuotr.

„Liūdna, jog svetimas pasisavintas daiktas džiaugsmo neatneša niekam – dėl esamos situacijos kenčia ne tik daikto savininkas, kurjeris, siuntėjas, bet ir pati šeima, kuri priversta slapstytis ir gyventi įtampoje (vaikai mato tėvų veiksmus) laukiant situacijos išsprendimo pabaigos. Policininkai sako, kad žmonės šiais laikais bijo ne didelių baudų, bet viešumo, kai apie „žygdarbius“ sužino tėvai, kaimynai, darbovietė. Tokios gėdos pinigais nenuplausi“, – į kaimynų sąžinę beldėsi ji.

Tam rašte, kurį kurjeris įteiks, yra parašyta, kad jeigu žmogus nesutinka geranoriškai grąžinti siuntos, yra kreipiamasi į policiją dėl neteisėto siuntos pasisavinimo.

Ringaudiškė pasakojo, kad situacijų, kai laiškai ar siuntos nuklysta pas kaimynus, būta ir anksčiau. Tačiau, pasak Aldutės, visi kaimynai iki šiol buvo geranoriški ir vieni kitiems perduoda paklydusius laiškus ar siuntinius. „Visada nueini ir paduodi kaimynui tiesiai į rankas. Ne taip, kad įdedam į pašto dėžutę, bet einam, pasibeldžiam ir atiduodam. Nėra tokių atvejų buvę. Viena kaimynė vakar skambino, sako: tu mums visada atneši, mes irgi tau atneštume“, – apie kaimynų bendruomeniškumą pasakojo moteris.

Įsikiš ir policija

Portalo žurnalistams susisiekus su logistikos ir siuntų paslaugas teikiančios bendrovės „Itella Logistics“ marketingo vadove Simona Talmantaite, buvo patvirtinta, kad apie šią situaciją bendrovė žino. „Lapkričio 20 dieną pagal navigacijos duomenis siunta buvo pristatyta siuntoje nurodytu adresu. Lapkričio 23 dieną su mumis susisiekė tikroji gavėja ir buvo išsiaiškinta, kad įvyko navigacijos klaida ir siunta pristatyta klaidingu adresu“, – situaciją komentavo bendrovės marketingo vadovė.

Kai paaiškėjo, kad siunta, kurioje buvo robotas-siurblys, nukeliavo pas neteisingą gavėją, bendrovės kurjeris vyko pas kaimyną su prašymu siuntą grąžinti. „Gavėjas nesutiko grąžinti siuntos – nepaaiškino, dėl kokių priežasčių“, – apie kaimyno motyvus kalbėjo marketingo vadovė.

Pasak S. Talmantaitės, kurjeris vyko atsiimti siuntos, tačiau klientas nesutiko jos atiduoti. „Šiandien mėginsime atsiimti siuntą antrą kartą kartu įteikdami oficialų raštą apie netinkamai pristatytą siuntą neteisingam gavėjui ir oficialų prašymą siuntą grąžinti. Po kurjerio bandymo atsiimti siuntą antrą kartą klientų aptarnavimo bendrovė susisieks su kliente ir praneš naujausią informaciją“, – kalbėjo bendrovės atstovė.

Gavėjas nesutiko grąžinti siuntos – nepaaiškino, dėl kokių priežasčių.

„Tam rašte, kurį kurjeris įteiks, yra parašyta, kad jeigu žmogus nesutinka geranoriškai grąžinti siuntos, yra kreipiamasi į policiją dėl neteisėto siuntos pasisavinimo. Mūsų klaida, kad mes neteisingai pristatėme siuntą, bet darome viską, kad siunta būtų grąžinti reikiamai gavėjai ir žmogų informuojame, kad siunta buvo pristatyta klaidingu adresu, klaidingam gavėjui. Oficialiai jam pranešame, kad jis nėra siuntos gavėjas“, – situaciją komentavo S. Talmantaitė.

Marketingo vadovė suteikė daugiau informacijos ir apie tai, kaip bendrovės kurjeriai pristato siuntas. „Didžioji dalis mūsų gavėjų pristatymo metu nebūtinai žino siuntos numerį/kodą, vadinasi tokios informacijos prašymas nebūtų tikslingas. Prieš kiekvieną pristatymą yra bandoma susisiekti su gavėju skambinant. Tačiau ne visada pavyksta, tuomet bet kuriuo atveju mes turime važiuoti ir bandyti pristatyti siuntą pagal nurodytą adresą, kas ir buvo daryta būtent šiuo atveju. Pristatant siuntą pagal nurodytą adresą, traktuojame kad atsitiktinių žmonių ant siuntos nurodytu adresu būti netūrėtų, todėl pristatymas vykdomas įprasta tvarka – be kontakto. Kurjeris nueidamas nuo durų, privalo įsitikinti, kad siunta yra paimta gavėjo. Priešingu atveju, palikimas ir išvykimas iš vietos yra griežtai draudžiamas“, – apie kurjerio darbo specifiką pasakajo bendrovės atstovė.

Portalo žurnalistai klausimus išsiuntė ir Kauno policijos atstovams, gavę atsakymus, publikaciją papildysime.