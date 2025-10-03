Senamiestyje – darbymetis: svarbi žinia dėl eismo Rotušės aikštėje

„Visų prašome dar trupučio kantrybės. Laikinai užverti Rotušės aikštę būtina tam, kad greičiau ir netrukdomai paklotume naujas, patogias dangas. Didžiąją dalį darbų planuojame užbaigti iki pasiruošimo starto Kalėdoms – lapkričio vidurio. Grąžindami šventę į Senamiesčio širdį norime atsidėkoti vietos kavinėms ir įstaigoms, kantriai laukusioms rekonstrukcijos pabaigos“, – sako Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Kol Rotušės aikštėje vyks intensyvūs grindinio klojimo darbai, rangovai pakraščiuose užtikrins susisiekimą pėstiesiems.
Laikinai eismo tvarka keisis tik transporto priemonėms. Vairuotojus pasitiks akligatvį nurodantys kelio ženklai: A. Jakšto, M. Valančiaus, Aleksoto ir Muitinės gatvėse.
Visų prašome dar trupučio kantrybės.
Netoli Nemuno besiribojančioje Senamiesčio teritorijoje įvažiavimas numatytas per Jėzuitų skersgatvį, o išvažiavimas – Prieplaukos krantine.
Rotušės aikštėje užbaigus pagrindinius darbus, lapkričio viduryje planuojama atverti Muitinės ir Aleksoto gatvių sankirtą.
Vykstant rekonstrukcijai lygiagrečiai prieigose laikinai keisis ir atliekų konteinerių vietos. Tai ypač aktualu gyventojams.
Šiukšliavežėms negalint privažiuoti prie įprastinių atliekų konteinerių aikštelių, jos laikinai perkeliamos į artimiausias privažiuojamas vietas:
- Iš Rotušės a. 9, 11, 13 – į Muitinės g. 1
- Iš Rotušės a.14a, 27, 12, 17, 19, 23 - į A. Jakšto g./Rotušės a. (kampas)
„Kauno švaros“ darbuotojai prašo vietos gyventojų atkreipti dėmesį į pokyčius ir atliekas mesti tik į atliekų konteinerius, nepaliekant jų atvirose vietose. Apie tai, kada šiukšliavežės vėl galės privažiuoti prie įprastinių atliekų aikštelių, gyventojai bus informuoti atskiru pranešimu.
Kilus klausimų dėl naujos atliekų išvežimo tvarkos, prašome kreiptis telefono numeriais:
- Dėl mišrių komunalinių atliekų: +370 698 24 341
- Dėl pakuočių atliekų: +370 677 12 615
Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.
Naujausi komentarai