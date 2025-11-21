 Svarbi informacija vykstantiems į Kalėdų eglutės įžiebimo šventę!

 Šeštadienį nuo 8 val. iki 22 val. dalyje Senamiesčio gatvių, esančių aplink Rotušės aikštę, bus taikomi laikini eismo ribojimai, praneša Kauno miesto savivaldybė. Apribojimai bus dėl Rotušės aikštėje pastatytos pagrindinės miesto eglutės įžiebimo. 

„Kviečiame kauniečius ir miesto svečius rinktis keliones viešuoju transportu, taip išvengsite rūpesčių ir spūsčių. Vyks papildomi autobusų maršrutai.

Šventės metu, esant dideliems žmonių srautams ir (ar) susidarius spūstims, patekimas į Rotušės aikštę gali būti ribojamas siekiant užtikrinti žmonių saugumą“, – rašo Kauno miesto savivaldybė. 

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Primename, kad lapkričio 22 d. Kaune, Rotušės aikštėje, bus įžiebta pagrindinė miesto žaliaskarė. Galėsite pasitikti gražiausias metų šventes Senamiesčio širdyje!

Įžiebimo šventės metu Rotušės aikštėje nuo 18 val. muzikinius kūrinius dovanos Gabrielė Bukinė, Otilija ir Sofija Kiekytės, Jaunystės choras, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas „Sisters on Wire“.

 

 

 

