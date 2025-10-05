Senamiesčio verslams siekia mesti gelbėjimo ratą

Svarbu padėti
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcios nariai Paulius Lukševičius ir Martynas Prievelis Kauno tarybai teiks projektą, kuriuo tarsi norima gelbėti Senamiesčio viešojo maitinimo sektorių, atleidžiant jį nuo vietinės rinkliavos mokesčio dėl lauko kavinių.
„Tikslas – paskatinti dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos savo veiklą apribojusį viešojo maitinimo paslaugas teikiantį verslą. Atsižvelgiant į tai, kad dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos neigiamą įtaką patiria ir gretimose gatvėse įsikūrę viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslai, savivaldybės tarybos sprendimo projektu siūloma atleisti nuo vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse 2026 m. išdavimą savivaldybės biudžeto sąskaita viešojo maitinimo paslaugas teikiančius verslus“, – nurodoma projekte.
Opozicijos nariai dėstė, kad visi Senamiesčio restoranai ir kavinės turėtų nemokėti mokesčio už lauko kavinių įrengimą. Pagal projektą, nuo vietinės rinkliavos mokesčio 2026 m. turėtų būti atleistos viešojo maitinimo įstaigos, paslaugas teikiančios Rotušės aikštėje, Vilniaus, M. Valančiaus, Muitinės, V. Kuzmos, T. Daugirdo, Raguvos, Santakos, A. Jakšto, Pilies, J. Naugardo, Kumelių, V. Sladkevičiaus, M. Daukšos, L. Zamenhofo, A. Mapu, Kurpių, Muziejaus, Palangos ir J. Jablonskio gatvėse, taip pat Prieplaukos krantinėje ir Bernardinų skersgatvyje.
„Šiuo sprendimu siekiama suteikti vietinės rinkliavos mokesčio lengvatą verslo subjektams, patiriantiems neigiamą Rotušės aikštės rekonstrukcijos įtaką. Sutaupytas lėšas verslo subjektai galės panaudoti verslui, darbo vietoms išsaugoti“, – dėstė projekto autoriai.
Galioja lengvata
Dar pavasarį Kauno miesto taryba pritarė, kad 2025 m. sezonu Rotušės aikštėje veikiantiems verslams nereikės mokėti vietinės rinkliavos mokesčio už įrengtas lauko kavines.
Taip siekta pagelbėti viešojo maitinimo sektoriui, kuris dėl aikštės rekonstrukcijos prarado dalį klientų. Tačiau taryba buvo pritarusi suteikti lengvatą tik Rotušės aikštėje įsikūrusiam verslui. Kitos Senamiesčio vietos nuo mokesčio atleistos nebuvo.
„Kauno miesto taryba 2025 m. balandžio 15 d. sprendimu yra atleidusi Rotušės aikštės lauko kavines 2025 m. nuo vietinės rinkliavos dėl aikštėje vykdomų rekonstrukcijos darbų. Kitose Senamiesčio vietose lauko kavinių veikla neribojama, todėl atleidimas nuo vietinės rinkliavos neturi pagrindo“, – dienraščiui aiškino Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja Sonata Šėlienė.
Ji nurodė, kad šiemet dėl šios Rotušės aikštėje veikiantiems verslams suteiktos lengvatos Kauno miesto biudžetas neteko apie 5 tūkst. eurų pajamų.
Turės pritarti taryba
Kol kas opozicijos projektas 2026 m. nuo vietinės rinkliavos mokesčio už lauko kavinių įrengimą atleisti visus Senamiestyje veikiančius restoranus – tik pasiūlymas. Tam, kad jis virstų realybe, turėtų pritarti Kauno miesto taryba.
„2025 m. lauko kavinių skaičius Senamiestyje labai panašus kaip 2024 m. (išskyrus Rotušės aikštę). Dėl Rotušės aikštėje vykdomų darbų veikla kitose Senamiesčio gatvėse neribojama, o savivaldybės administracija nėra gavusi prašymų atleisti nuo vietinės rinkliavos už lauko kavines Senamiestyje. Savivaldybės taryba turi išimtinę teisę teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto lėšomis. Dėl lauko kavinių lengvatos 2026 m. bus sprendžiama artimiausiame posėdyje“, – pažymėjo S. Šėlienė.
Artimiausias Kauno tarybos posėdis vyks spalio 7 d. Tada ir paaiškės, ar minėtam siūlymui bus pritarta.
Naujausi komentarai