Vietinės rinkliavos įkainiai
Kol vyko darbai Rotušės aikštėje, laikinai įrengtoje oranžinėje zonoje imtas valandinis vieno euro mokestis. Tai buvo lengvata verslininkams tol, kol vyko darbai.
Dabar grįžtama prie ankstesnės tvarkos – Rotušės aikštė priskirta Senamiesčio zonai, taip suvienodinant įkainius.
„Rotušės aikštė ir jos prieigos priklausys Senamiesčio rinkliavos zonai ir čia automobilio parkavimas valandai kainuos du eurus“, – nurodė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Rotušės aikštė ir jos prieigos priklausys Senamiesčio rinkliavos zonai ir čia automobilio parkavimas valandai kainuos du eurus.
Nebus klaidinami vairuotojai
Apie aiškesnį apmokėjimą už automobilių stovėjimą kalbėjo ir biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ vadovas Justas Limanauskas. Pasak jo, Rotušės aikštės priskyrimas tai pačiai vietinės rinkliavos zonai, kaip ir aplinkinės gatvelės, patenkančios į Sumažintos taršos zoną, yra logiškas.
„Tikrai dažnai pasitaikydavo, kad žmonės automobilius palikdavo Rotušės aikštės kampe, o telefonas pagal vietą nurodydavo, kad jie – aikštėje. Taip vairuotojai pasirinkdavo ne tą zoną, suklysdavo ir realiai sumokėdavo ne už tą zoną. Rotušės aikštę priskyrus Senamiesčio zonai, tokių klaidų bus išvengta“, – įsitikinęs J. Limanauskas.
J. Limanauskas atkreipė dėmesį, kad dviejų eurų rinkliava už automobilių statymą renkama tik toje Senamiesčio dalyje, į kurią galima patekti važiuojant pro STZ ženklus ir kameras, fiksuojančias įvažiuojančių automobilių valstybinius numerius.
„Nemuno, Puodžių, D. Poškos gatvės, taip pat prie Kauno pilies esančios Šv. Gertrūdos ir Jonavos gatvės nepatenka į STZ, todėl šios vietos priskiriamos kitoms zonoms – mėlynai ar raudonai, tad čia renkama skirtingo dydžio rinkliava už stovėjimą. Vairuotojai turi suprasti, kad jei kerta Senamiestį per Rotušės aikštę, teks susimokėti dviejų eurų įvažiavimo mokestį arba jis prilygs vienai stovėjimo valandai. Tačiau Senamiestyje yra ir kitų automobilių statymo zonų, tad reikia stebėti įrengtus ženklus ir rinkliavą sumokėti pagal tai, kurioje zonoje palikote automobilį“, – informavo J. Limanauskas.
Sumažėjęs tranzitas
Primename, kad, siekiant mažinti tranzitą siauromis Senamiesčio gatvėmis, 2024 m. vasarą Sumažintos taršos zonoje pradėtas taikyti dviejų eurų mokestis.
Transporto ir eismo organizavimo specialistai skaičiuoja, kad iki šiol toks sprendimas padėjo Senamiestyje tranzitą sumažinti bemaž trečdaliu.
Šv. Gertrūdos, Gimnazijos-Birštono gatvių ir Karaliaus Mindaugo prospekto prieigose vairuotojus pasitinka dešimt transporto priemonių atpažinimo vietų. Jos įrengtos A. Jakšto, M. Valančiaus, Kumelių, M. Daukšos, J. Jablonskio, Kurpių, Palangos, L. Zamenhofo gatvėse, taip pat Karaliaus Mindaugo prospekto prieigose ties Aleksoto gatvele.
Apie patekimą į STZ įspėja įrengtos švieslentės su užrašu „Mokama zona 2 Eur“ ir kiti informaciniai ženklai.
Pokyčiams dėl rinkliavos zonų pakeitimo Rotušės aikštėje gegužės mėnesį vykusiame posėdyje pritarė Kauno miesto taryba.
(be temos)
(be temos)
(be temos)