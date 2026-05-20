 Rotušės aikštė atgyja: Kauno gimtadienis – miesto širdyje

Rotušės aikštė atgyja: Kauno gimtadienis – miesto širdyje

2026-05-20 22:22 kauno.diena.lt inf.

Po daugelio metų Kauno gimtadienio šventės šurmulys vėl krypsta į pagrindinę miesto aikštę – Rotušės aikštę. Visi puikiai prisimename, kad Kauno senamiestis ne vienerius metus buvo tarsi paralyžiuotas: iš pradžių buvo tvarkoma pagrindinė „arterija“ į miesto širdį – Vilniaus gatvė, vėliau prasidėjo Rotušės ir Rotušės aikštės rekonstrukcijos darbai. 

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iki kultūros

Šiemet Kauno gimtadienis, panašu, sutaps su ilgai lauktu momentu – po daugelį metų trukusių darbų Rotušės aikštė pagaliau vėl pradeda kvėpuoti gyvenimu. 

Kaip teigia Kauno dienų organizatoriai, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas būtent Rotušės aikštei. Rotušės aikštė atgyja – ir tai bus galima pajusti jau šventinį savaitgalį. Kauno savivaldybė miestiečiams bei Kauno miesto svečiams dovanoja nemokamus renginius.

Gegužės 22 d., 21.15–00.15 val., Rotušės aikštėje vyks „Open-Air“ diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos.

Gegužės 23 d., 00:00–01 val. žiūrovų lauks įspūdingas pasirodymas „Tarp dangaus ir žemės“ – akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka.

Vieta: Rotušės aikštė.

Panašu, kad po ilgos pertraukos Kauno širdis vėl pradeda plakti visu ritmu.

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Šiame straipsnyje:
Kauno gimtadienis
Kauno dienos
šventė
Rotušės aikštė

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Komentarai

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Komentarai

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Tyluma
Ar būtina diskotekas rengti ir kelti triukšmą nakties metu, kada aplinkiniai gyventojai miega? Reikia durniuoti iki 24 val., nes vėliau yra ramybės laikas. Dirbantiems žmonės po darbo savaitės reikia poilsio.
2
-4
boba
Kur sutręšę medžaiai ir prisikti krūmai?
3
-1
Subjaurojo Kaun
Rotusės aikste dar ilgai neatgys ir ji dabar panasi i kazkokia gelžbetonio atliekų aikštele kuri sulipdyti is kinietiškų medžiagų, paveldo detales sugriautos, grindinys isvogtas, pakeistas kinietisku, autentiškumo liko tik 20% , net tokios dvasios šiltos neliko nei medelius jokių. Liko tik šalta plokščių aikste ir prisiminimai.
10
-8
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