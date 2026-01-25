Reveransas Kauno rajono sportininkams, užkopusiems ant aukščiausių pakylų Lietuvoje ir pasaulyje

Pasaulio ir Europos čempionų titulai, Lietuvos čempionatų aukso ir sidabro medaliai, tarptautinių turnyrų prizinės vietos – visa tai tapo neatsiejama Kauno rajono sporto istorijos dalimi. Šiuos pasiekimus vainikavo šventinis pagerbimo vakaras Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.
Puikūs 2025-ieji
Pasveikinti, paspausti dešinę čempionams atvyko švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, LSU rektorė Diana Rėklaitienė, sporto federacijų vadovai.
„Praėję metai mūsų kraštui buvo ypatingi. Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu surengė Lietuvos sporto vadybos apdovanojimus. Už aukšto meistriškumo sportininkų rėmimą, ilgametį masinio sporto tradicijų kūrimą ir sporto infrastruktūros plėtrą Kauno rajono savivaldybei įteiktas Metų sporto savivaldybės apdovanojimas. Šį prizą priėmiau kaip visos mūsų sporto bendruomenės įvertinimą. Nuoširdžiai dėkoju jums už gražias pergales ir krašto garsinimą pasaulyje“, – susirinkusius sveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Meras akcentavo, kad šiuos metus Kauno rajonas taip pat pradėjo su pakilia nuotaika, nes asociacija „Lietuvos krepšinis“ Kauno rajono savivaldybei suteikė 2026-ųjų Lietuvos krepšinio sostinės vardą ir pirmiesiems patikėjo garbę nešti Krepšinio sostinės vėliavą.
Pasidžiaugta, kad praėję metai Kauno rajone pasižymėjo tarptautinio ir nacionalinio lygmens sporto renginiais: Čekiškės Jono Kochanausko trasoje vyko Europos greičio automodelių čempionatas, Raudondvario stadione – UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo rungtynės ir Europos U-19 vaikinų futbolo čempionato atrankos turnyras, Garliavos arenoje – Europos Taurės moterų rankinio varžybos. Mūsų sporto bazėse taip pat vyko Lietuvos „A“ ir Pirmos lygų futbolo, Aukščiausios ir Pirmos lygų rankinio, Nacionalinės ir Regionų krepšinio lygų varžybos.
Pasak mero, aukšto meistriškumo sportininkai ir komandos neatsiranda plyname lauke, visa tai reikia užauginti. Vien gerų norų neužtenka, reikia pasišventusių trenerių ir tinkamos infrastruktūros. Pernai pakaunėje įrengti du stadionai ir du daugiafunkciai sporto aikštynai. Iš viso Kauno rajone renovuoti 25 stadionai ir 83 daugiafunkciai aikštynai, pradėti keturių stadionų modernizavimo darbai.
Pergales skinančios komandos
Po nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų į sceną pakviesti tie, kurių pergalės pernai buvo svariausios. V. Makūnas akcentavo: Kauno rajonas ypač didžiuojasi 3x3 krepšinio klubu „Raudondvaris Hoptrans“, kuriam pavyko įsitvirtinti geriausių pasaulio komandų penketuke. Amsterdamo, Majamio, Paryžiaus, Bankoko ir kitų pasaulio didmiesčių krepšinio gerbėjai gerai žino, kad nedidelis Raudondvario miestelis turi nepaprastai stiprią komandą. Ar tai ne nuostabu?
Krepšininkai iškovojo Lietuvos „Hoptrans“ 3x3 lygos čempionų titulą, triumfavo „Chengdu Masters“ ir „Pristina Challenger“ FIBA 3x3 pasaulinių turų turnyruose, o Bahreine vykusiame „FIBA 3x3 World Tour Manama Final“ turnyre užėmė antrą vietą – tai ryškiausias pasiekimas komandos istorijoje.
Čempioniško charakterio nestokojo ir moterų rankinio komanda „CASCADA-HC Garliava SM“. Sportininkės tapo Lietuvos moterų rankinio lygos čempionėmis, iškovojo Baltijos jūros šalių moterų rankinio lygos titulą, dalyvavo Europos moterų rankinio Taurės turnyre ir pasiekė aukščiausią klubo rezultatą tarptautinėje arenoje – trečią atrankos etapą.
Sveikinimų sulaukė ir Kauno rajono sporto centro merginų U-17 rankinio komanda, tapusi Lietuvos rankinio federacijos ir Baltijos jūros šalių U-17 čempionatų nugalėtoja.
Puikų sezoną sužaidė ir Kauno rajono vyrų futbolo komanda „FC Hegelmann“. Lietuvos futbolo federacijos A lygos čempionate futbolininkai iškovojo antrą vietą ir pakartojo geriausią klubo rezultatą istorijoje.
Ypatingas dėmesys – olimpiečiams
Šventinio vakaro metu ypatingo dėmesio sulaukė olimpiečiai. Lapkritį Tokijuje vykusiose 25-osiose Deflimpinėse žaidynėse Lietuvos garbę gynė 44 klausos negalią turintys sportininkai. Tarp jų – ir Kauno rajono atstovai.
Nors nacionalinėje komandoje turėjo būti keturi Kauno rajono sportininkai, dėl patirtų traumų į Japoniją išvyko du – paplūdimio tinklininkė Birutė Aleknavičiūtė ir rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša. Abu jie sugrįžo su aukščiausios prabos apdovanojimais: M. Jurkša iškovojo aukso medalį, o B. Aleknavičiūtė, žaisdama poroje su Dorotėja Keraite, pelnė sidabro medalį paplūdimio tinklinio rungtyje.
Ant pakylos – ir rekordininkai
Praėjusiais metais ryškiai sužibėjo šiuolaikinės penkiakovės atstovas Liutauras Valeika. Jis tapo Europos ir Lietuvos U-17 čempionatų nugalėtoju, triumfavo tarptautinėse varžybose Lenkijoje „Olympic Hopes 2025“, užėmė trečią vietą Europos U-19 čempionato estafetėje ir atstovavo Lietuvai pasaulio suaugusiųjų ir jaunių čempionatuose.
Kauno rajono vardą garsino ir lengvaatlečiai. Matas Garčinskas tapo Lietuvos 17-mečių barjerinio bėgimo rekordininku, laimėjo Baltijos šalių ir Lietuvos jaunimo uždarų patalpų čempionato 400 m barjerinio bėgimo rungtį. Martynas Kolupaila – 100 ir 200 m bėgimo rekordininkas, Lietuvos suaugusiųjų čempionato estafetės 4×400 m čempionas bei Baltijos ir Lietuvos jaunių čempionatų nugalėtojas.
Tarptautinėje arenoje sėkmingai pasirodė ir ekstremalaus bėgimo su kliūtimis atstovai Sandra ir Dainius Liutkai – jie tapo pasaulio OCR čempionato sidabro medalio laimėtojais, o Sandra – dar ir Europos „Ninja“ čempione.
Europos suaugusiųjų rankinio vežimėliuose čempionate Mažvydas Butkevičius ir Dalius Žymantas iškovojo trečią vietą.
Mero apdovanojimų sulaukė ir daugelio kitų sporto šakų atstovai – krepšininkai, irkluotojai, dziudistai, svarsčių kilnotojai, kultūristai, mišrių kovos menų, karatė, smiginio, vandens motociklų sporto, radijo sporto ir beisbolo atletai.
Šventėje dalyvavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė padėkas įteikė treneriams Alfredui Starkevičiui, Rasai Steponaitytei, Editai ir Antanui Lavickams.
Sportiškiausios mokyklos ir seniūnijos
Šventės metu pagerbtos ir sportiškiausios Kauno rajono mokyklos. 2024–2025 m. mokinių sporto žaidynėse gimnazijų ir progimnazijų grupėje pirmą vietą vėl iškovojo VDU Ugnės Karvelis gimnazija, antra liko Garliavos Jonučių progimnazija, trečia – Raudondvario gimnazija.
Pagrindinių mokyklų grupėje nugalėjo Lapių pagrindinė mokykla, antrą vietą užėmė Zapyškio, trečią – Ežerėlio pagrindinės mokyklos. Pradinukų grupėje pergalę šventė Ringaudų pradinė mokykla, antri liko Garliavos Jonučių progimnazijos mokiniai, treti – vaikai iš Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro.
2025 m. Kauno rajono seniūnijų sporto žaidynių nugalėtojais tapo Ežerėlio seniūnija, antrą vietą iškovojo Garliavos, trečią – Ringaudų seniūnija.
