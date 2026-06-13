Renovacijos bėdos: vamzdis sudarkė kambarį

Balsų viražai
Į „Kauno dieną“ kreipėsi Karaliaus Mindaugo pr. 31 name gyvenančią mamą atstovaujantys broliai Darius ir Vytautas. Vyrai pasakojo, su kokiomis problemomis susidūrė jų mama, kai tik prasidėjo šio daugiabučio namo renovacija.
Tačiau dar prieš pradedant vardyti padarytus broko pavyzdžius, vyrai papasakojo, kad ir pati renovacija prasidėjo neaiškiomis aplinkybėmis. Prieš keletą metų namą prižiūrinti bendrija „Mindaugo 31“ surengė gyventojų susirinkimą. Jo metu renovacijai buvo nepritarta. Praėjus pusmečiui, tuometis pirmininkas nurodė esą atsirado papildomų balsų, todėl renovacija bus vykdoma.
„Įdomu tai, kad Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA) renovacija buvo įregistruota po to balsavimo, kuris nepavyko, o ne tada, kai neva atsirado papildomų balsų. Taip neva buvo pasielgta, kad nebūtų pradelstas paramos paraiškų teikimo laikas. Visa renovacija stumta buldozeriu. Susirinkimuose buvo aiškinama, kad jūs dėl formalumų nubalsuokite už vieną ar kitą planą, nors žmonės ir sakė, kad nenori renovacijos.
Realiai, kad jau tikrai vyks renovacija gyventojai sužinojo tik tada, kai į kiemą atvežė statybines medžiagas. Tada kilo gyventojų nepasitenkinimas ir tik tada jie buvo supažindinti, kokie darbai vyks. Pats susirinkimas nebuvo malonus, kalbėtojai buvo tildomi. Į visus gyventojų keltus nepatogius klausimus buvo vienintelis atsakymas, kad viskas bus išspręsta darbų eigoje. Senas pirmininkas tuo metu nebeatsakinėjo į gyventojų užklausas, tad namo valdyba jį atleido ir paskyrė naują“, – pasakojo Vytautas.
Iškraustė be antstolio
Pradėjus renovaciją, Karaliaus Mindaugo pr. 31 namo gyventojams buvo nurodyta iškraustyti sandėliukus ir juos palikti atvirus. Tačiau už likusių daiktų išvežimą bendrija gyventojams išrašė kosminę sąskaitą – daugiau nei 32 tūkst. eurų, be konkrečių paaiškinimų, už ką sumokėta.
„Paprašėme detalizuoti, kas įėjo į tokią didelę šiukšlių išvežimo sąskaitą, bet atsakymo negavome. Jokios reakcijos ir atsakymų, nei kiek tų konteinerių išvežta, nei kas pakrauta“, – kalbėjo pašnekovai.
Jie atkreipė dėmesį ir į tai, kad tų gyventojų, kurie nespėjo iškraustyti sandėliukų, daiktai buvo tiesiog išvežti neaišku kur. Svetimiems žmonėms atidarant gyventojų sandėliukus nedalyvavo joks antstolis, nebuvo akto, koks realiai turtas paimamas.
Patyrė šoką
Karaliaus Mindaugo pr. 31 namo renovacijos metu žmonės fiksavo ne vieną atvejį, kai darbų kokybė kėlė rimtų klausimų. Net ir pati darbų sauga neatrodė patikima.
„Dalį darbų atliko darbininkai iš Artimųjų Rytų. Buvo įdomu stebėti. Kai vykdavo patikrinimas, jie visi išsilakstydavo. Buvo, kad ir šiukšles nuo stogo mėtė“, – prisiminė Vytautas.
Tačiau čia – smulkmė. Didžiausiu galvos skausmu tapo šildymo vamzdžių įrengimas. Šiame daugiabutyje dalis butų yra atsijungę nuo centralizuoto šildymo. Renovuojant namą buvo keičiami stovai. Butuose, kurie atsijungę, negali būti jokio šilumą skleidžiančio vamzdžio. Tad įrengimo būdai keli – arba vamzdžius montuoti sienoje, kaip jie buvo įrengti ir iki renovacijos, arba juos izoliuoti. Darbininkai pasirinko pastarąjį variantą, kuris gyventojams sukėlė nemenką šoką.
„Problema ta, kad projekte nebuvo konkrečiai nurodyta, kur turi būti įrengti vamzdžiai. Tad visiems juos įrengė taip, kaip buvo patogiau projekto prižiūrėtojams, o ne gyventojams. Mamos bute darbininkai vamzdžius įrengė tiesiog buto kampe – pragręžė blokus ir pažeidė konstrukcijas. Kadangi nuo vamzdžių į butą negali sklisti šiluma, juos izoliavo. Niekas nesigilino, kad taip mažinamas buto plotas, vertė, nėra jokio estetinio vaizdo ar logikos. Buvo normalus kambarys, o dabar atrodo baisiai. Kai pradėjome kelti šį klausimą, mums atrėžė, kad ir viduryje kambario galėjo tuos šildymo vamzdžius įrengti. Dar sulaukėme pašaipų, kad reikia džiaugtis, jog tai ne kanalizacijos vamzdis“, – rodydamas, kaip atrodo įrengti šildymo vamzdžiai, pasakojo Vytautas.
Pasak minėto daugiabučio namo gyventojos atstovo, be jokio butų savininkų sutikimo buvo padaryta tokia nesąmonė. Iš projekto prižiūrėtojo Mindaugo Ramelio, vadovaujančio MB „Atnaujink būstą“, projekto rangovų bendrovės „Fasadena“ ir daugiabučio namo bendrijos „Mindaugo 31“ pirmininko Modesto Strebio nebuvo gautas konkretus paaiškinimas, kodėl tokie darbai atlikti, kodėl šildymo vamzdžiai neįleisti į sieną.
„Jų motyvas buvo toks: kitiems gyventojams reikia užtikrinti šildymą, todėl bendrijos pirmininkas, nepasitaręs su valdyba ar kitais gyventojais, mus padavė į teismą, nurodydamas, kad tai yra avarinis šilumos tiekimas. Tačiau kitiems namo gyventojams šildymą buvo galima užtikrinti ir mamos bute sumontavus vamzdžius sienoje, kaip buvo anksčiau, bet projekto rangovai ir prižiūrėtojas to neleido padaryti, sakė įrengs taip, kaip nori.
Beje, jie gynėsi, neva Kultūros paveldo departamentas neleidžia ardyti sienų, bet mums paveldosaugininkai nurodė, kad tai einamasis remontas, todėl šildymo vamzdžiai gali būti sienoje. Juo labiau kad laiptinėse dar ne tokių angų vamzdžiams išdaužė. Tada bandė sakyti, neva sienoje vamzdžiai užšals, dėstė visokius nelogiškus argumentus. Be to, šiaip jau rangovai net negalėjo liesti šildymo sistemos, jei matė, kad iki šildymo sezono pradžios nespės atlikti darbų“, – nurodė Darius.
Problemų gyventoja įžvelgė ir daugiau. Štai tualete vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai įrengti nišoje. Pakeitę šiuos vamzdžius, darbininkai sumontavo kreivą sienelę. Negana to, nepaliko jokio priėjimo prie vamzdžių, tad, kilus avarijai, tektų ardyti visą sieną, nors pagal reikalavimus butuose turi būti palikti priėjimai prie šių komunikacijų. Anksčiau bute buvo įrengtos durelės, tad vamzdžius buvo galima laisvai apžiūrėti.
„Sienos nuokrypis – apie 3 cm, tai neatitinka jokių reikalavimų. Kai paprašėme sutvarkyti, gavome atsakymą, kad darbai dar esą nebaigti, todėl nieko nekeis“, – dar vieną atsainumo atvejį įvardijo mamą atstovaujantys broliai.
Jokios reakcijos
Dėl nelogiškai sumontuoto vamzdžio buto kampe žmonės rašė raštus į įvairias institucijas, bet atsimušė tarsi į sieną. Niekas nenori gilintis, o jei nepatinka, siūlo kreiptis į teismą ir bylinėtis.
Dar viena absurdiška detalė – bendrijai ir Kauno miesto savivaldybei netiko notaro patvirtintas įgaliojimas, kad su butu susijusius klausimus gali tvarkyti buto savininkės sūnus, o ne ji pati.
Žmonės nieko nepešė ir kreipęsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), nes, kol projektas neužbaigtas, jie nesuinteresuoti tikrinti, ar visi darbai atliekami pagal projektą. Inspektoriai gyventojams nenurodė, kada numatyta darbų pabaiga ir ar bus sudaryta komisija, kuri realiai įvertins atliktų darbų kokybę.
VTPSI „Kauno dienai“ atsiuntė nuorodas į įvairius teisinius dokumentus, kuriuose reikia nardyti ir ieškoti, kada statinio užbaigimas yra pasirašomas.
„Pažymime, kad namo statybos užbaigimo komisijos darbo metu dalyvaus komisijos nariai ir jų atstovai, kurie tikrins statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams ir teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Statybos užbaigimo aktas pasirašomas komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai. Nenumatyta prievolė informuoti namo gyventojus apie atliekamas statybos užbaigimo procedūras, kadangi minėtas procedūras privalo atlikti statytojas, šiuo atveju statytojas – DNSB „Mindaugo 31“, – tvarką dėstė VTPSI.
Tarnybos specialistai informavo, kad savivaldybių administracijoms nustatyta funkcija vykdyti daugiabučio namo bendrijos veiklos priežiūrą ir kontrolę.
„VTPSI kompetencijų baigtinė apimtis nustatyta LR teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo 3, 7 ir 22 straipsniuose. VTPSI nepriskirta teikti metodinės pagalbos sutartinių ir civilinių santykių tarp nekilnojamojo turto savininkų, valdytojų, statytojo, projektuotojo, rangovo įgyvendinimo klausimais“, – nurodyta dienraščiui atsiųstame komentare.
Kauno miesto savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė nurodė, kad minėto namo renovacija vykdoma vadovaujantis daugumos gyventojų sprendimu, įformintu 2021 m. gegužės 31 d. protokolu. Jame esą nurodyta, kad balsų dauguma butų ir kitų patalpų savininkai pritarė daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo investicijų plano tvirtinimui ir modernizavimo projekto rengimui, įgyvendinimo sąlygoms.
„Informuojame, kad namo Karaliaus Mindaugo pr. 31 atnaujinimo (modernizavimo) projektas vykdomas savarankiškai, ne pagal Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, todėl projekto administravimas nepavestas Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui.
Pažymime, kad Bendrijos pirmininkas buvo išrinktas ir įpareigotas namo butų ir kitų patalpų savininkus atstovauti visuose namo atnaujinimo projekto procesuose. Bendrijos pirmininkas su paslaugų tiekėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą“, – kad ir miesto specialistai negali pažiūrėti, ar darbai tinkamai atliekami, „Kauno dienai“ nurodė K. Sakalauskienė.
Darbininkai vamzdžius įrengė tiesiog buto kampe – pragręžė blokus ir pažeidė konstrukcijas.
Rengėjo komentaras
MB „Atnaujink būstą“ vadovas M. Ramelis „Kauno dienai“ atsiuntė detalų paaiškinimą dėl projekto ir atliktų darbų. Pirmiausia pasiteiravome, ar renovacijos projekte buvo pakeitimų ir kam jų reikėjo.
„Šildymo projekto dalyje vamzdynų tiesimas butuose buvo numatytas išorėje, taip daroma 99 proc. visų namų atnaujinimo projektų. Pagal LR įstatymus bendrieji inžineriniai tinklai turi būti atviri, kad butų galimybė juos prižiūrėti. Šio namo atveju KPD sienų mūrą laiko vertingąja savybe, todėl jo ardymas ar griovimas neleistinas. Antra, jei ir būtų leistina ardyti sienas ir įleisti vamzdynus į jas, tai padidintų statybos darbų sąnaudas, o butų ir kitų patalpų savininkams būtų reikalingi kapitaliniai remontai, kurie kainuotų, greičiausiai, brangiau nei namo atnaujinimas“, – rašoma komentare.
Paklausus, kodėl pasirinkta dalyje butų šildymo vamzdžius įrengti buto kampe, „Atnaujink būstą“ vadovas aiškino, kad minėto daugiabučio pirmame korpuse yra 87 turtiniai vienetai, iš jų apie devyni butai yra atsijungę nuo centrinio šildymo ir esą tik vieno jų savininkas prieštaravo tokiam vamzdžių įrengimui.
„Pakartosime, kad KPD namo sienų mūrą laiko saugotinu. Norime pažymėti, kad projektas rengiamas namui, o ne butui. Minėto buto savininkams buvo pasiūlyta parengti projektą ir suderinti jį su KPD dėl vamzdyno įleidimo į sieną, tuomet mes geranoriškai jį įleistume.
Jūsų siųstos nuotraukos yra iš buto, kurio savininkai susipykę su visa namo bendrija, neleido keisti šildymo vamzdyno. Vyko teismo procesas, per kurį teismas įpareigojo vamzdyną pakeisti taip, kaip matyti nuotraukose. Darbai buvo atlikti padedant antstoliams. Dėl minėto buto savininkų kaltės dalis butų savininkų neturėjo šildymo didžiąją dalį šildymo sezono. Klaidinga teigti, kad butų savininkai norėjo, kad vamzdynai būtų sienose, nes to norėjo tik konkretaus buto savininkai“, – teigė M. Ramelis.
Jis teigė, kad gyventojų skundas dėl kreivos sienos yra klaidingas, nes esą šalto ir buitinių nuotekų vamzdynas yra vidinių sienų kanaluose, tad juos pakeitus, angos užtaisomos, o į projekto apimtis nėra numatytas buto remontas.
Jis informavo, kad daugiabučio namo renovacijos pabaiga numatoma birželio–liepos mėnesį.
Rangovų pozicija
Namą renovuojančios bendrovės „Fasadena“ statybos direktorius Rimvydas Maleckas stebėjosi tiek gyventojų skundais, tiek ir „Kauno dienos“ užduotais klausimais dėl šilumos vamzdžio buto kampe. Dienraštis taip pat domėjosi ir projekto pokyčiais bei už didelę sąskaitą išvežtomis šiukšlėmis iš gyventojų sandėliukų.
„Jeigu atvirai, mums nelabai suprantamas toks kreipimasis, nes namas turi savo bendriją ir turėtų kreiptis kaip bendrija. Jei ir buvo daryta projekto korekcijos, viskas buvo derinta su projekto vadovu ir namo bendrija. Projekto korekcijos yra leidžiamos pagal įstatymus, todėl nematau čia jokių pažeidimų.
Dėl stovų nekomentuosiu, nes tą situaciją visi žino (bent jau tie kas klauso kas buvo kalbama). Dėl sandėliukų nėra net ką komentuoti, nes darbai buvo atlikti prieš beveik dvejus metus. Aš asmeniškai negirdėjau, kad ten būtų „Mikelandželo“ paveikslų. Mūsų įmonė atliko senų sienų ir grindų demontavimo darbus rūsyje. Jei suinteresuotiems namo gyventojams reikia seno statybinio laužo, manau, jo reikėtų ieškoti sąvartyne. Gyventojų daiktų mes niekur nevežėme ir nieko nekraustėme“, – nurodė R. Maleckas, pridūręs, kad darbų pabaiga planuojama artimiausiu metu.
Priekaištų nėra?
Iš „Mindaugo 31“ bendrijos pašto „Kauno dieną“ pasiekė nepasirašytas komentaras. Jame nurodoma, kad bendrija nenori tretiesiems asmenims komentuoti dalies klausimų, esą nesusijusių su renovacija. Vis dėlto komentare išdėstyta, kad bendrija rangovams esą neturi jokių priekaištų dėl atliekamų darbų kokybės.
„DNSB „Mindaugo 31“ atstovauja butų savininkų interesus renovacijos klausimais su rangovu. Tuo tikslu per metus bendrijos iniciatyva buvo sušaukta dvylika išplėstinių gamybinių susirinkimų su rangovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, taip pat butų savininkais, septyni valdybos ir laiptinių įgaliotinių posėdžiai, du butų savininkų susirinkimai, inicijuoti trys balsavimai raštu. Visos priemonės buvo skelbiamos viešai ir galėjo dalyvauti visi suinteresuoti butų savininkai.
Didžioji butų savininkų dalis pritaria valdymo organų sprendimams, todėl daugiabutis namas tampa saugesnis ne tik rakinamomis lauko durimis, bet ir priešgaisrine būkle, apšviestomis laiptinėmis, tarpuvarte“, – nurodyta komentare.
„Renovacijos laikotarpiu bendrija buvo informuota apie įvairių institucijų patikrinimus, kurie buvo atliekami reaguojant į tų pačių anoniminių atstovų skundus. Bendrija neturi informacijos apie galimus rangovo pažeidimus. Pati bendrija neturi esminių pretenzijų atliktiems darbams, juolab kad rangovas nebaigė renovacijos darbų. Rangovas geranoriškai reaguoja į bendrijos ir butų savininkų prašymus, skundus“, – pridurta bendrijos atsakyme.
Naujausi komentarai