Raudondvaris – vieta, kur istorija susitinka su šiuolaikišku gyvenimu

Strategiškai patogi vieta
Vienas didžiausių Raudondvario privalumų – itin patogi geografinė padėtis. Miestelis įsikūręs šalia pagrindinių susisiekimo arterijų, todėl Kauno centrą galima pasiekti greitai ir patogiai tiek automobiliu, tiek viešuoju transportu. Tai ypač svarbu šeimoms, kurių kasdienybė susijusi su darbu mieste, tačiau po darbo norisi grįžti į ramesnę, žalesnę ir mažesnį tempą siūlančią aplinką.
Raudondvaris išsiskiria tuo, kad čia pavyksta išlaikyti balansą tarp miestietiško patogumo ir mažesnio miestelio jaukumo. Gyventojai vertina saugią aplinką, gamtos artumą ir bendruomeniškumą.
Auganti infrastruktūra ir kokybiška aplinka
Pastaraisiais metais Raudondvaris sparčiai tvarkomas ir modernizuojamas. Čia veikia mokyklos, darželiai, prekybos vietos, medicinos įstaigos, sporto ir laisvalaikio erdvės. Miestelis tampa vis labiau pritaikytas patogiam kasdieniam gyvenimui įvairaus amžiaus žmonėms.
Jaunos šeimos Raudondvarį renkasi dėl saugios aplinkos vaikams, žalumos ir galimybės gyventi arčiau gamtos. Tuo tarpu senjorus traukia ramesnis gyvenimo tempas, išvystyta infrastruktūra ir galimybė turėti visus reikalingus patogumus netoli namų.
NT specialistai pastebi, kad būtent šiandien Raudondvaris tampa viena aktyviausių Kauno rajono teritorijų, kurioje sparčiai perkami sklypai individualių namų statyboms ir vystomi nauji gyvenamieji projektai.
Raudondvario dvaras – miestelio širdis
Neatsiejama Raudondvario tapatybės dalis – Raudondvario dvaras. Tai viena žinomiausių ir reprezentatyviausių Kauno rajono vietų, kasmet pritraukianti tūkstančius lankytojų iš visos Lietuvos.
Atnaujintas dvaro kompleksas tapo svarbiu kultūros, muzikos ir renginių centru. Čia vyksta koncertai, festivaliai, meno parodos, miestelio šventės, edukacijos ir įvairūs bendruomeniniai renginiai. Dvaro aplinka tapo ne tik turistų traukos objektu, bet ir svarbia gyventojų laisvalaikio erdve.
Būtent dvaro kaimynystė šiandien tampa viena patraukliausių vietų naujam gyvenimui. Istorinė aplinka, sutvarkytos viešosios erdvės, parkas ir kultūrinis gyvenimas suteikia šiai vietai išskirtinumo, kurio dažnai pasigendama naujai vystomuose priemiesčių kvartaluose.
Naujas NT projektas Raudondvaryje – GRAFO1906
Šalia Raudondvario dvaro kuriasi naujas A+ energinės klasės daugiabučių projektas „Grafo1906“, kuris dar labiau sustiprins šios vietos patrauklumą gyvenimui.
Projektas vystomas etapais per artimiausius 3–4 metus. Numatyti trys statybų etapai, kurių metu bus kuriama moderni, estetiškai prie istorinės aplinkos deranti gyvenamoji erdvė.
Pirmajame projekto etape suplanuoti 66 butai, antrajame – 75 butai. Trečiajame etape numatyta restauruoti istorinį grafo Tiškevičiaus paveldo pastatą, esantį Instituto g. 13, Raudondvaryje. Jame planuojama įrengti ne tik gyvenamuosius butus, bet ir komercines patalpas pirmame aukšte.
Pasak projekto vystytojų, komercinėmis erdvėmis jau aktyviai domisi vietos smulkieji verslininkai. Ateityje čia galėtų įsikurti autentiško alaus krautuvėlė, picerija, cukrainė, grožio salonas ir nedidelė maisto prekių parduotuvė. Tokie sprendimai prisidėtų prie dar gyvesnės ir patogesnės vietos bendruomenės kūrimo.
Projektą vystančios komandos atstovė pardavimams Aušra Kučinskienė teigia, kad susidomėjimas projektu jau dabar viršija lūkesčius.
„Projektu aktyviai domisi ne tik vietiniai gyventojai, bet ir žmonės iš tolimesnių rajonų. Šiuo metu pirmame etape iš 66 butų jau turime 34 oficialias rezervacijas“, – sakė A. Kučinskienė.
Pasak jos, statybų darbai sparčiai juda į priekį – šiuo metu aktyviai vykdomi sienų mūro darbai, o dalinę apdailą planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Pirmieji gyventojai į naujus namus galės įsikelti jau kitą pavasarį.
„Grafo1906“ išskirtinumas – ne tik vieta šalia vieno gražiausių Lietuvos dvarų, bet ir didelė teritorija su vidiniu kiemu-parku. Vystytojai numatę savo lėšomis estetiškai sutvarkyti aplinką: bus sodinami medžiai, dekoratyviniai krūmai ir augalai, įrengiami pasivaikščiojimo takeliai ir poilsio zonos gyventojams. Tokia vizija orientuota į kokybišką ir harmoningą gyvenamąją aplinką.
Projekto vystytojai suprojektavo įvairaus dydžio butus – nuo 31 iki 83 kv. m ploto, todėl būstą čia galės rasti tiek jaunos poros, tiek šeimos ar vyresnio amžiaus gyventojai, ieškantys kompaktiško ir patogaus būsto.
Raudondvaris – viena perspektyviausių vietų gyvenimui Kauno rajone
Šiandien Raudondvaris tampa nebe tik ramia Kauno priemiesčio gyvenviete, bet visaverčiu traukos centru žmonėms, ieškantiems aukštesnės gyvenimo kokybės. Augantis NT projektų skaičius, aktyvi sklypų rinka, stiprėjanti infrastruktūra ir kultūrinis gyvenimas rodo, kad miestelis turi aiškią augimo kryptį.
Raudondvaris išsiskiria gebėjimu pasiūlyti tai, ko šiandien ieško daugelis – ramybę, bendruomeniškumą, gamtos artumą ir patogų susisiekimą su miestu. Todėl nenuostabu, kad ši Kauno rajono vieta vis dažniau minima tarp perspektyviausių pasirinkimų tiek naujakuriams, tiek investuotojams.
Dėl butų rezervacijos ir išsamesnės informacijos miestiečiai, Kauno rajono gyventojai ar svečiai, norintys įsikurti vienoje gražiausių rajono vietų, gali kreiptis tiesiogiai į projekto vystytojus adresu Instituto g. 13, Raudondvaris, Kauno r., o visą aktualią informaciją apie projektą rasti interneto svetainėje grafo1906.lt.
(be temos)
(be temos)
(be temos)