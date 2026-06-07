Raudondvario dvare atgimė istorinės oficinos

„Raudondvario dvaras pulsuoja garbinga istorija, o šiandien galime pasakyti, kad žengiame paskutinį žingsnį įveiklindami visus šio dvaro pastatus. Džiaugiuosi, kad čia vyks verslo susitikimai, kultūros renginiai, žmonių šventės, o pats dvaras bus atviras bendravimui ir gyvam žmonių susitikimui“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Pietinėje oficinoje įsikurs Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno rajono filialas, savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius. Šiaurinėje oficinoje – išskirtiniai Raudondvario dvaro svečių namai.
„Kai prieš daugelį metų atvykau čia pirmą kartą, vaizdas buvo visai kitoks – apleisti pastatai, kiauri stogai ir nykstanti dvaro dvasia. Šiandien matome gyvą, atvirą ir žmones telkiančią erdvę. Džiaugiuosi, kad Kauno rajono savivaldybė priėmė mūsų pasiūlymą čia kurti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų padalinį. Tikiu, kad šiose erdvėse gims naujos partnerystės, idėjos ir svarbūs sprendimai“, – kalbėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.
Renginio metu simboliniai raktai buvo įteikti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentui Vyčiui Arlauskui, viešosios įstaigos „Raudondvario dvaro“ direktorės pareigas laikinai einančiai Kotrynai Ingai Morkūnaitei ir Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai Skirmantei Subačienei.
Atidarymo šventę muzikiniais pasirodymais papuošė grupė „Vilnius Voices“.
Raudondvario dvaro oficinos – istoriniai pastatai, pastatyti Tiškevičių valdymo laikotarpiu šalia pagrindinių rūmų. Kadaise jose gyveno dvaro tarnai ir administracijos darbuotojai. Statiniai išsiskiria neogotikos architektūros bruožais ir yra neatsiejama viso Raudondvario dvaro ansamblio dalis.
Rekonstrukcijos metu restauruoti fasadai, stogai, langai, durys, dekoratyviniai elementai, sustiprintos konstrukcijos, išsaugoti ir atidengti istoriniai fragmentai. Oficinų atgaivinimas yra svarbi viso Raudondvario dvaro komplekso atkūrimo dalis, siekiant istorinį paveldą pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams ir atverti jį visuomenei.
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