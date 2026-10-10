Prie savivaldybės pastato atsiras dar vienas?

Apie tai ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „15min“. Jo duomenimis, pagal bendrovės „In Ace“ parengtus projektinius pasiūlymus, adresu L. Sapiegos g. 8A būtų statomas 4,3 tūkst. kv. m bendrojo ploto penkių aukštų administracinis pastatas su dviem požeminiais aukštais.
Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis, statybos galėtų prasidėti 2028-ųjų pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 mln. eurų.
2024-ųjų rudenį miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, ties Jonavos ir A. Jakšto gatvių sankirta, tuomet buvo surengtas architektūrinis konkursas.
Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai.
Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas „15min“ nurodė, kad šiam 11,1 tūkst. kv. m bendrojo ploto objektui liepos 30-ąją išduotas statybos leidimas, rengiamas techninis darbo projektas.
Administracinio pastato, kuriame numatoma sukurti apie 100 darbo vietų ir įrengti 216 automobilių stovėjimo vietų, iš jų 169 – visuomenei, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Preliminari darbų kaina – apie 27 mln. eurų.
G. Barčauskas „15min“ sakė, kad abiem projektuojamais pastatais miestas siekia sutelkti skirtingose vietose veikiančius savivaldybės padalinius, pagerinti darbo aplinką ir gyventojų aptarnavimą, sukurti reikalingas daugiafunkces erdves.
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