 Prie Kauno klinikų nusidriekė žmonių eilės

Prie Kauno klinikų nusidriekė žmonių eilės

2026-01-26 14:43
Jurgita Šakienė

Kauno klinikos – vieta, kur žmonių apstu nuo ankstaus ryto iki vakaro. Anksčiau automobiliais būdavo užgrūstos visos aplinkinės gatvelės, dabar atvykstantiems situaciją palengvina naujoji daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vis tik pirmadienį perpiet kilo sumaištis, nes už automobilių stovėjimą sumokėti norintys žmonės susidūrė su sunkumais tai padaryti.

Į portalą kauno.diena.lt kreipėsi skaitytoja. Atsiųstose nuotraukose matyti nutįsusi didžiulė eilė.

„Viena būdelė apmokėjimo veikia. Appsu atsiskaityt negalima, internetu irgi, žinute irgi“, – teigė moteris.

Tai jau ne pirmas kartas, kai į Kauno klinikas atvykę ar artimuosius atvežę žmonės susiduria su techniniais trikdžiais. Tačiau pastaruoju metu, kiek turime duomenų, atsiskaitymas vykdavo sklandžiai.

Kauno klinikų atstovė Vaida Bytautė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad sugedusi viena kasa iš dviejų. Jos teigimu, buvo operatyviai sureaguota, iškviesti specialistai, iškilusios techninės problemos sprendžiamos. Tikimasi, kad netrukus vėl viskas sklandžiai veiks.

Šiame straipsnyje:
Kauno klinikos
eilė
negali susimokėti už parkingą
Kauno klinikų parkingas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų