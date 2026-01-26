Prie Kauno klinikų nusidriekė žmonių eilės

Vis tik pirmadienį perpiet kilo sumaištis, nes už automobilių stovėjimą sumokėti norintys žmonės susidūrė su sunkumais tai padaryti.
Į portalą kauno.diena.lt kreipėsi skaitytoja. Atsiųstose nuotraukose matyti nutįsusi didžiulė eilė.
„Viena būdelė apmokėjimo veikia. Appsu atsiskaityt negalima, internetu irgi, žinute irgi“, – teigė moteris.
Tai jau ne pirmas kartas, kai į Kauno klinikas atvykę ar artimuosius atvežę žmonės susiduria su techniniais trikdžiais. Tačiau pastaruoju metu, kiek turime duomenų, atsiskaitymas vykdavo sklandžiai.
Kauno klinikų atstovė Vaida Bytautė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad sugedusi viena kasa iš dviejų. Jos teigimu, buvo operatyviai sureaguota, iškviesti specialistai, iškilusios techninės problemos sprendžiamos. Tikimasi, kad netrukus vėl viskas sklandžiai veiks.
