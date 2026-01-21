Kauno klinikų tuneliuose – neįprastas rytas: susmukusį vyrą gelbėjo ir praeiviai

Skubiosios medicinos gydytoja rezidentė Akvilė, po naktinės pamainos eidama klinikų tuneliu namų link, pastebėjo susmukusį žmogų su žaizda galvoje. Jis buvo be sąmonės, o šalia esantys praeiviai jau atlikinėjo krūtinės ląstos paspaudimus. Įvertinusi situaciją, gydytoja iškvietė papildomos pagalbos ir perėmė pradinio gaivinimo veiksmus.
„Atvykus Skubios pagalbos ir Intensyvios terapijos skyrių personalui, buvo tęsiamas specializuotas gaivinimas: pacientas intubuotas, prijungtas prie kardiomonitoriaus, kuriame stebėtas skilvelių virpėjimas, todėl kelis kartus atlikta defibriliacija. Gaivinimas buvo sėkmingas – pacientas netrukus atgavo sąmonę. Vėliau jam diagnozuotas miokardo infarktas. Atlikus širdies kraujagyslių angiografiją, nustatyti kelių kraujagyslių užsikimšimai. Po stentavimo širdies kraujotaka buvo atstatyta, paciento būklė stabilizavosi. Svarbu pabrėžti, kad dėl laiku ir tinkamai atliktų veiksmų pacientas atgavo sąmonę – tai leidžia tikėtis, jog staigi klinikinė mirtis nesukėlė reikšmingo neurologinio deficito“, – feisbuke rašė medikai.
Paaiškėjo, kad pacientas į ligoninę buvo atvykęs planinei operacijai. Nors ją teko atidėti, linkima pacientui kuo greičiau sustiprėti ir sėkmingai tęsti reikalingą gydymą.
„Ši istorija galėjo baigtis tragiškai, jei ne praeivių gebėjimas atpažinti staigią mirtį ir nedelsiant pradėti krūtinės ląstos paspaudimus. Susmukus žmogui svarbu nepasimesti ir nelikti abejingiems. Įvykus staigiai mirčiai, būtina kuo greičiau pradėti krūtinės ląstos paspaudimus. Kiekviena minutė be jų – tai minutė, kai galvos smegenys negauna deguonies, o tai mažina tikimybę, kad pacientas atgaus sąmonę ir galės grįžti į įprastą gyvenimą“, – priminė medikai.
