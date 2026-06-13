 Prie Karo muziejaus buvo užgesusi Amžinoji ugnis

Prie Karo muziejaus buvo užgesusi Amžinoji ugnis

2026-06-13 09:10
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Vytauto Didžiojo Karo muziejaus kieme penktadienį trumpam buvo užgesusi įprastai be perstojo plazdenanti Amžinoji ugnis.

<span>Prie Karo muziejaus buvo užgesusi Amžinoji ugnis</span>
Prie Karo muziejaus buvo užgesusi Amžinoji ugnis / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakarę, apie 16.57 val. buvo gautas pranešimas, kad Karo muziejaus kieme K. Donelaičio gatvėje yra užgesusi amžinoji ugnis, jaučiamas dujų kvapas.

Simboliniame aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis buvo vėl įžiebta.

Nežinomo Kareivio kapas liudija visas kovas dėl Lietuvos gerovės ir primena tai, kad privalu rūpintis savo nepriklausoma valstybe, dėl kurios kareivis žuvo.

Šalia kapo deganti Amžinoji ugnis yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
Amžinoji ugnis
Karo muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus
dujų kvapas

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Krabograd
Rublinės diktatūros sąlygomis net Amžinoji ugnis neatlaiko.
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