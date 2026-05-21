 Prasideda M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos

Prasideda M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos

„Tai – investicija į kultūrą, bendrystę ir Kauno ateitį“
2026-05-21 12:39
Edita Šileikė

Įkasta simbolinė M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulė davė oficialų startą statyboms. Kairiajame Nemuno krante iškils modernus pastatas, kuriame bus įrengtos dvi skirtingų dydžių salės. Ateityje čia bus rengiami koncertai, konferencijos ir kiti miestui svarbūs renginiai.

M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas M. K. Čiurlionio koncertų centro kapsulės įkasimas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Darbai su muzika

Fredoje jau paruošta vieta naujoms statyboms, tad netrukus pradės kilti M. K. Čiurlionio koncertų centro pamatai. Skelbiant darbų pradžią, įkasta laiko kapsulė, pašventinta statybų aikštelė bei palinkėta, kad čia niekada nenutrūktų muzika.

Siekiant prisijaukinti muzikos garsus šiame Nemuno krante, kapsulės įkasimo ceremoniją pradėjo Kauno bigbendo atliekami M. K. Čiurlionio kūriniai. Naujasis objektas neabejotinai taps Kauno kultūros lopšiu, tad grojant muzikai, vėją gaudė ir dvi šokėjos, palypėjusios ant aukštų stiebų.

Simboliška, jog M. K. Čiurlionio koncertų rūmų statybos pradedamos 618-ojo Kauno gimtadienio šventės išvakarėse, tad tai tarsi dovana miestui, jo kultūros vystymuisi bei ateities kartoms, mat toks objektas tarnaus ne vienai Kauno kartai.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Svarbus objektas

Projekto iniciatoriai neabejoja, kad M. K. Čiurlionio kultūros centras kurs pridėtinę vertę, čia pasirodys gausybė talentų. Tai investicija į Kauno ateitį, kuri stiprins miesto kultūrinį vaidmenį visoje Lietuvoje.

„Kaunas ir kauniečiai nusipelnė tokio koncertų centro. Tai bus dar vienas miesto pasididžiavimas ir vizitinė kortelė. Tai bus vieta, kurioje susitiks muzika, architektūra, kūryba, bendruomenės. Kaunas dar kartą įrodė, kad gali įgyvendinti ambicingus projektus. Tikiu, kad jis ne bus tik pastatas. M. K. Čiurlionio vardas įpareigoja siekti kūrybos aukštumų, matyti plačiau, tad čia skambės pasaulinė muzika, augs ateitis talentai, o Kaunas dar labiau įsitvirtins kaip kultūros miestas“, – kapsulės įkasimo ceremonijoje kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kartu dėkodamas visai komandai, kuri prisidėjo prie šio objekto gimimo, ir kiekvienam kauniečiui, nes M. K. Čiurlionio koncertų centras statomas tik miesto lėšomis.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Projekto architektas Rolandas Palekas pripažino, kad ši akimirka – jaudinanti. Laimėjus tarptautinį konkursą, dabar galima pasidžiaugti, kad vizija po truputį pradės virsti kūnu.

Šis pastatas išliks ir toliau džiugins ir miestą padarys iš didžiosios raidės.

„Kauną nuo senų laikų žinome kaip pramonės, švietimo, universitetų, krepšinio miestą. Čia trūko dvasinės dedamosios, tai, kas mus pakylėja. Todėl man yra didelė garbė prisidėti prie šio unikalaus statinio pradžios. Mes padarysime viską, kad jis gimtų nepriekaištingas. Ir kai neliks mūsų, šis pastatas išliks ir toliau džiugins ir miestą padarys iš didžiosios raidės“, – savo mintimis pasidalijo architektas.

Naujojo objekto statybas vykdo bendrovė „Autokausta“. Jos vadovas Juozas Kriaučiūnas taip pat neabejojo, kad koncertų rūmai taps svarbia Kauno dalimi.

„Tai nėra tik dar vienas pastatas Kaune. Tai – investicija į kultūrą, bendrystę ir Kauno ateitį. Mums ne tik didžiulė garbė, bet ir atsakomybė statyti tokį statinį, nes jis tarnaus mūsų visuomenei. Tai bus vienintelis Baltijos šalyse toks pastatas, į kurį bus galima patekti sausumos ir vandens keliu, nes yra suprojektuotas ir laivų uostas“, – apie tai, kad laukia iššūkiai įgyvendinti projektą, kalbėjo statytojas.

Muzikai, kultūrai ir renginiams

Daugiau kaip 4 ha ploto sklype Žemojoje Fredoje, H. ir O. Minkovskių g. 31, iškils A++ energinio naudingumo klasės, 25 m aukščio ir beveik 23 tūkst. kv. m. bendro ploto stiklu gaubtas pastatas. Jame numatyta kelių šimtų vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Apie pusantro šimto papildomų vietų parkavimui suplanuota ir greta statinio.

Išskirtiniame pastate bus dvi modernios salės. Pagrindinė talpins apie 1,5 tūkst. žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei kitiems natūralios akustikos pasirodymams. Antroji – daugiafunkcė erdvė su vaizdu į Nemuną ir apie 700 vietų. Čia bus galimybė keisti salės akustines savybes, todėl galės vykti koncertai, konferencijos, parodos bei kiti renginiai.

Kaip atrodys?

Jungtinė „Paleko archstudijos“ ir įmonių grupės „Be Live“ bendrovės „Baltic Engineers“ komanda – M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja. Jų sukurtoje vizijoje koncertų centras darniai įsilieja į bendrą Nemuno kranto reljefą, harmoningai dera su aplink vystoma bei kitapus upės besidriekiančia urbanistine visuma. Architektūriniai sprendiniai sukuria įspūdį, tarsi objektas sklendžia virš vandens.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Skaidrus banguotas fasadas atkartos upės vandens atspindžius. Iš vidaus lankytojams taip pat atsivers gyvas ikoniško Kauno senamiesčio peizažas ir Nemuno tėkmės įrėminta vaizdinga panorama. Numatyta, kad šalia pastato įsiterps ir jaukus mažųjų laivų uostas.

Šiame straipsnyje:
M. K. Čiurlionio koncertų centras
prasideda statybos
įkasta kapsulė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Žilvinas Ručys
tai eilinis nusikaltimas vagies žudiko mero pareigose visvaldo matijošaičio ir tarybos narių , šitie vagys net nesiteikė pranešti per kiek laiko atsipirks kauniečiams šitas nusikaltimas ir kokią žalą padarys kitiems miesto objektams kurie galėjo būti renovuoti už dešimt kart pigiau ir teikti analogiškas paslaugas ir duoti miestui pelno o ne nuostolių , bet vagie mero tikslas kitoks. Tai įrodo kito nusikaltimo pvz ; mokslo sala' kur vagys melavo kad atsipirks per dešimtmetį, o ji jau nuostolinga, vagis meras net to neafišavo, išvogta 40 mln. ir skola auga. Taip pat pvz DG stadionas 43 mln eurų, o analogiškų statybinių medžiagų ir darbų afera 'santakos tiltas '- 'kėdainių tiltas' 143 mln , apvogti kauniečiai 100 mln eurų , taip pat tiltų priežiūrai milijonai , o tai iš kauniečių kišenių, tai yra gaujai sukurtas pajamų šaltinis su papildomu 100 mln eurų vagyste . Taip pat kažkaip tylima apie ten statomos požeminės parkavimo aikštelės naudingumą ir reikalingumą , nuostolius miestui
0
0
Brrr
Kokie baisūs godūs snukiai.
4
-5
Prokuratūrai.
Ir vėl Autokausta ! Pagavimas su kyšiu Kaune nieko nereiškia ?!
5
-4
Visi komentarai (19)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų