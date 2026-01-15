Pradedami tvarkyti Kauno centrinio pašto rūmai

Trečiadienį į centrinio pašto sieną įdėta simbolinė laiko kapsulė, pranešė Kultūros infrastruktūros centras.
„Tai prasminga transformacija, kai pastatas, ilgus dešimtmečius jungęs žmones per ryšį, taps erdve, jungiančia architektūros idėjas, tyrimus ir ateities vizijas bei tuo pačiu taps istorija, pasakojančia apie valstybės praeitį, jos brandą, kūrybą“, – pranešime teigė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Darbus atliks konkursą laimėjusi bendrovė „Ekstra statyba“. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
Buvusių Kauno centrinio pašto rūmų operacijų salėje – pagrindinėje pastato erdvėje – po rekonstrukcijos įsikurs nuolatinė Lietuvos architektūros ekspozicija ir speciali projektų erdvė. Kitose pietinio korpuso pirmo aukšto erdvėse veiks architektūros leidinių skaitykla, kavinė.
Šalia pagrindinio įėjimo planuojama įrengti Informacijos centrą, veiks suvenyrų parduotuvė, Reprezentacinis, pagrindinis pastato vestibiulis turėtų išlikti nepakitęs.
Cokoliniame aukšte planuojama įrengti architektūros paveldo saugyklas, dalyje erdvių bus pristatoma Kauno centrinio pašto rūmų istorija.
Antrame pietinio korpuso aukšte bus įrengtos laikinų parodų erdvės. Trys didžiausios pastato trečiojo aukšto patalpos bus pritaikytos konferencijoms organizuoti. Instituto administracija įsikurs ketvirtame pastato aukšte. Penktame ir šeštame pietinio korpuso aukštuose planuojama įrengti kūrybinius biurus ir menininkų rezidencijas.
Kauno centrinio pašto rūmai yra nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas. Rūmai pastatyti 1932 metais pagal inžinieriaus Felikso Vizbaro projektą.
