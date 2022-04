Po prašymo sudrausminti vaikus – rusiškais simboliais subjaurotas kotedžas

„Vieną dieną buvo konfliktas su vienais kaimynais, kurie yra berods rusai. Vieni – tikrai rusai. Jie augina nepilnamečius vaikus. Jie yra tiesiog nesutramdomi“, – pasakojo moteris.

Anot jos, kaimynų atžalos eina į svetimą teritoriją, kelia triukšmą ir pan. Prie Vaidos kotedžo veda servitutinis kelias, kuris yra trijų kotedžų privati teritorija. Ant šio kelio vaikai, kaip pasakojo, piešia, žaidžia, nekreipdami dėmesio į pastabas, kad tai nesaugu, nes juo važiuoja automobiliai.

Moters teigimu, nepilnamečiai taip pat daužo namo fasadą su kamuoliu, triukšmauja ir daužydamiesi lazdomis. „Daužė ir metalinį sandėliuką. Daužė kaimyno tvorą. Buvo ją medinę nulupę su kamuoliu bedaužydami“, – vardijo pašnekovė.

Šilainiuose ji gyvena metus. „Galvojau, viską išspręsime civilizuotai“, – vylėsi V. Dambrauskienė. Tačiau, anot jos, pokalbių su vaikų tėvais nepakako.

„Parašiau pareiškimą. Vieną, kitą. Parašiau, nes grasino susidoroti su mano nekilnojamuoju turtu – apgadinti. Vėl gavau grasinimą“, – kalbėjo kaunietė, pridūrusi, kad viešoje vietoje buvo išvadinta ir necenzūriniais žodžiais.

Negana to, šįryt ją grįžusią po naktinės pamainos ligoninėje pasitiko nemalonus vaizdas. „Jie pasamdė žmogų. Tas žmogus apipaišė rusiškais inicialais „Z“ ir „V“. Raidės – ant durų, ant keliuko. Taip pat apipaišė visą namo fasadą. Tai turto sugadinimas, be to, draudžiami simboliai. Taip nepaliksiu. Noriu paviešinti, kokių žmonių Lietuvoje gyvena. Eisime teisiniu keliu“, – teigė V. Dambrauskienė.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kauno policijos atstovai patvirtino, kad gautas pranešimas apie tokį įvykį. „Šįryt apie 8.30 val. policijos pareigūnai sulaukė pranešimo, jog Kaune, Mosėdžio g., moters namas ir sandėliukas buvo išteplioti dažais. Įvykio vietoje šiuo metu dirba policijos pareigūnai“, – ryte komentavo Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.

Prieš dešimt dienų Lietuvoje nuspręsta uždrausti viešai demonstruoti Georgijaus juostą ir kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius, už tai gresia bauda.

Konkrečiai nurodoma, kad draudžiamu simboliu „visais atvejais laikoma dvispalvė (juodos ir oranžinės spalvų) Georgijaus (Šv. Jurgio) juosta“. Minėtas draudimas apims ir šiuo metu Rusijos kare su Ukraina naudojamus simbolius – raides „Z“, „V“ ir kitas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Numatyta, kad už tokių simbolių demonstravimą grės 300–700 eurų bauda, o juridiniams asmenims ji sieks iki 1,2 tūkst. eurų. Pakartotinai nusižengus bus skiriama 500–900 eurų bauda fiziniams asmenims arba 800–1,5 tūkst. eurų bauda juridiniams asmenims.

Šiuo atveju policija nurodė kol kas renkanti medžiagą dėl galimo turto sugadinimo.