Po 40 metų išpildyta svajonė: Kauno Maironio gimnazijoje atidaryta sporto salė

Šventinės nuotaikos
Nors oras pasitaikė lietingas, tačiau tai nesugadino KMUG mokinių šventės. Būtent jiems atidaryta naujoji sporto salė, kurioje neabejotinai gims naujos sporto žvaigždės, liesis emocijos laimėjus, treniruojama ištvermė, siekiama geriausių rezultatų.
„Šiandien iš visų Kauno mokyklų jūs turite pačią moderniausią sporto salę, apie kurią daugelį metų svajojote. Svajonės pildosi, todėl pelnytai galite pavydėti patys sau. Esu įsitikinęs, kad tai labai patiktų ir Maironiui, nes sportas, tai – poezija“, – atidarymo metu kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šventės metu išsakyti linkėjimai tobulėti, gimnazijai įteiktas simbolinis raktas, perkirpta juostelė, davusi startą salėje pradėti sporto rungtynes. Atidarymo proga KMUG sporto salėje susirungė esami ir buvę gimnazistai. Ši erdvė tikrai taps mokyklos bendruomenės veiklų dalimi.
Dvigubas džiaugsmas, nes vaikams tikrai reikėjo normalių sportavimo sąlygų.
Sportavimo sąlygos
KMUG direktorė Daiva Garnienė už visą bendruomenę džiaugėsi naujojo objekto atidarymu, mat iki šiol gimnazistams teko sportuoti kur papuola, o dabar jie tai galės daryti civilizuotai, renkantis iš įvairesnių sporto šakų.
Vadovė užsiminė, kad pirminė idėja statyti naują sporto salę užgimė prieš beveik 40 metų, kai ji pati čia mokėsi, tad sporto salė yra tarsi seniai vystyta buvusių direktorių svajonė, kuri pagaliau virto realybe.
„Tai tikrai sena svajonė, nes iki šiol buvo labai sudėtingos sąlygos vaikams sportuoti. Pagrindiniame gimnazijos pastate turėjome tik mažą salę, skirtą gimnastikai, tad ten nebuvo galima žaisti nei krepšinio, nei tinklinio. Kai geras oras, eidavome iki Santakos stadiono. Rūsyje taip pat buvo galima žaisti stalo tenisą ar kilnoti sunkumus.
Dabar naujoje salėje vaikai galės užsiimti bet kokiu sportu. Be to, turime specialią dangą, kuria galėsime uždengti parketą, ir salėje organizuoti renginius, nes yra ir garso sistema. Pagrindinėje salėje taip pat nusileidžia tinklas ir vienu metu sportuoti gali kelių klasių mokiniai“, – pasakojo D. Garnienė.
Ji neslėpė, jog salės atidarymas suteikia daug gerų emocijų. „Kai buvau šios mokyklos abiturientė, tuometė direktorė išsakė mintį, jog reikėtų sporto salės. Ilgą laiką tos svajonės nepavyko įgyvendinti. Dabar aš tarsi atiduodu duoklę savo buvusioms direktorėms. Dvigubas džiaugsmas, nes vaikams tikrai reikėjo normalių sportavimo sąlygų“, – pridūrė KMUG direktorė.
Vadovė uždėjo dar dieną svarbų akcentą – nors naujoji sporto salė yra atskira nuo pagrindinio gimnazijos pastato, tačiau įrengti stikliniai koridoriai, tad vaikams nereikės eiti per lauką.
Apie projektą
KMUG naujos erdvės pirmajame aukšte įrengta sporto salė, holas su prieigomis, budinčiojo vieta, tualetai, liftas, laiptinė. Antresolėje – žiūrovų tribūna, stalo teniso zona, tualetai.
Taip pat rūsyje pasirūpinta techninėmis, sanitarinėmis, berniukų ir mergaičių persirengimo patalpomis. Čia pat įrengta gimnastikos salė, erdvė sunkiajai atletikai, trenerio kambarys, inventoriaus sandėlis, žiūrovų rūbinė.
Šalia pastato įrengta nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė, o ant statinio stogo sumontuotos saulės panelės. Į visas pastato erdves patogu patekti žmonės su judėjimo negalia, nes įrengti ir pandusai, ir liftas.
Mokykloje mokosi 659 vaikai. Naujoje sporto salėje vienu metu tilps iki 160 žmonių: sportininkai, treneriai, teisėjai ir žiūrovai.
Projektą parengė architektai Saulius Gudas ir Rūta Margarita Preikšienė. Rangos darbus atliko bendrovė „Statybų vizija“. Galutinė įgyvendinto projekto kaina – 4,9 mln. eurų.
