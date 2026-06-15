 Pirmoji Lietuvoje modulinė priedanga – Kauno rajone

Pirmoji Lietuvoje modulinė priedanga – Kauno rajone

2026-06-15 10:00 kauno.diena.lt inf.

Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje, įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

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Paskirtis: patalpos pritaikytos trumpalaikiam gyventojų prieglobsčiui ir gali užtikrinti būtiniausias sąlygas ekstremaliųjų situacijų metu.

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„Saugumo klausimai šiandien reikalauja ne tik planų, bet ir realių sprendimų. Ši modulinė priedanga – konkretus žingsnis stiprinant gyventojų pasirengimą galimoms grėsmėms ir kuriant saugesnę aplinką mūsų bendruomenei. Džiugu, kad Kauno rajonas šioje srityje tampa pavyzdžiu visai Lietuvai“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

100 kv. m bendro vidaus ploto priedangą sudaro dešimt tarpusavyje sujungtų monolitinio gelžbetonio segmentų. Patalpos pritaikytos trumpalaikiam gyventojų prieglobsčiui ir gali užtikrinti būtiniausias sąlygas ekstremalios situacijos metu.

Priedangoje įrengta hermetiškų durų sistema, autonominis LED apšvietimas, natūralios savieigos principu veikianti vėdinimo sistema su automatiniais sprogimo vožtuvais ir avarinis išėjimas. Konstrukcija taip pat aprūpinta suolais-gultais, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, gesintuvais, sausaisiais tualetais, vandens talpyklomis ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis. Priedanga pritaikyta ir asmenims su negalia – prie jos įrengtas specialus takelis.

Modulinės priedangos vertė siekia 186 340 eurų. Projektą įgyvendino bendrovė „Revonia LT“.

Modulinės priedangos įrengimas – tai dar vienas žingsnis stiprinant Kauno rajono savivaldybės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Praėjusiais metais savivaldybė įsigijo tris mobilius civilinės saugos konteinerius su būtiniausia įranga gyventojų saugumui užtikrinti.

Šiame straipsnyje:
modulinė priedanga
Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorija
Garliava
apsauga
Kauno rajono diena

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