Pirmą kartą Lietuvos istorijoje: Kaune renkasi pasaulio alkoholio žalos ir politikos tyrėjai

Kodėl šis renginys svarbus Lietuvai?
Tai, kad 51-asis KBS simpoziumas vyksta būtent Kaune – pirmą kartą Baltijos šalyse – yra savotiškas pripažinimas Lietuvos mokslinės bendruomenės pastangoms ir reformų patirčiai. Lietuva pastaraisiais metais sulaukia tarptautinio dėmesio kaip šalis, kurioje Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos alkoholio kontrolės priemonės davė apčiuopiamų rezultatų, tad renginys suteiks progą Lietuvos ir kitų šalių tyrėjams palaikyti ir užmegzti naujus ryšius su pasaulio lyderiais.
Kettilo Bruuno Society – tai tarptautinė asociacija, įkurta 1986 m. ir pavadinta žymaus suomių mokslininko vardu. Ji kilo iš Tarptautinės alkoholio ir priklausomybių tarybos, kurios ištakos siekia net 1885 m. Asociacija per 50 metų be pertraukos organizuoja simpoziumus: pastaraisiais metais jie Pietų Afrikos Respublikoje (2023), Australijoje (2024) ir Škotijoje (2025).
Svarbiausi pranešėjai – pasaulinio lygio tyrėjai iš Kanados, Australijos, Jungtinės karalystės, Skandinavijos ir JAV
Tarptautiniu mastu pripažintas epidemiologas prof. Jürgen Rehm (Kanada, Vokietija) skaitys plenarinį pranešimą apie alkoholio vartojimo ekonominius ir visuomeninius padarinius. Prof. Rehm tyrimai aktyviai naudojami Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bei daugelio valstybių alkoholio kontrolės politikos rekomendacijose. Prof. Rehm kartu su Lietuvos ir tarptautiniais mokslininkais yra tyręs Lietuvos alkoholio kontrolės politikos efektyvumą – jo su kolegomis darbai atskleidė reikšmingą vartojimo ir mirtingumo mažėjimą Lietuvoje, ypač tarp darbingo amžiaus vyrų.
Pranešimą konferencijoje taip pat skaitys sociologas prof. Robin Room (Australija, Švedija), laikomas vienu cituojamiausių alkoholio politikos tyrėjų pasaulyje. Šis mokslininkas vadovavo alkoholio tyrimų centrams JAV, Kanadoje, Švedijoje ir Australijoje. Simpoziume Kaune prof. Room pristatys naujausius duomenis apie alkoholio žalos kitiems, ne geriantiems, kumuliacinį pobūdį – kai žalingo vartojimo asmenų šeimoje ar aplinkoje daugėja, žala aplinkiniams didėja neproporcingai.
La Trobe universiteto profesorė, pasaulinė lyderė alkoholio žalos kitiems tyrimų srityje, Anne-Marie Laslett (Australija) simpoziume pristatys Australijoje pastebėtą ryšį – per pastarąjį dešimtmetį reikšmingai sumažėjo gyventojų dalis, nurodanti patyrusi aplinkinių girtavimo žalą. Prof. Laslett darbai pakeitė tarptautinį požiūrį: alkoholio pasekmės turi būti vertinamos ne tik individualios sveikatos, bet ir vaikų gerovės, šeimos bei visuomenės apsaugos kontekste..
Simpoziume taip pat dalyvaus Maria Neufeld iš PSO Europos biuro, KBS prezidentė Gillian Shorter, prof. Jacek Moskalewicz, vienas žymiausių Lenkijos priklausomybių tyrinėtojų, ir kiti žymūs mokslininkai.
Programoje 125 pranešimai ir futbolo varžybos
Savaitės trukmės simpoziumo programa apima 125 plenarinius ir paralelinius pranešimus, mokslines diskusijas ir teminius seminarus-dirbtuves, kurie leis diskutuoti apie visuomenės sveikatos, alkoholio kontrolės politikos iššūkius ir metodologines tyrimų tendencijas. Renginio dalyviai taip pat kviečiami į socialinius renginius – priėmimą Kauno rotušėje, ekskursijas po Kauną ir rengėjų organizuojamas futbolo rungtynes. Visa programa sukurta taip, kad tarptautiniai tyrėjai ne tik pristatytų naujausius mokslinius darbus, bet ir užmegztų bei stiprintų ilgalaikius profesinius ryšius.
Tarptautinį simpoziumą organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas bei V. Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Kaunas IN, Kauno miestu ir tarptautine Kettil Bruun Society bendruomene.
Renginio mokslinį ir organizacinį komitetus atstovauja prof. dr. Ilona Tamutienė (VDU), doc. dr. Daumantas Stumbrys (VDU), prof. dr. Mindaugas Štelemėkas (LSMU), dr. Laura Miščikienė (LSMU) ir dr. Birutė Peištarė (VDU).
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