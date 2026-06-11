Piktinasi dėl šaligatvį užėmusių šiukšlių konteinerių

Vyro teigimu, prie 14-uoju numeriu pažymėto namo antrinių žaliavų konteineriai jau ne vienerius metus nuolat laikomi tiesiog ant šaligatvio, taip pažeidžiant mieste galiojančias taisykles.
„Tokia situacija pažeidžia Kaune galiojančias Tvarkymo ir švaros taisykles, pagal kurias konteineriai turi būti laikomi tam skirtose aikštelėse arba privačioje teritorijoje, o ne viešojo naudojimo pėsčiųjų zonose“, – teigia kaunietis.
Savo laiške gyventojas išskiria kelias pagrindines problemas ir pabrėžia, kad užstačius šaligatvį pėstieji nebegali saugiai prasilenkti. Norėdami praleisti kitus praeivius, tėvus su vaikų vežimėliais ar neįgaliuosius, žmonės yra priversti žengti į važiuojamąją kelio dalį, o tai kelia tiesioginį pavojų jų gyvybei bei sveikatai.
Kauniečio teigimu, ši situacija lengvai išsprendžiama, mat Žemaičių g.14 namas turi pakankamai vietos savo vidiniame kieme, kur šie konteineriai galėtų būti laikomi tvarkingai ir netrukdant viešajai erdvei.
Be to, vyras atkreipia dėmesį ir į miesto estetiką – šaligatvis nėra vieta nuolatiniam atliekų sandėliavimui, nes tai ne tik gadina Kauno įvaizdį, bet ir formuoja ydingą praktiką, jog bet kuris pastato savininkas gali savo reikmėms užimti pėsčiųjų takus.
„Prašau įpareigoti namo savininkus, bendriją arba teritoriją administruojančią įmonę perkelti atliekų konteinerius į jiems priklausančią teritoriją ir atlaisvinti šaligatvį pėstiesiems“, – į atsakingas institucijas kreipiasi vyras.
Savivaldybė žada sprendimus jau rytoj
Situaciją pakomentavo Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Ji patvirtino, kad konteineriai privalo būti laikomi jiems priskirtoje vietoje, o ne ant šaligatvio, ir pažadėjo greitus pokyčius.
„Imamės iniciatyvos išspręsti šią situaciją, todėl jau rytoj prie Žemaičių g. 14 ir Žemaičių g. 16 namų didesnės talpos atliekų konteineriai bus pakeisti mažesniais, o jų aptarnavimo dažnumas – padidintas. Tikimės, kad gyventojai mažesnės talpos konteinerius laikys kiemo teritorijoje ir tai padės atlaisvinti šaligatvį pėstiesiems“, – komentavo R. Savickienė.
Pasak skyriaus vedėjos, siekiant išvengti bet kokių neaiškumų ateityje, vietos gyventojai bus papildomai informuoti, kuriam savininkui yra priskirtas konkretus konteineris. Tikimasi, kad šie kompleksiniai sprendimai padės galutinai išspręsti įsisenėjusią problemą.
(be temos)
(be temos)