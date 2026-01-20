Pasidalijo svarbia rekomendacija kauniečiams

Kietųjų dalelių koncentracija
Kauno miesto savivaldybė praneša, kad sausio 19 d. užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) paros ribinės vertės viršijimas Kauno Dainavos ir Jonavos valstybinėse oro kokybės tyrimų stotyse. „Įsivyravus nepalankioms meteorologinėms sąlygoms – sausi, žvarbūs orai, teršalai kaupėsi aplinkos ore. Aplinkos oro užterštumo padidėjimui įtakos turėjo transporto tarša bei suintensyvėjęs individualių gyvenamųjų namų kūrenimas šildant patalpas“, – taršos šaltinius vardijo specialistai.
Pajutus dusulį, kosulį, krūtinės diskomfortą ar paūmėjus lėtinėms ligoms, rekomenduojama nedelsti ir kreiptis į gydytoją.
Šiuo metu, sausio 20 d., kietųjų dalelių normos viršijimas ir toliau fiksuojamas dalyje valstybinių stočių. Vyrauja nepalankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui. Kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore išliks padidėjusi.
Kauno miesto savivaldybės oro kokybės žemėlapyje matyti, kad kietųjų dalelių koncentracija padidėjusi visose matuojamose vietose. Specialūs oro taršos matuokliai įrengti visuose miegamuosiuose rajonuose, tad galima realiu laiku stebėti, kaip keičiasi oro kokybė.
Būtina saugoti sveikatą
Padidėjus kietųjų dalelių (KD10) koncentracijai ore, gyventojams rekomenduojama saugoti savo sveikatą ir riboti buvimą lauke. Ši rekomendacija ypač taikoma jautrioms gyventojų grupėms – vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nėščiosioms bei asmenims, sergantiems kvėpavimo takų ar širdies ir kraujagyslių ligomis.
Taip pat patariama vengti intensyvios fizinės veiklos lauke, nes gilesnis ir dažnesnis kvėpavimas lemia didesnį teršalų patekimą į organizmą. Esant galimybei, rekomenduojama likti patalpose, laikyti uždarytus langus.
„Gyventojai raginami prisidėti prie taršos mažinimo renkantis viešąjį transportą ar kitas aplinkai draugiškas susisiekimo priemones bei atsakingai kūrenant gyvenamąsias patalpas. Pajutus dusulį, kosulį, krūtinės diskomfortą ar paūmėjus lėtinėms ligoms, rekomenduojama nedelsti ir kreiptis į gydytoją“, – patarė specialistai.
