Per pandemiją adventas keliasi ir į virtualias erdves

Sekmadienį, 12 val., Kauno arkikatedroje bazilikoje į tikinčiuosius, pradedančius tą budėjimo ir dvasinio atsinaujinimo metą, kreipsis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, vadovausiantis advento pirmojo sekmadienio Eucharistijos liturgijai.

Negalintieji jose dalyvauti dėl grėsmės kitų žmonių ar savo sveikatai Lietuvos vyskupų sprendimu gali rinktis tiesiogines transliacijas. Kauno arkivyskupijoje, atsižvelgiant į karantino metą ir vis dar plintant pavojingai infekcijai, be gyvo dalyvavimo pamaldose, naudojamasi medijų galimybėmis ir kviečiama į tiesiogines šv. Mišių transliacijas arkivyskupijos „YouTube“ kanalu, taip pat arkivyskupijos feisbuko paskyroje. Transliacijos vyks kiekvieną advento sekmadienį.

Į ypatingą maldą – advento rekolekcijas – Kauno arkivyskupas K. Kėvalas kviečia trečiadienio vakarais. Jos taip pat vyks arkikatedroje, kiekvieną savaitę pakviečiant vis kitą žmonių grupę (jaunimą, artimo meilės konkrečias tarnystes atliekančius, taip pat šeimas, mokytojus bei visus jaunimo ugdytojus). Tai ne tik šv. Mišios drauge su ganytoju, jo vilties bei padrąsinimo žinia, bet ir jo adventinė konferencija. Be to, arkikatedroje bus galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį ar tiesiog pasikalbant rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais su kunigu. Trečiadienio vakaruose galima dalyvauti ir gyvai, ir per numatomas tiesiogines transliacijas.

Dešimčių tūkstančių žmonių susidomėjimo sulaukė pavasarį, siaučiant pirmajai viruso bangai, Kauno arkivyskupijos organizuotos gavėnios rekolekcijos. Per šį adventą gruodžio 17–23 d. vėl numatomos rekolekcijos internetu (užsiregistravusiems) su arkivyskupu emeritu Lionginu Virbalu SJ. Vaizdo ir garso įrašais, dailės kūriniais ir tėvo jėzuito Liongino įžvalgomis praturtintos rekolekcijos lydės Jėzaus Gimimo link. Tai patraukli „internetinė“ galimybė stabtelėti ir atverti save džiaugsmingai Dievo artumai, kurios širdies gilumoje ilgisi žmogus šiame iš visų pusių kartais spaudžiančiame laike.

Šiuolaikišku būdu, per virtualų susitikimų ciklą, atveriant širdis menui ir maldai, karantiną išgyventi kviečia Šiluvos šventovė. Advento šeštadienių vakarais bus galimybė atrasti vis kitą krikščioniškosios dailės kūrinį – Dievo Motinos atvaizdą. Dvasinį dialogą su juo padės užmegzti Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios kultūros paveldo doktorantė, muziejininkė Rūta Giniūnaitė Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje, šeštadieniais nuo 17.30 val.