 Orai jaukia planus: Liepų alėjos atidarymas – perkeliamas

Orai jaukia planus: Liepų alėjos atidarymas – perkeliamas

2026-06-16 16:47 kauno.diena.lt inf.

Birželio 17 d. buvo suplanuotas naujos erdvės Aleksote – Liepų alėjos – atidarymas, tačiau peržvelgus orų prognozes nuspręsta šventę atidėti. Kauniečiai raginami labai neliūdėti, mat naujosios poilsio oazės atidarymas vis tiek įvyks, tad jo tikrai verta laukti.

<span>Orai jaukia planus: Liepų alėjos atidarymas – perkeliamas</span>
Orai jaukia planus: Liepų alėjos atidarymas – perkeliamas / Kauno m. savivaldybės nuotr.

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„Dėl gausių kritulių ir susidariusių nepalankių sąlygų birželio 17 d. numatytas renginys perkeliamas. Naują šventės datą ir laiką paskelbsime artimiausiu metu. Sekite naujienas ir pasidalinkite žinia su draugais!“ – pranešė Kauno miesto savivaldybė.

Sekite naujienas ir pasidalinkite žinia su draugais!

Primename, kad Narsiečiuose po rekonstrukcijos atidarymo laukia Liepų alėja. Atnaujintoje teritorijoje tarp brandžių liepų įrengtas medinis pasivaikščiojimų takas, leidžiantis patogiai mėgautis gamta ir atsiveriančiais vaizdais. Greta tvenkinio įkurta terasinė poilsio erdvė su ap švietimu, kviečianti stabtelėti ir pasimėgauti ramybe bet kuriuo paros metu.

Erdvė pritaikyta įvairiems lankytojų poreikiams. Čia įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atkurta buvusi sodo zona su augalais, kuriais galima ne tik grožėtis, bet ir ragauti jų vaisių ir uogų. Kad būtų patogiau patekti į teritoriją, įrengti nauji tilteliai, o šalia kanalo suformuotas akmenų takas.

Pakrantės apsodintos prie vandens augančiais ir žydinčiais augalais, suteikiančiais erdvei dar daugiau gyvybės ir natūralaus grožio. Visą teritoriją papildo modernus apšvietimas, užtikrinantis jaukią atmosferą vakarais.

Šiame straipsnyje:
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Liepų alėjos atidarymas
atšaukiamas Liepų alėjos atidarymas
Orai
lietus

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