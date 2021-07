Obelynė virsta rekreacijos, poilsio, gamtos pažinimo objektu ir kultūros erdve

Vientisa kultūrinė erdvė

"Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus ir yra labai perspektyvus, nes turi labai rimtai sudėliotas dedamąsias, formuojančias muziejų kaip vientisą kultūrinę erdvę. Tai ir žmogaus rankomis išpuoselėtas gamtos kampelis, dendrologinis parkas su įdomia augmenija, esantis Kamšos botaninio-zoologinio draustinio teritorijoje, ir unikalus senasis paveldo sodas su vaismedžių rinkiniu, memorialinis muziejus, pilnas artefaktų, liudijančių apie Honoratos ir Tado Ivanauskų šeimą, jų buitį, veiklą, netgi tarpukario Kauno inteligentijos gyvenimą", – vardijo Kauno rajono muziejaus (KRM) direktorius Zigmas Kalesinskas. Obelynė yra šio muziejaus nesavarankiškas struktūrinis padalinys.

Siekis: Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus pretenduoja tapti vienu įdomiausių ir gražiausių šalyje. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tiek Kauno rajono savivaldybė, prieš kelerius metus perėmusi šį objektą, kiek KRM siekia išsaugoti Obelynę kuo mažiau urbanizuotą. "Norime lankytojams sukurti tokią infrastruktūrą, kuri nežalotų ir nenaikintų šio unikalaus kampelio, kad atėjęs žmogus čia jaustųsi esąs gamtoje", – pabrėžė Z.Kalesinskas.

Kvepės obuolių pyragu

Lankytojų patogumui jau anksčiau įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Čia palikę transporto priemonę, atvykusieji toliau keliauja pėsčiomis natūraliais takeliais. Turizmo sezono pradžioje duris atvėrė informacinis geokupolas, kuriame bus erdvė edukacijoms ir pavalgyti. Užsukę lankytojai galės išgerti kavos, pasimėgauti pyragu, iškeptu iš Obelynės obuolių. "Sumaniusiems čia praleisti dieną su vaikais nereikės sukti galvos, kur papusryčiauti, papietauti ar pavakarieniauti. Tai praplės galimybę mėgautis šiuo objektu", – patikino KRM direktorius ir priminė, kad Obelynės parkas lankytojams atviras nuo 6 iki 22 val.

Natūralumas: Obelynę siekiama išsaugoti kuo mažiau urbanizuotą. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

Žmonės čia jaukiai jaučiasi net sutemus: pagrindiniai takai prieigose prie memorialinio muziejaus apšviesti. "Parke apšvietimo įrengti neketiname, juo lankytojai galės mėgautis gamtos dovanotu laiku", – sakė pašnekovas.

Sukūrė buvimo iliuziją

"Memorialinio muziejaus pastatas sutvarkytas taip, kad užsukusiam lankytojui susidarytų įspūdis, jog Ivanauskai tik ką papietavo, paruošė stalą svečiams ir išėjo dirbti į sodą ar parką. Erdvė – jau graži ir tvarkinga, suformuota taip, kad atitiktų inteligentų šeimos gyvenseną. Neseniai lankėsi Tado Ivanausko anūkė, iš jos sulaukiau didžiausio įvertinimo. Tai ji pasakė, kad jaučiasi taip, lyg jos seneliai ką tik buvo viduje", – džiaugėsi Z.Kalesinskas.

Kadangi memorialinis muziejus apima XX a. pradžią, sovietmetį ir nepriklausomybę, jame šie laikotarpiai susipynė, todėl buvo likę menkaverčių sovietmečio atributų. Dabar name jau nėra sovietinių šviestuvų – juos pakeitė antikvariatuose surasti unikalūs tarpukario Kauno šviestuvai, kitus – art deco stiliaus – muziejus parsisiuntė iš Prancūzijos. "Manau, kad lankytojai Obelynėje atras ir pajus tarpukario dvasią. Ji kuriama pamažu, atsargiai, nieko negriaunant ir nenaikinant", – pabrėžė pašnekovas.

Norime lankytojams sukurti tokią infrastruktūrą, kuri nežalotų ir nenaikintų šio unikalaus kampelio.

Jau sutvarkytos visos krosnys, kurios žiemą šildys namą. Tai leis muziejui dirbti visus metus.

Daugėja meno ženklų

Obelynėje atsiranda ir meno ženklų. Iš Italijos atkeliavo šios šalies menininkų sukurtos marmuro skulptūros, kurios idealiai įsikomponavo į Obelynės kraštovaizdį ir tapo jo neatsiejama dalimi.

"Su architektu Aurimu Vengriu priėjome prie bendros nuomonės, kad Obelynė vertinga savo autentiškumu ir jį būtina išlaikyti, o kartu ir papildyti nūdienos akcentais. Kitais metais, kai Kaunas ir Kauno rajonas taps Europos kultūros sostine, aikštelėje tarp sodo ir parko ketiname įrengti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Leono Striogos skulptūrų ekspoziciją. Jautrūs ir gražūs medžio darbai išties labai derės gamtos prieglobstyje, o ekspozicija ne dažnai, bet bus keičiama", – planais dalijosi Z.Kalesinskas.

Pritapo: iš Italijos atkeliavo šios šalies menininkų sukurtos marmuro skulptūros, kurios idealiai įsikomponavo į Obelynės kraštovaizdį ir tapo jo neatskiriama dalimi. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

Muziejaus vadovo žodžiais, erdvė bus kultūrinama ir per muziką, poeziją, jau šiemet suplanuota surengti kelis koncertus be bilietų, be žiūrovų vietų – ant iškylų kilimėlių. Koncertai bus skirti visai šeimai: nuo močiučių ir senelių iki anūkų vaikų vežimėliuose.

Keli koncertai: Gedimino Gelgoto Naujų idėjų kamerinio orkestro ir elektroninės muzikos – liepą Obelynėje jau nuskambėjo, čia buvo atskridusi ir "Poezijos pavasario" paukštė. Tikimasi, kad šis renginys taps tradicinis. "Šią vasarą dar numatytas Erikos Drungytės knygos pristatymas, operos solisto Mindaugo Jankausko koncertas ir dar vienas elektroninės muzikos. Taigi, Obelynė virsta rekreacijos, poilsio, gamtos pažinimo objektu ir kultūros erdve", – džiaugėsi pašnekovas.

Obelynėje šiemet jau ketinama išnaudoti ir Kalėdų laikotarpį: parko centre girliandomis papuošti didžiules egles ir nustebinti lankytojus.