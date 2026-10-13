Mirė gyvenimą vaikams pašventusi Vida Rainienė

Vida Rainienė (1957–2026)
Jos gyvenimo kelias pasikeitė 1997 metų rugsėjį, kai dirbdama Vilkijos ligoninėje Vida sutiko penkis vaikus iš socialinę riziką patiriančios šeimos. Tarp jų buvo ir vos vieno mėnesio dvynukai, kurių būklė buvo sunki. Giliai tikinti Vida pirmiausia pasirūpino jų krikštynomis, o netrukus priėmė sprendimą, nulėmusį visą tolesnį jos gyvenimą – visus penkis vaikus pasiėmė auginti į savo šeimą,.
Nuo tada pagalba vaikams tapo jos gyvenimo misija. Vida rūpinosi sunkiau gyvenančiomis, vaikus auginančiomis šeimomis, veždavo maisto, ieškodavo paramos ir pagalbos. Nebuvo atstumtas nė vienas, kuriam jos reikėjo.
Ilgainiui ši veikla išaugo į labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“, vaikų dienos centro ir globos veiklą Vilkijoje. Vida daugelį metų vadovavo fondui ir rūpinosi vaikais, kuriems reikėjo saugumo, namų jausmo ir suaugusio žmogaus, kuriuo galima pasitikėti.
Už ilgametę socialinę veiklą ir nuopelnus bendruomenei 2018 metais Vida Rainienė buvo apdovanota Kauno rajono savivaldybės antrojo lygio Garbės ženklu. Jos veikla taip pat įvertinta „Gerumo žvaigžde“.
Tačiau didžiausias Vidos gyvenimo įvertinimas – žmonės, kuriems ji padėjo, vaikai, kuriems tapo atrama, ir šeimos, kurioms sunkiausią akimirką ištiesė ranką.
Ačiū, Vida, už atvertas namų ir širdies duris, už vaikus, kuriems tapai Mama, ir už daugybę kitų, kuriems buvai atrama. Tavo gerumas liks gyvas žmonėse, kurių gyvenimus pakeitei.
Nuoširdžiai užjaučiu Vidos Rainienės šeimą, artimuosius, „Nemuno krašto vaikų“ bendruomenę ir visus, kurie ją pažinojo.
Apie Vidos Rainienės netektį pranešė ir jos šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
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