Mažųjų kauniečių vasara tęsiasi: skelbiama papildoma registracija į stovyklas

Pirmojo registracijos etapo metu daugiau kaip 4,7 tūkst. vietų į vasaros stovyklas buvo užpildytos akimirksniu – per pirmąsias dešimt minučių. Siekdama sudaryti daugiau galimybių vaikams turiningai leisti vasaros atostogas, savivaldybė organizuoja papildomą registraciją. Miestas finansuos dar 31 dieninės stovyklos pamainą, kuriose galės dalyvauti beveik 470 mokinių. Visos stovyklos bus nemokamos – jų organizavimui iš miesto biudžeto skirta daugiau kaip 75,7 tūkst. eurų.
Nuo birželio pabaigos iki pat rudens vaikus į turiningas veiklas kvies šešios įstaigos: Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, šokio teatras „Aura“, Kauno menininkų namai, Kauno kultūros centras bei Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Stovyklų organizatorių parengtos programos pritaikytos 1–9 klasių mokiniams, o daugiausia vietų numatyta pradinių klasių vaikams.
Savo atžalas tėvai ir globėjai galės registruoti birželio 23 d. nuo 9 val. per platformą vaikai.kaunas.lt. Į papildomas vietas galės pretenduoti tie, kuriems nepavyko patekti į vasaros stovyklas gegužę.
Dienos stovyklos aprėps platų veiklų spektrą – nuo technologijų ir mokslo iki sporto, meno bei kultūros pažinimo. Vaikai galės dalyvauti STEAM užsiėmimuose, leistis į pažintines išvykas, įsitraukti į kūrybines dirbtuves bei aktyviai leisti laiką su bendraamžiais.
Kauno kultūros centras pradinių klasių mokiniams parengė edukacinę, kūrybinę ir patyriminę programą. Ja siekiama ugdyti mažųjų kauniečių kultūrines, socialines ir emocines kompetencijas. Stovyklos metu vaikai per kultūros, meno, mokslo ir kūrybines veiklas pažins keturias pagrindines gamtos stichijas – orą, žemę, vandenį ir ugnį.
Šiuolaikinio šokio teatras „Aura“ organizuos plaukimo ir šokio stovyklą. Pirmoje dienos pusėje vaikai lankysis baseine, o antroje – dalyvaus kūrybinio judesio ir šokio užsiėmimuose. Tokiu būdu bus lavinami vaikų plaukimo įgūdžiai, stiprinamas fizinis pasirengimas, koordinacija, kūrybiškumas, judesio ir šokio laisvumas, gebėjimas atskleisti ir išreikšti emocijas.
Kauno menininkų namų stovykloje jaunuoliai susipažins su miesto kultūros reiškiniais, iniciatyvomis bei festivaliais, kūrybinėmis praktikomis. Vaikai ugdysis savo kūrybiškumą, saviraišką, bendradarbiavimo įgūdžius, smalsumą ir gebėjimą pažinti miestą per kultūrą bei meną. Dalyviai bus skatinami aktyviai dalyvauti kūrybinėse užduotyse, tyrinėti miesto erdves, kurti individualiai ir grupėse, reflektuoti savo patirtis bei pristatyti pasiektus rezultatus.
STEAM pramogas išbandyti leis Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. Jų stovyklos kvies nerti į veiklas, kuriuose susijungia gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūryba, matematika ir medijų technologijos. Užsiėmimų metu vaikai išbandys robotikos, eksperimentų, programavimo, inžinerijos, elektronikos, matematikos, gamtos mokslų, medijų veiklas.
Vinco Kudirkos viešosios biblioteka daugiausia dėmesio skirs kultūrinėms-edukacinėms veikloms, kuriose vaikai susipažins su Lietuvos kultūros paveldu ir šiuolaikinėmis kultūros formomis, lietuviškomis tradicijomis, papročiais.
Viena iš vasariškų pramogų – pritaikyta 8–11 metų vaikams, susiduriantiems su disleksija. Įtraukios veiklos metu Lietuvos audiosensorinė biblioteka kvies skaityti knygą „Istorija vizgina uodegą. Trumpos istorijos apie ilgą žmogaus ir šuns draugystę Lietuvoje“. Kiekvienas vaikas galės atrasti savo ritmą ir priimtiniausią būdą – klausydami garsinės knygos, sekdami sinchronizuotą tekstą elektroninėje knygoje arba skaitydami spausdintą leidinį.
Taip pat šiuo metu dar yra likę 110 laisvų vietų stovyklose vaikams, augantiems jautresnėje socialinėje aplinkoje. Jomis gali pasinaudoti vaikai iš daugiavaikių šeimų, socialinę paramą gaunančių šeimų, mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalią, lankantys vaikų dienos centrus ir kitus šiai grupei keliamus kriterijus.
Visa aktuali informacija apie papildomas stovyklas, laisvas vietas ir registracijos tvarką skelbiama internetu vaikai.kaunas.lt/.
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