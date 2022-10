Legendinis pastatas atgims naujomis spalvomis

Istorija įspūdinga

Pasaulinio garso Versalio rūmų Paryžiuje garbei pavadintas „Versalio“ pastatas Kaune skaičiuoja jau daugiau kaip 100 metų. 1897–1898 m. pagal architekto Nikolajaus Andrejevo projektą miesto centre buvo pastatyti mūriniai dviejų aukštų pastatai. Nuo to laiko jie yra vieni iš nedaugelio laikinojoje sostinėje išlaikę autentišką architektūrinių ir funkcinių sprendinių visumą.

Dar XIX a. pabaigoje dabartinių Laisvės alėjos ir Vasario 16-osios gatvių susikirtimo vietose išaugusiame pastate apsigyveno savininkai. Antrame aukšte buvo įrengtas „Versalio“ viešbutis, o pirmame duris atvėrė restoranas, kelios parduotuvės, knygynas, kirpykla. Funkcijų ir paslaugų gausa lėmė, kad pastatas ne tik atliko apgyvendinimo, maitinimo funkcijas, bet ir tapo kultūriniu kvartalo centru.

1920 m. „Versalyje“ būrėsi užsienio svečių klubas. Pastato kaimynystėje, Vasario 16-osios gatvėje, kurį laiką gyveno ir Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Tarpukariu „Versalyje“ rinkdavosi laikinosios sostinės menininkai, teatralai, literatai, elito atstovai. Restoranas siūlydavo įvairią programą – nuo romansų iki amerikietiškojo akrobatinio baleto. Čia buvo ir biliardas, kabaretas-varjetė. Savo karjerą šiame restorane pradėjo žymus estrados dainininkas Antanas Šabaniauskas.

Vėliau pastatas buvo ne kartą renovuotas. Sovietmečiu čia veikė „Jaunimo kavinė“. Dabartiniais nepriklausomybės metais statinys gerokai aptriušo, nebegalėjo kokybiškai atlikti funkcijų ir neatitiko besikeičiančių architektūros tendencijų.

Darbai: istorinis pastatas atrodo gerokai pavargęs nuo metų naštos ir reikalauja atnaujinimo. (Projektuotojų nuotr.)

Žinomi architektai

Prieš keletą metų bendrovė „Kauno Versalis“ subrandino idėją kapitališkai sutvarkyti vieną reprezentacinių miesto pastatų. Tam pasitelkta viena geriausių šalies architektų studijų – „Aketuri Architektai“, kuriai vadovauja Lukas Rekevičius.

Architektai parengė viešbučių paskirties pastatų Laisvės al. 88 / Vasario 16-osios g. 3, Kaune, rekonstravimo į viešbučių paskirties pastatą su gyvenamosios, maitinimo ir prekybos paskirties patalpomis projektą.

Pasak architektų, atsižvelgiant į ne tik architektūrinę, bet ir kultūrinę statinio svarbą, siekta, kad semantiniai atkuriamo komplekso ženklai būtų skaitomi ne tik per restauruojamą ar remontuojamą architektūrinę materiją, bet ir per komplekso istorinės funkcijos atkūrimą. Jo erdvėse numatomos viešbučių, restorano ir prekybos paskirčių patalpos.

„Tikimės, kad projekto derinimas netrukus sklandžiai pasieks finišą ir galėsime imtis rekonstrukcijos darbų. Esame dėkingi, kad miesto valdžia supranta investicijų į istorinius objektus pritraukimo svarbą. Pažadame kruopščiai išlaikyti svarbiausius istorinius akcentus ir įpūsti daugiau gyvybės į visiems mums, kauniečiams, svarbų pastatų kompleksą“, – teigė projekto savininkas Paulius Jankūnas.

Išlaikys unikalumą

Norima, kad kultūriškai reikšmingiausia ir žymiausia komplekso erdvė – restoranas – ne tik išlaikytų originalų „Versalio“ pavadinimą, bet ir išsaugotų daugumą unikalių bruožų. Bus siekiama išlaikyti originalaus dydžio „Versalio“ restorano salės erdvę. Šalia numatoma moderni virtuvė aprūpins restoraną gurmaniškais patiekalais. Restorano salės su virtuve plotas sieks apie 270 kv. m. Tarpukariu „Versalio“ kompleksas buvo vadinamas pirmos rūšies viešbučiu mieste, todėl bus siekiama kompleksui grąžinti pirminį prestižinį statusą.

Greta atkuriamų sprendinių pastato kompleksą numatoma praplėsti įrengiant požeminę automobilių saugyklą po visu sklypu, o šiaurinėje sklypo dalyje, pratęsiant perimetrinio užstatymo tipologiją, numatoma statyti naują – šešių aukštų gyvenamosios paskirties pastato dalį. Vidinėje kiemo dalyje atkuriamas istoriškai buvęs, tačiau neišlikęs dviejų aukštų užstatymas.

Esame dėkingi, kad miesto valdžia supranta investicijų į istorinius objektus pritraukimo svarbą.

Į projektuojamą teritoriją numatoma viena įvaža iš Vasario 16-osios gatvės šiaurės pusės – rytiniame sklypo kampe, kuria patekus į sklypą iš karto dengta rampa bus nusileidžiama į požeminę automobilių saugyklą. Likusioje sklypo dalyje transporto eismas nenumatomas, antžeminės automobilių stovėjimo vietos neprojektuojamos. Vidinis pastato kiemas pritaikomas pastato gyventojų ir lankytojų veikloms ir rekreacijai.

Apgalvotos net smulkmenos

Esamų pastatų sklype bendrasis plotas turėtų beveik padvigubėti ir siekti beveik 7 tūkst. kv. m. Tiesa, antžeminis plotas sudarys daugiau nei pusę bendrojo ploto, o dar apie ketvirtadalis – bus įrengta po žeme.

Rekonstruojamame pastate negyvenamosios paskirties patalpos sudarys daugiau kaip pusę bendrojo pastato ploto, iš jų viešbučių paskirties – apie 45 proc., prekybos – per 10 proc., be to, bus įrengta maitinimo erdvė. Gyvenamosios paskirties patalpos pastate sudarys maždaug trečdalį ploto.

Planuojama įrengti dvi dešimtis viešbučio apartamentų ir tiek pat gyvenamųjų butų. Iš jų septyni – dviejų kambarių, septyni – trijų kambarių, šeši – keturių kambarių ir vienas – penkių kambarių.

Projektuojamos septynios prekybos paskirties patalpos bus pirmame aukšte su atskiromis įeigomis iš lauko.

Požeminėje automobilių saugykloje bus įrengtos 48 parkavimo vietos, iš kurių dešimt – su elektromobilių įkrovimo stotelėmis.

Projektas jau sulaukė pirminio Kauno miesto savivaldybės pritarimo, tad lieka sutvarkyti paskutinius formalumus.