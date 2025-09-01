Lapių seniūnija: džiugina ir dideli, ir maži darbai

Svarbi tendencija
Vienas tokių pavyzdžių – baigiamas rekonstruoti Lapių pagrindinės mokyklos stadionas.
„Rugsėjo 5 d. vyks Lapių pagrindinės mokyklos stadiono atidarymas. Darbai pradėti praėjusiais metais, dabar procesas pasiekė finišą. Objektas atitinka visus europinius standartus. Svarbiausia, kad tokia vieta labai reikalinga vietos bendruomenei“, – pabrėžė G. Kaminskienė.
Seniūnė pastebėjo, kad stadiono poreikis buvo akivaizdus.
„Netrukus mokyklos bendruomenė ir vietos gyventojai galės naudotis moderniu ir įvairiapusiu sporto kompleksu“, – sakė seniūnė.
Anot G. Kaminskienės, Kauno rajono merui Valerijui Makūnui skiriant nuolatinį dėmesį švietimui, jo kokybei ir patrauklumui gerinti, ugdymo įstaigų plėtra ir efektyvumo didinimas Kauno rajone jau tapo įprasta tendencija.
G. Kaminskienės tvirtinimu, atnaujintas stadionas bus naudojamas kiek įmanoma efektyviau.
„Visi suprantame, kad tai labai reikalinga erdvė ne tik mokyklai, bet ir sportuoti norintiems miestelio gyventojams, todėl bus sudaromos sąlygos kuo aktyviau įsijungti žmonėms, norintiems aktyvesnio laisvalaikio. Reikės suderinti laiką su moksleivių užimtumo grafiku. Stadione bus rengiamos varžybos, įvairios treniruotės, vyks renginiai. Užimtumas turėtų būti maksimalus“, – pabrėžė seniūnė.
Ji akcentavo, kad atsiveria naujų galimybių Lapėse jau tradiciniams sporto renginiams – pavyzdžiui, moksleivių dziudo turnyrui Lapių seniūnijos taurei laimėti. Jį organizuoja Lapių seniūnijoje gyvenantis dziudo puoselėtojas, dziudo treneris Vytautas Budginas.
Erdvė – daugiafunkcė
Rekonstruotame stadione įrengta daugiafunkcė mažojo futbolo aikštelė su dirbtinės žolės danga, dviem stacionariais futbolo vartais, kamuolio gaudyklėmis.
Yra daugiafunkcė sporto aikštelė su sintetine gumine danga ir pažymėtomis linijomis krepšiniui, tinkliniui, piklbolui ir kvadratui. Įrengti krepšinio stovai su lentomis, lankais ir tinklinio stovai.
Teniso mėgėjams – lauko teniso aikštelė su gumine danga, standartus atitinkančiais tinklo stovais ir kamuoliukų gaudyklėmis.
Lankytojų lauks lauko treniruoklių aikštelė, kurioje – trys gimnastikos įrenginiai ir aštuoni jėgos treniruokliai.
Lengvosios atletikos mėgėjams – šuoliaduobė su įsibėgėjimo taku ir trys bėgimo takai su gumine danga.
Visi sporto sektoriai apšviesti, įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės.
Stadioną juosia tvora su varteliais. Yra dviračių laikymo vieta, kuri atskirta nuo sporto zonų.
Vertina visuomeniškumą
G. Kaminskienė pabrėžė, kad seniūnija labai vertina gyventojų visuomeniškumą ir bendruomenės labui įgyvendinamas iniciatyvas.
Pasak seniūnės, Lapių seniūnijoje netrūksta visuomeniškai aktyvių gyventojų. Ypač daug duoda dvi bendruomenės – Kristinos Jankauskienės vadovaujama Lapių bendruomenė „Lapės“ ir Milenos Lapajienės vadovaujamas Lapių miestelio bendruomenės centras.
„Bendruomenių vadovės yra veiklios ir telkiančios moterys. Jų dėka nuolat didėja susidomėjimas sportinėmis veiklomis. Į Lapes pritraukiama įvairių edukacijų – vyksta gongų terapija, įvairūs jogos užsiėmimai, sportinio pobūdžio treniruotės“, – pabrėžė Lapių seniūnijos vadovė.
Tvarumo festivalis
Dėl nuo Lapių gyventojų nepriklausančių aplinkybių miestelio identitetas kartais siejamas su Kauno regiono sąvartynu. Lapių seniūnė pabrėžia, kad sąvartynas neturi jokios įtakos seniūnijos gyvenimo kokybei ir patrauklumui. Tai liudija kasmet didėjantis Lapių seniūnijos gyventojų skaičius ir dominuojantys naujakuriai – jaunos šeimos.
Sąvartynas yra tarsi netvaraus, daug atliekų generuojančio gyvenimo simbolis, todėl, pasak G.Kaminskienės, Lapėse neatsitiktinai gimė idėja rengti tvarumo festivalį, kuris taip ir vadinasi „Lapių tvarumo festivalis“.
„Pirmasis festivalis startavo 2020 m. Nuo to laiko jis vyksta kiekvieno rugsėjo pirmą šeštadienį. Festivalis tapo savotišku mūsų prekių ženklu“, – pastebėjo seniūnijos vadovė.
Renginys yra populiarus ir, kaip teigiama, garsina Lapes.
„Festivalio metu organizuojamos su tvarumo tema susijusios edukacijos, vyksta daiktų mainytuvės. Koncertuoja atlikėjai ir iš užsienio. Visas renginys propaguoja tvaraus gyvenimo principus. Tvaraus gyvenimo principai Lapėse ypač vertinami“, – tvirtino G.Kaminskienė.
Pasak jos, visos pažangios bendruomenės siekia, kad sąvartynai didėtų kuo mažesniu tempu.

„Rengdami festivalį norime pasakyti visuomenei: būkime ekonomiški, naudokime daiktus efektyviai, išmintingai. Festivalio sumanytojai visiems siunčia svarbią žinutę – ne apie tai, kad turime problemą ir nežinome, ką su ja daryti“, – pabrėžė G.Kaminskienė.
Pokalbiai po šv. Mišių
Lapių seniūnijos kasdienybėje svarbi vieta tenka ir bažnyčiai.
„Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį, po šv. Mišių, yra tradicija susitikti parapijos namuose, išgerti arbatos ir pabendrauti, aptarti svarbius reikalus. Ši tradicija gimė, kai Lapes vizitavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vaišinomės arbata, bendravome. Arkivyskupas pastebėjo, kad gera taip pasėdėti, pabendrauti, ir pasiūlė įvesti tokių pabendravimų tradiciją. Ta idėja tapo kūnu. Po šv. Mišių susirenka įvairaus amžiaus žmonės. Pasišnekame apie problemas, rūpesčius. Turime šaunų kunigą Gintarą Pūrą, kuriam irgi svarbu burti bendruomenę“, – pastebėjo seniūnė.
Jos tvirtinimu, svarbu ir tai, kad bendraujant kartais sprendžiami ir praktiški klausimai.
„Kartą viena mama pasidžiaugė, kad sūnui Pauliui Vonžodui puikiai sekasi groti akordeonu. Vaikinas gabus, sparčiai tobulėja ir pasiekė tokį lygį, kai reikia geresnio instrumento. Tačiau jis labai brangus. Mama tą problemą išsakė nedrąsiai, o aš pagalvojau: kaip būtų galima jai padėti? Po to pokalbio kreipėmės į rajono valdžią. Ji sutiko padėti. Mama ir sūnus buvo dėkingi, kad bendruomenė juos išgirdo. Manau, tokie darbai labai svarbūs. Tai ir yra bendruomenės jėga. Kartais ir mažas darbas yra labai svarbus, o atskirai šeimai – didelis“, – sakė seniūnė.
Anot G. Kaminskienės, po šv. Mišių prie arbatos stalo susirinkę žmonės neretai kalbasi praktiškomis temomis.
„Pasikalbame ir apie kitas aktualijas – kelius, apšvietimą ir pan. Būna ir labai paprastų kasdienių bėdų, bet bendraujant viskas išsprendžiama.
Kartais išspręsti problemą nėra galimybių, nes tai padaryti gali kitos institucijos. Pavyzdžiui, nepatogumų kelia netoli Lapių šalia Neries einantis kelias. Padidėjus transporto intensyvumui, jis tapo per siauras, nesaugus, jį būtina platinti. Aišku, seniūnija dėl respublikinės reikšmės kelio negali priimti jokių sprendimų, tačiau galime šį klausimą aktualizuoti kreipdamiesi į kelio valdytoją, kad planuojant darbus būtų atsižvelgta į bendruomenės poreikius“, – sakė seniūnė.
Arčiau žmonių
Anot G. Kaminskienės, ypač svarbi seniūnijos misija – suartėti su žmonėmis, rodyti dėmesį ir supratimą.
„Ieškome kelių geriau susipažinti su bendruomene. Pavyzdžiui, man labai svarbu, jei mokykla pakviečia į skaitovų konkursą. Tai puiki proga susipažinti, pabendrauti su įvairaus amžiaus bendruomenės nariais. Rudens pabaigoje vyksta tradicinis Lapių seniūnijos padėkos vakaras. Gerų darbų padariusiems aktyviausiems žmonėms dėkojame už pastangas ir iniciatyvas, kad gyvenimas seniūnijoje būtų įdomesnis, turiningesnis“, – sakė G. Kaminskienė.
Seniūnija turi šešis seniūnaičius: tai Karolina Luzan, Rimantas Kupčiūnas, Jūratė Vainorienė, Rasa Parutienė, Ričardas Barčiauskas, Vaidotas Bandzinas.
„Visi veiklūs ir, labai svarbu, ateidami į pasitarimus atsineša ne tik savo rūpesčius, bet ir pasiūlymų, kaip tam tikras situacijas spręsti“, – sakė seniūnė.
G. Kaminskienės tvirtinimu, įvairiose situacijose padėti neatsisako su bendruomene geranoriškai bendradarbiaujančios verslo bendrovės „Poliplastas“, „Forestus“, „Drąseikių autoservisas“.
„Dėkingi esame ir kitiems: bendrovei „Komteksta“ už paramą perkant Lapių bažnyčiai naujus vargonus, ūkininkams Indrei ir Edvinui Jankauskams, ūkininkams Irenai ir Rolandui Šalčiams už nuolatinę pagalbą ir bendradarbiavimą“, – sakė seniūnė.
Jaunos šeimos
Seniūnė atkreipė dėmesį, kad į Lapių seniūniją keliasi daug jaunų šeimų – kasmet seniūnijoje padaugėja apie 100 gyventojų.
„Vadinasi, Lapės yra patraukli vieta jaunoms šeimos. Tai optimizmą keliančios tendencijos. Daug jaunų šeimų keliasi į sodų bendrijas, kur yra gana patrauklios būsto kainos ir vieta gyventi. Vykstant tokiems procesams susiduriame su naujais iššūkiais: pavyzdžiui, reikia daugiau vaikų žaidimų aikštelių. Dabar yra trys vaikų žaidimų aikšteles. Poreikis didėja, tad aikštelių daugės. Be to, išryškėjo priešmokyklinių grupių trūkumas. Savivaldybė greitai sureagavo. Priešmokyklinių grupių užsiėmimams bus panaudotos buvusios policijos patalpos. Jos dabar remontuojamos, pritaikomos priešmokyklinių grupių vaikams“, – pasakojo seniūnė.
Lapių seniūnijos patrauklumą didina ir aplinkos ypatumai.
„Lapės yra gana netoli miesto, žmonės čia randa daugiau ramybės, nes yra pušynas, Neris, neblogas susisiekimas“, – vardijo seniūnė.
Populiarėja Drąseikių karjeras. Jo aplinką stengiamasi pritaikyti visuomenės poreikiams.
Seniūnės tvirtinimu, teigiamos permainos prie Drąseikių karjero prasidėjo pasikeitus bendrovės „Drąseikių karjeras“ vadovybei.
„Atsirado daugiau nuoširdesnių pastangų bendradarbiauti su Lapių seniūnija, noras įsiklausyti į žmonių poreikius. Viena dalis Drąseikių karjero priklauso verslininkams, kita dalis – seniūnijai. Verslininkai stengiasi, kad karjero aplinka būtų tvarkingesnė. Pavyzdžiui, gyventojai skundėsi dėl dulkėtumo. Verslininkai ėmėsi priemonių, kad žmonės kuo mažiau jaustų ūkinės veiklos kasdienybę. Papildomas dėmesys skiriamas į karjerą pasimaudyti atvykstančių žmonių saugumui“, – sakė seniūnė.
Savivaldybei priklausančioje karjero zonos pakrantėje įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su grilinėmis, suoleliais, persirengimo kabinomis, biotualetais.
„Karjero aplinkos tvarkymas tuo nesibaigs. Šiais metais dalyvavome konkurse, kuriame siekėme laimėti 150 tūkst. eurų treniruokliams ir vaikų laipiojimo bokštui įrengti. Deja, pritrūkome balų. Tikimės kitais metais konkursą laimėti ir lėšas skirti priemonėms, didinančioms Drąseikių karjero aplinkos funkcionalumą“, – sakė seniūnė.
Ji pabrėžė, kad seniūnija dėkinga bendrovei „Drąseikių karjeras“ už bendradarbiavimą ir greitą reagavimą sprendžiant bendruomenės prašymus.
Padėjo geranoriškumas
Prieš tapdama Lapių seniūne, G. Kaminskienė nuo 2006 m. dirbo Kauno rajono savivaldybės Kelių transporto skyriuje, tapo šio skyriaus vedėja.
Ji prisipažįsta, kad einant ankstesnes pareigas susiformavę įpročiai domėtis kelių būkle niekur nedingo.
„Norėčiau paminėti, kad kitais metais bus tęsiamas Dvaro ir Rytmečio gatvių Šatijų kaime asfaltavimas. Rytmečio gatvė – tai žvyrkelis, jungiantis Lapių ir Domeikavos seniūnijas. Šių darbų gyventojai ypač laukia, nes paklojus asfaltą sumažės transporto keliamas triukšmas, sumažės dulkėtumas, ne tik bus patogiau šalia kelio gyvenantiems žmonėms, bet ir susisiekimas taps gerokai patogesnis“, – pastebėjo seniūnė.
Dvaro gatvės tvarkymo vienas etapų pareikalavo seniūnijos gyventojų supratingumo ir tas egzaminas, anot seniūnės, buvo išlaikytas.
„Buvo įrengtas Dvaro gatvės šaligatvis, visi norėjo to šaligatvio tąsos ir klausė: „Kada pratęsite?“ Norint pratęsti, reikėjo, kad kolektyvinių sodų gyventojai šiek tiek atitrauktų savo tvoras. Sodų bendrijos „Šatijai“ pirmininkas Ričardas Barčiauskas daug bendravo su gyventojais, žmonės parodė geranoriškumą, supratingumą ir rezultatas buvo pasiektas. Keletas žmonių turėjo prisiimti šiek tiek nepatogumų, kad didesnei daliai bendruomenės būtų geriau“, – apibendrino seniūnė.
G. Kaminskienė informavo, kad šiais metais bus baigta Mokyklos gatvės, kuri eina pro darželį, rekonstrukcija. Bus įrengti šaligatviai, atnaujintos visos inžinerinės sistemos. Gyventojams prašant, gatvėje išsaugotos pušelės, nors pagal projektą tai nebuvo numatyta.
Įgyvendinimas – nuoseklus
Artėjant mokslo metams, kai gatvėse bus daugiau vaikų, kai sutrumpėja šviesusis paros laikotarpis, ypač svarbi tampa gatvių apšvietimo kokybė.
Seniūnė pabrėžė, kad į apšvietimą investuoja tiek seniūnija, tiek savivaldybė.
„Savivaldybės lėšomis buvo atnaujintas apšvietimas Lapių seniūnijos teritorijoje: senus neekonomiškus žibintus pakeitė elektrą taupantys 372 LED šviestuvai. Apšvietimo projektai įgyvendinami nuosekliai, pagal biudžeto galimybes“, – sakė G. Kaminskienė.
Anot jos, nereikia užmiršti, kad Kauno rajone yra 25 seniūnijos ir visos turi savo poreikių, kuriems įgyvendinti reikia laiko.
„Senjorai skundžiasi, kad tamsu prie bažnyčios. Takas į bažnyčią bus ne tik apšviestas, bet ir išasfaltuotas. Dabar rengiame Tauro gatvės apšvietimą Tauralaukio kaime. Iš jau padarytų darbų reikėtų paminėti, kad įrengtas apšvietimas nuo Andriuškonių kaimo kapinių iki sodų bendrijos „Slėnis“. Atnaujinta Andriuškonių kapinių tvora. Lapių miestelio kapinių šlaite įrengtos pakopos, kad žmonės galėtų patogiai nulipti, ir prieiti prie kapaviečių. Savivaldybės užsakymu bendrovė „Giraitės vandenys“ šiuo metu vykdo vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimo darbus Lapių miestelyje esančioje Žemdirbių gatvėje. Gyventojų patogumui praėjusiais metais šalia parduotuvės „Koops“ įrengta elektromobilių įkrovos stotelė“, – apie vietos gyventojams svarbius darbus sakė seniūnė.
G. Kaminskienė pabrėžė, kad ateityje svarbūs darbai planuojami ir centrinėje miestelio dalyje – bus atnaujinama Laisvės gynėjų aikštė ir šalia seniūnijos esančios erdvės.
