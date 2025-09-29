 Kviečia į žygį „Maži žingsniai – didelė istorija“ Pažėruose

Kviečia į žygį „Maži žingsniai – didelė istorija“ Pažėruose

2025-09-29 13:00 kauno.diena.lt inf.

Spalio 4 d. (šeštadienį) Pažėruose vyks prasmingas žygis „Maži žingsniai – didelė istorija“, skirtas pagerbti kovotojus už Lietuvos laisvę ir priminti, kad laisvė nėra duotybė, o brangus paveldas, kurį privalome saugoti.

Maršrutas: žygio dalyviai įveiks maždaug 5 km maršrutą: Pažėrų parapijos namai–Juozo Lukšos-Daumanto žūties vieta–Pažėrų bendruomenės namai. / Organizatorių nuotr.

Žygio dalyviai įveiks maždaug 5 km maršrutą: Pažėrų parapijos namai–Juozo Lukšos-Daumanto žūties vieta–Pažėrų bendruomenės namai.

Tą pačią dieną vyks ir krepšinio 3×3 varžybos, kuriose bus kovojama dėl J. Lukšos-Daumanto taurės. Suburk komandą ir registruok ją [email protected] arba tel. +370 613 50 800.

Po žygio visų lauks Vytauto Didžio karo muziejaus edukacija ir bendruomenės vaišės: karštas troškinys ir arbata.

Renginys skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti. Jį organizuoja Alšėnų seniūnijos laisvalaikio salė ir Kampiškių kaimo bendruomenė „Kampiškiai“.

