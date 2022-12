Kur kelininkai? Pastarąją parą darbas Kaune vyksta be perstojo

Juokeliai apie netikėtai žiemos užkluptus kelininkus, panašu, kad yra atremti. Kelininkai vien per pirmąsias 20 val. snygio valandų Kauno gatvėse išbarstė 500 tonų smėlio ir druskos mišinio.

Per artimiausią parą bus išbarstyta dar panašiai tiek. Palyginimui – pernai per visą žiemą, kuri nebuvo labai snieguota, sunaudoti apie 7 tūkst. tonų šio mišinio.

„Kauno švaros“ viešųjų ryšių specialistas Jonas Tumpa primena, kad gatvės valomos ir sningant, tik toks valymas nėra toks efektyvus, kokio tikėtųsi vairuotojai.

Anot jo, sekmadienį į Kauno gatves kelininkai išvažiavo apie 15 val. Mestos visos pajėgos: 16 sunkvežimių, dešimt iš jų – su barstytuvais ir sniego valymo peiliais, šeši – tik su sniego valymo peiliais.

Pėsčiųjų zonų valyti ir barstyti smėlio-druskos mišinį išsiųsti trylika traktorių. Be to, pajungtos ir mobiliosios brigados, prižiūrinčios viešojo transporto stoteles, požemines perėjas, kitas pėsčiųjų zonas, kurias sunku pasiekti su specialia valymo technika. Tai sudaro dar apie pusšimtį darbuotojų.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pasiteiravus apie situaciją įkalnėse, J. Tumpa teigė, kad sumaišties įnešė ne tiek pats slidumas, kiek galbūt vairuotojų patirties trūkumas ar neatsakingumas. „Daugiausiai problemų kilo dėl to, kad sustojus įkalnėje kai kuriems buvo sudėtinga pajudėti iš vietos. Jeigu yra judantis eismas, automobiliai tikrai nesustoja, kyla į kalną. Bet vieni ar prisibijo, ar su prastos kokybės padangomis važiuoja… Aišku, oro sąlygos nelepina. Pridrėbė sniego, druska taip efektyviai ir greitai neveikia, taip buvo atsiradę labai slidžių ruožų“, – kalbėjo atstovas.

Snygio intensyvumas – labai didelis. Galima sakyti – ekstremalus.

Pagrindinės miesto gatvės per pirmas 20 val. buvo barstytos arba valytos po 5-10 kartų.

„Miesto gatvių valymas nenutrūkęs iki šio. Į gatves ir kitas erdves esame išleidę visą savo turimą techniką“, – pirmadienį priešpiet pasakojo J. Tumpa. Dirbama keliomis pamainomis. Darbuotojai keičiasi, tačiau burzgiančios technikos kiekis – maksimalus.

Darbas tokiu tempu, planuojama, dar tęsis apie parą. Maždaug iki antradienio vidurdienio.

„Snygio intensyvumas – labai didelis. Galima sakyti – ekstremalus“, – kalbėjo J. Tumpa.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Jis pabrėžė, kad dvigubai ar trigubai daugiau technikos padėtų šiuo atveju greičiau valyti gatves, bet tokio intensyvumo snygis būna tik kartą per metus arba kartą per trejus metus. Tad prisipirkti daugiau technikos, kai didesnio technikos parko poreikis – labai retas, būtų per didelė prabanga miestui. Visais kitais atvejais, pakanka turimų techninių pajėgumų.