„Žalgirio“ krepšininkai po antausio Vilniuje grįžta į savo tvirtovę

„Žalgirio“ krepšininkams teks rimtai paprakaituoti, jei jie nenori antrus metus iš eilės likti be LKL čempionų žiedų. Šiandien savo arenoje kauniečiai bandys susigrąžinti iniciatyvą finalo serijoje, kurios eigą sujaukė galingas Vilniaus „Ryto“ atsakas.

„Koks skirtumas, ar pralaimėsi 30, 40 taškų, ar dviem. Tai vis tiek yra pralaimėjimas“, – pareiškė Kazys Maksvytis.

„Žalgirio“ ekipos strategas liko nusivylęs auklėtinių pasirodymu antrajame „Betsafe-LKL“ finalo serijos mače Vilniuje. Kauniečiai, per pirmąsias rungtynes namuose nepalikę šansų varžovams 108:93, išvykoje nusileido triuškinamai 71:94.

Mūšis sostinėje vyko pagal šeimininkų scenarijų. Kauniečiai ne tik nė karto nepirmavo, bet ir vienu metu atsiliko nepadoriu skirtumu – 60:89.

„Buvo keista, kad taip anksti nuleidome rankas, buvome bloga komanda“, – gūžčiojo pečiais K. Maksvytis.

„Iš tiesų yra didelis skirtumas, kaip pralaimėti, – beviltiškai ar atkaklioje kovoje nusileisti keliais taškeliais“, – pabrėžė Rimantas Grigas. Buvęs „Žalgirio“ vyriausiasis treneris išsakė nuomonę dėl karščiausių LKL batalijų ir jų tolesnės eigos.

R. Grigas. Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

– Kas lėmė tokį galingą atsakomąjį „Ryto“ smūgį? – paklausėme R. Grigo.

– Vilniečiai parodė charakterį. Jie labiau norėjo pergalės. Galbūt po lengvų pirmųjų rungtynių kai kurie žalgiriečiai pamanė, kad ir Vilniuje nebus problemų. Realybė parodė, kad žaisdamas ne 100 proc. „Ryto“ neįveiksi. Atvirkščiai, gali pralaimėti triuškinamai, kaip ir nutiko antrajame mače.

R. Grigas: G. Žibėnas puikiai supranta, kad finalo serija – ne vienos rungtynės, o ilgas maratonas.

– Kad vilniečiai laimėjo namuose, lyg ir neturėtų labai stebinti. Tačiau „Žalgiris“ turi kur kas geresnę žaidėjų sudėtį. Iš jūsų patirties, kaip nutinka, kad daug geresnė komanda beviltiškai pralaimi prastesnei?

– Jei esi geras, tai turi įrodinėti kiekvieną dieną. Silpnesniam nieko įrodinėti nereikia, jo neslegia tokia atsakomybė. Tačiau jeigu pralaimi taip, kaip žalgiriečiams nutiko Vilniuje, ko gero, nesi labai geresnis nei varžovai. Juo labiau kad ir reguliarųjį sezoną „Rytas“ laimėjo dvejas iš trijų tarpusavio akistatų.

– „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas po pirmosios akistatos pareiškė, kad psichologiškai jo komanda finalo serijos dar nepradėjo. Gal tai buvo stratego gudrybė siekiant supykdyti ar motyvuoti savo auklėtinius?

– Nesupratau trenerio minties. Įžvelgiau kažkokį sarkazmą. G. Žibėnas puikiai supranta, kad finalo serija – ne vienos rungtynės, o ilgas maratonas. Tai jis įrodė savo arenoje.

Lyderis: Vilniuje kauniečius bandė tempti I. Tayloras, bet jo vieno pastangų neužteko. Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

– Vilniuje į „Jeep“ areną šeštadienį tilpo vos 2,5 tūkst. žiūrovų. Šiandien serija grįžta į Kauną, kur bus gal 10 tūkst. sirgalių. Kiek svarbus namų sienų faktorius?

– Tai svarbu tiek „Žalgiriui“, tiek „Rytui“. Kauniečiai pripratę prie didesnių erdvių, o vilniečiams palankiau kautis mažoje salėje, kur sirgaliai rėkauja, mosikuoja visai šalia aikštės. Panašiai, kaip kažkada būdavo Sporto halėje. Jos atmosfera būdavo labai nemaloni mūsų varžovams. Be to, Vilniaus „Siemens“ areną užpildydavo pusė „Žalgirio“ aistruolių iš įvairių miestų. Mažoje „Jeep“ salėje jie tiesiog netelpa, todėl tokia arena yra lojalesnė „Rytui“.

– Kokį prognozuotumėte trečiųjų rungtynių scenarijų?

– Manau, šiandien karaliaus „Žalgiris“. Po tokio pralaimėjimo jie kur kas rimčiau pradės rungtynes. Galbūt atsiras lyderis, koks pirmajame mače buvo Arnas Butkevičius. Jis puikiai tempė komandą ir puolant, ir ginantis. Galbūt jam galėtų aktyviau padėti Ignas Brazdeikis, kurio indėlio kol kas trūksta. Be to, žalgiriečiams labai svarbu pristabdyti rezultatyviausią „Ryto“ žaidėją Marcusą Fosterį (per du mačus pelnė 41 tašką – aut. past.). Jei tai pavyks, mūsiškiai susigrąžins iniciatyvą finale ir jiems liks tik vienas žingsnis iki aukso žiedų.

Statistika

„Rytas“–„Žalgiris“ 94:71 (24:19, 24:22, 27:15, 19:15). Vilnius, „Jeep“ arena, 2 512 žiūrovų. Serija – 1:1.

„Rytas“: M. Fosteris 22 taškai (8/16 metimų), J. Echenique 18 (8/11 dvitaškių), E. Kairys 11, G. Radzevičius 10 (6 atkovoti kamuoliai), J. Gorhamas 8, K. McCullumas ir L. Uleckas po 6, M. Normantas 5 (1/6 metimų), E. Fridrikssonas 4 (5 rez. perdavimai), T. Lekūnas ir G. Masiulis po 2 (B. Varadis nežaidė).

„Žalgiris“: I. Tayloras 20, T. Dimša 12, T. Cavanaugh 11 (6 atkovoti kamuoliai), L. Lekavičius 10 (1/5 tritaškių), K. Hayesas 6, L. Birutis 4, E. Ulanovas (1/5 metimų) ir K. Lukošiūnas po 3, R. Šmitas 2 (1/6 metimų), A. Butkevičius ir I. Brazdeikis taškų nepelnė (abu po –5 naudingumo balus) (D. Giedraitis nežaidė).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 24/37 (65 proc.) ir 15/30 (50 proc.), tritaškių – 9/26 (35) ir 7/26 (27), baudų metimų – 19/26 (73) ir 20/25 (80). Atkovota kamuolių – 33 ir 35, perimta – 9 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 15. Klaidos – 11 ir 17.