Kodėl pėstiesiems pereiti gatvę skirta tik 16 sekundžių?

„Kiekvienoje perėjoje nustatytas skirtingas žalios šviesoforo šviesos degimo laikas. Nesuprantu, kodėl taip sureguliuota, kad kai kurias perėjas šalies miestuose žmonės turi suspėti įveikti per 16 sekundžių. Tiek laiko tose pėsčiųjų perėjose dega žalia šviesa. Daugumai gyventojų 16 sekundžių užtenka, tačiau senyviems, sunkiai vaikščiojantiems žmonėms, iškyla problemų. Jie nespėja per tokį trumpą laiką nužingsniuoti į kitą gatvės pusę. Ir mamos su mažais vaikais per tiek sekundžių vos sugeba įveikti perėją“, - portalui kauno.diena.lt teigė P.Lukšio gatvėje gyvenantis kaunietis.

Daugumai gyventojų 16 sekundžių užtenka, tačiau senyviems, sunkiai vaikščiojantiems žmonėms, iškyla problemų.

Jis mano, kad žalia šviesa pėstiesiems prie perėjos P.Lukšio gatvėje turėtų degti šiek tiek ilgiau. „Tada seneliai ir močiutės prie šviesoforo nepatirtų streso“, - tvirtino vyras.

Apsilankiau prie pėsčiųjų perėjos P. Lukšio gatvėje, netoli Kalniečių parko. Šioje vietoje šviesoforo žalias signalas pėstiesiems dega tik 16 sekundžių. Sparčiu žingsniu pereiti gatvę užtrunka apie 9 sek. Dauguma žmonių kitoje gatvės pusėje atsidurdavo po 12 sek., garbingesio amžiaus ar su mažais vaikais - po 15-16 sek.

Prie perėjos prabuvau apie pusvalandį, tačiau per tą laiką itin garbaus amžiaus žmonių nepasitaikė. Vis dėlto jie tikrai neįveiktų perėjos per 16 sek.