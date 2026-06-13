KAUTECH atveria duris motyvuotiems mokiniams

Kautech priėmimui ruošėsi intensyviai. Pokyčiai palietė ir bendrąjį, ir profesinį ugdymą. „Kviečiame mokinius į naujas ir atnaujintas mokymo programas, o stipri mokytojų komanda gimnazistams padės pasirengti brandos egzaminams. Esame pasiruošę priimti motyvuotus, tikslų siekiančius mokinius“, – sakė KAUTECH direktorius dr. Paulius Čepas.
Daugiau nei vienas kelias
Vis dėlto stojantieji turės įvertinti pasikeitusią vidurinio ugdymo tvarką. KAUTECH direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tomas Paulius pabrėžė, kad neišlaikius brandos egzaminų bus galima rinktis tik pagrindinį išsilavinimą turintiems skirtas profesinio mokymo programas. Tad lieka du keliai: per metus savarankiškai ruoštis brandos egzaminams ir, juos išlaikius, rinktis programas, skirtas įgijusiems vidurinį išsilavinimą, ir siekti aukštesnės kvalifikacijos arba iš karto pradėti mokytis pagal III lygio programas. „Mokantis galima savarankiškai ruoštis brandos egzaminams ir siekti vidurinio išsilavinimo dar kartą“, – sakė T. Paulius.
Durys neužsiveria ir tiems, kuriems nepasisekė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Visi mokiniai galės stoti į profesinio mokymo programą su viduriniu ugdymu ir tęsti mokymąsi vienuoliktoje klasėje. Stropiai pasimokius, sėkmingai išlaikius brandos egzaminus ir įgijus profesiją, yra reali galimybė tęsti mokslus aukštojoje mokykloje. „Mums svarbu kokybiškas mokymas, nes tai – tiltas ir į sėkmingą startą darbo rinkoje, ir į aukštąsias studijas“, – teigė dr. P. Čepas.
Rengs pedagogo padėjėjus
KAUTECH orientuojasi į tai, ko labiausiai reikia darbo rinkai. Viena naujovių – pedagogo padėjėjo specialybė. „Mokyklose šių specialistų poreikis sparčiai auga. Jie padeda mokytojams ir ugdymosi sunkumų patiriantiems vaikams, kuria įtraukią aplinką“, – sakė T. Paulius.
Taip pat kviečiama mokytis gamybos įrenginių elektriko, robotinių sistemų integracijos techniko, lazerių optinių ir mechaninių įtaisų ir jų komponentų surinkėjo specialybių. „Matome, kad medienos apdirbimo pramonėje dominuoja darbas CNC staklėmis, todėl nuo rudens rengsime CNC medienos apdirbimo centrų operatorius“, – teigė pavaduotojas ugdymui ir paminėjo kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybę.
Plečiasi mokymo bazė
KAUTECH stiprybė matuojama augančia praktinio mokymo baze. Energetikos skyriuje šiemet atidaryta „Midea“ mokymo klasė ŠVOK specialistams rengti. Bendradarbiaujant su „WoodWinner“ akademija, atnaujinta Medienos apdirbimo skyriaus įranga. Vienas pirmųjų Kaune KAUTECH atidarė ne pramoginę, o mokymui skirtą dronų skraidymo bazę. Matant augantį bepiločių orlaivių valdytojų poreikį, išplėstas mokinių priėmimas – šią specialybę galima rinktis tiek po dešimtos ir dvyliktos klasių, tiek kaip tęstinę programą.
Turėdamas šiuolaikiškai įrengtus sektorinius praktinio mokymo centrus, KAUTECH užtikrina kokybišką praktiką ne tik savo mokiniams. Nacionaliniame mobilumo projekte dalyvaujančių profesinių mokyklų mokiniai čia gali įgyti trūkstamų įgūdžių. „2025 m. praktikavosi beveik 550 mokinių iš kitų mokyklų. Tai vienas didžiausių rodiklių Lietuvoje“, – sakė direktoriaus pavaduotoja plėtrai Rita Jakaitienė.
Ne mažiau aktualūs ir glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais. Jie padeda mokiniams pažinti būsimus darbdavius, atlikti praktiką darbo vietose ir tvirčiau žengti į darbo rinką. „Mums svarbu, kad mokinys jaustųsi konkurencingas“, – partnerystės svarbą įvertino KAUTECH direktorius.
Partnerystė duoda rezultatų
KAUTECH dalyvauja projektuose, pagal kuriuos mokiniai vyksta į praktiką užsienyje, o mokytojai kelia kvalifikaciją ir kompetencijas. Tarptautinėse praktikose dalyvavusių mokinių skaičius per mokslo metus šoktelėjo nuo 72 iki daugiau nei 100. „Semdamiesi patirties svetur, supratome, kad Centro bendruomenė gali pati dalytis žiniomis ir patirtimi. European School Education platformoje jau parengtos dvi programos užsienio kolegoms“, – tvirtino R. Jakaitienė.
Vertybės – kokybė, atsakomybė, bendruomenė, profesionalumas – nėra tik gražūs žodžiai. „Mūsų užduotis – padėti jaunam žmogui rasti savo stiprybes, patikėti savimi ir pasirengti gyvenimui“, – teigė dr. P. Čepas. Artėjant priėmimui KAUTECH siunčia aiškią žinią – kiekvienas motyvuotas jaunuolis čia gali rasti savo kelią į profesiją ir sėkmingą ateitį.
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