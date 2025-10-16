Kauno švietimo lyderiai įvertinti Garbės ženklais

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija spalio 15-ąją išdalijo net 17 Garbės ženklų – aukščiausių apdovanojimų, teikiamų už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui. Už išskirtinius pedagoginės ir vadybinės veiklos rezultatus, švietimo inovacijų diegimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo plėtojimą bei aktyvų bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu apdovanoti net keli Kauno atstovai.
„Kaunas visada buvo švietimo lyderis. Už šiuos pasiekimus turime dėkoti įkvepiančioms asmenybėms, kurios kasdien atiduoda visą širdį jaunimui, kuria šviesesnę ateitį Kaunui ir Lietuvai. Garbės ženklai – pripažinimas ir įvertinimas už jų pasiaukojimą, kūrybiškumą ir tikėjimą tuo, ką daro. Už tai tariame nuoširdų ačiū visų kauniečių vardu“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiemet net trys Garbės ženklai įteikti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovams – Maironio universitetinės gimnazijos direktorei dr. Daivai Garnienei, Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui ir Kauno Panemunės progimnazijos direktorei dr. Virginijai Rupainienei.
Šventės metu ugdymo įstaigų vadovai savo kalbose dėkojo Kauno miesto merui ir jo komandai už nuolatinį dėmesį švietimui, paramą ir paskatinimą siekti aukščiausių rezultatų.
Nacionalinį pripažinimą pelnė ir miesto akademikai – Lietuvos sporto universiteto profesorius dr. Romualdas Malinauskas bei Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos tyrimų instituto direktorė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, sveikindama laureatus, pabrėžė, kad jų ilgametis darbas, patirtis ir profesionalumas yra patikima atrama kuriant švietimo ateitį Lietuvoje.
Garbės ženklas – tai aukščiausias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apdovanojimas, teikiamas nuo 2007 metų. Jis įteikiamas pažymint spalio 14-ąją – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Edukacinės komisijos įkūrimo dieną. Pirmasis ministerijos Garbės ženklas buvo įteiktas švietimo reformos pradininkei daktarei Meilei Lukšienei.
Pernai šiuo apdovanojimu buvo įvertintas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas.
